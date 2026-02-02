O setor de serviços financeiros possui um volume de dados imenso e em rápida expansão — um dos maiores do mundo. Ele também se tornou um dos setores mais ágeis na adoção e implementação de IA. Adotar a IA não tem sido opcional para muitas empresas; é uma necessidade. Em um mundo definido por regulamentações exigentes, expectativas cada vez mais altas dos clientes e concorrência acirrada, as empresas não podem se dar ao luxo de comprometer o sucesso de seus negócios por não inovar. Consequentemente, o objetivo das empresas líderes deixou de ser apenas adotar uma estratégia de dados e IA para implementar uma estratégia abrangente que torne possível alcançar vantagens competitivas reais.

O que verdadeiramente diferencia os líderes do setor é uma estratégia clara e decisiva que trata dados de todos os tipos — estruturados, não estruturados e multimodais — como um ativo de alto valor, e eles sabem que o poder real surge quando você leva a IA aos dados, e não o contrário.

Essas organizações pioneiras não apenas falam sobre inovação; elas transformam sua visão em resultados de negócios mensuráveis. Elas se destacam no mercado ao:

Adaptar intencionalmente sua estratégia de dados e IA: Elas vão além de projetos isolados e departamentais para unificar os dados como um ativo coeso e estratégico em toda a organização.

Identificar e executar casos de uso essenciais para os negócios: Elas traduzem diretamente as capacidades avançadas de dados em resultados tangíveis, como aumento de receita, mitigação de riscos e melhoria da eficiência operacional.

Entregar ROI claro e impulsionar a transformação organizacional real: Elas estão mudando fundamentalmente a forma como os negócios operam e gerando retornos significativos e quantificáveis sobre seus investimentos em tecnologia.

Este ano, temos o prazer de reconhecer dois destacados líderes de serviços financeiros como vencedores do prêmio AI Innovator in Financial Services 2026 da Snowflake por seu trabalho inovador: DTCC e J.P. Morgan Chase.

DTCC: automatizando a governança de dados com IA

A Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), a principal infraestrutura de mercado pós-negociação para o setor global de serviços financeiros, identificou uma oportunidade de incorporar IA generativa em seus processos de dados para viabilizar análise de dados self-service, governança de dados mais inteligente e aceleração de AL/ML. Essa abordagem permite que a DTCC melhore significativamente a eficiência e a consistência, ao mesmo tempo em que capacita seus administradores de dados a se concentrarem na qualidade e no impacto. Ao automatizar processos manuais por meio do Snowflake Cortex LLM, a DTCC conseguiu avançar na automação proativa e inteligente, permitindo que seus administradores de dados se concentrem em atividades de maior valor, acelerando ainda mais os esforços transformadores e elevando os dados como um ativo estratégico.

"Este prêmio reconhece o trabalho que a DTCC realizou para construir uma plataforma de dados sólida que atende às nossas necessidades de negócios hoje e viabiliza a inovação futura", disse Diane Schmidt, Diretora Executiva da DTCC, Enterprise Data & Corporate Technology. "Estabelecemos uma parceria com a Snowflake para desenvolver capacidades que aproveitam nossos dados para análise de dados avançada e viabilizam novas oportunidades de IA, para que nossas equipes possam tomar decisões ainda melhores baseadas em dados."

J.P. Morgan Chase: inovação com tecnologia de IA em pagamentos

Como o maior banco do mundo por capitalização de mercado, J.P. Morgan Chase continua a estabelecer o benchmark de excelência baseada em dados no setor. Sua estratégia de dados é totalmente focada na criação de impacto mensurável nos negócios e no suporte ao crescimento sustentável, demonstrando um profundo compromisso com a inovação em escala.

Dentro da empresa, o negócio de Merchant Services do J.P. Morgan Payments está liderando o setor por meio do uso do Cortex AI, e sua visão já está voltada para a próxima fronteira da estratégia de dados e IA.

"Estamos liderando o setor de pagamentos ao oferecer relatórios modernos e inovadores para clientes e insights com tecnologia de IA — tudo construído sobre uma base de capacidades de dados sólidas. À medida que avançamos para uma era em que agentes autônomos vão desbloquear um valor ainda maior de nosso ecossistema de dados, permanecemos comprometidos em ampliar os limites do que é possível. Nossa parceria com a Snowflake tem sido fundamental para impulsionar esse progresso", disse Tony Wimmer, Head de Dados e Análise de Dados do J.P. Morgan Payments.

Esse compromisso estratégico de maximizar a utilidade dos dados é compartilhado em toda a divisão.

"Uma plataforma de dados com tecnologia de IA e capacidades sólidas de gerenciamento de dados tem o potencial de transformar conjuntos de dados vastos e complexos em insights acionáveis, permitindo que as organizações tomem decisões mais rápidas e inteligentes. Essa abordagem não apenas acelera a inovação em todos os níveis, mas também cria impacto mensurável nos negócios e apoia o crescimento sustentável. No J.P. Morgan Payments, temos orgulho de estar na vanguarda dessa transformação, impulsionando a inovação em parceria com a Snowflake e estabelecendo novos padrões de excelência baseada em dados no setor", afirma Sathish Sivaramakrishnan, Head Global de Tecnologia para Merchant Services do J.P. Morgan Payments.

Nossos sinceros parabéns aos vencedores pelo reconhecimento tão merecido! Aguardamos com entusiasmo ver a inovação contínua tanto da DTCC quanto do J.P. Morgan Payments.