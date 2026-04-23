Cortex Code 확장: 어디서나 작동하는 데이터 스택 전반을 위한 단일 거버넌스 에이전트

개발자들은 이제 데이터 기반 개발을 그 어느 때보다 빠르게 수행하며, 데이터 웨어하우스부터 변환 도구, 오케스트레이션 레이어까지 아우르는 최신 데이터 스택 전반에서 작업합니다. 이러한 워크플로우는 데이터 인식 기반으로 고도화되고 있지만, 다수의 AI 코딩 어시스턴트는 여전히 범용 애플리케이션 개발을 전제로 설계되어 있습니다. 이들은 코드 생성은 가능하지만, 데이터 작업에 필수적인 스키마, 카탈로그, 데이터 계보, 액세스 제어 정책과 같은 컨텍스트를 반영하지 못합니다. 겉보기에는 완성도 높아 보이지만 실제 프로덕션 환경에 적용하려면 결국 사람의 반복적인 검토와 수정이 필요한 코드가 만들어집니다.

올해 초 Snowflake 인식 기반 AI 코딩 에이전트로 Cortex Code를 출시한 이후, 이를 Snowflake 내 데이터뿐 아니라 전체 데이터 스택을 이해하는 에이전트로 빠르게 확장했습니다. dbt 및 Apache Airflow 지원은 이러한 진화의 첫 단계였습니다. 불과 두 달 만에 고객의 50% 이상이 Cortex Code를 사용하고 있습니다. 데이터 엔지니어, 분석가, ML 엔지니어에 이르기까지 모든 데이터 실무자는 첫 프롬프트부터 데이터 네이티브 에이전트 실행 기반과 환경 인식 기능을 활용해 더 빠르게 개발하고 있습니다.

이제 Cortex Code가 한 단계 더 진화합니다. Cortex Code는 이제 추가 데이터 시스템을 지원하며, 개발자가 이미 사용하는 도구에서 네이티브로 작동하고, 팀이 자체 워크플로우에 임베드할 수 있는 프로그래머블 플랫폼으로 제공됩니다. 또한 새로운 기능을 통해 더 높은 투명성, 시각적 인텔리전스 및 완전한 에이전트 실행 기능을 제공하여 Snowsight 인터페이스 전반에서 모든 사용자가 Cortex Code의 기능을 활용할 수 있습니다.

단일 거버넌스 에이전트로 전체 데이터 스택을 아우르고 팀이 사용하는 모든 환경에서 일관되게 작동합니다.

Cortex Code로 모든 데이터 플랫폼에서 구축

여러 시스템을 함께 사용하는 환경에서 데이터 엔지니어는 시스템 간 이동을 할 때마다 컨텍스트를 다시 설정하는 데 많은 시간을 소모하며, 장애 원인을 파악하거나 최적화를 준비하기 위해 시스템 전반의 로그를 디버깅하는 데에도 상당한 시간을 사용합니다. 여기에 시스템마다 서로 다른 도구를 사용하다 보면 컨텍스트를 유지하고 효율적으로 개발하는 일은 더욱 어려워집니다.

Apache Spark™ 파이프라인을 구축하든, dbt 모델을 관리하든, 운영 데이터베이스를 쿼리하든, Apache Iceberg™ 카탈로그 통합을 설정하든, Cortex Code는 AWS Glue, Databricks, Postgres 지원을 통해 이를 더 간단하고 매끄럽고 빠르게 수행할 수 있도록 지원합니다.

전체 스택을 다루는 데이터 팀에게 이는 중요한 전환점입니다. 데이터와 코드가 어디에 있든, 전체 데이터 자산 전반과 실행 컨텍스트를 인식하는 단일 에이전트를 활용할 수 있습니다.