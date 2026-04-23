Cortex Code expande: um agente governado para todo o seu data stack, em qualquer lugar onde você trabalha

Os desenvolvedores estão avançando com dados mais rapidamente do que nunca, construindo em um data stack moderno que abrange data warehouses, ferramentas de transformação e camadas de orquestração. Mas, embora seus fluxos de trabalho sejam profundamente orientados a dados, muitos assistentes de codificação com IA ainda são desenvolvidos para o desenvolvimento de software de uso geral. Eles conseguem gerar código, mas não têm o contexto que importa no trabalho com dados: seus schemas, catálogo, linhagem e políticas de acesso. O resultado é um código que pode parecer promissor à primeira vista, mas ainda exige revisão e correção humana considerável antes de estar pronto para produção.

Após lançar o Cortex Code no início deste ano como um agente de codificação com IA com conhecimento do Snowflake, rapidamente o expandimos para um agente que entende não apenas seus dados no Snowflake, mas todo o seu data stack. O suporte para dbt e Apache Airflow marcou o primeiro passo dessa evolução. Em apenas dois meses, mais de 50% dos nossos clientes já estão usando o Cortex Code. Todos os profissionais de dados, de engenheiros e analistas de dados a engenheiros de ML, estão desenvolvendo mais rapidamente graças ao agente nativo de dados e à consciência de ambiente desde o primeiro prompt.

Hoje, damos o próximo passo. O Cortex Code agora oferece suporte a sistemas de dados adicionais, funciona nativamente nas ferramentas que os desenvolvedores já utilizam e está disponível como uma plataforma programável que as equipes podem incorporar em seus próprios fluxos de trabalho. Além disso, novas funcionalidades trazem maior transparência, inteligência visual e execução agêntica completa — o poder do Cortex Code para todos os usuários na interface do Snowsight.

Um agente governado. Todo o seu data stack. Todos os ambientes em que sua equipe já trabalha.

Agora você pode desenvolver em qualquer plataforma de dados com o Cortex Code

Ao trabalhar com múltiplos sistemas, os engenheiros de dados gastam enormes quantidades de tempo reestabelecendo contexto toda vez que transitam entre sistemas, além de incontáveis horas depurando logs em diferentes sistemas para identificar falhas ou preparar otimizações. Esse desafio é agravado pelo fato de que as equipes usam ferramentas diferentes para sistemas diferentes, tornando ainda mais difícil manter o contexto e desenvolver com eficiência.

Seja construindo um pipeline Apache Spark™, gerenciando modelos dbt, consultando um banco de dados operacional ou configurando uma integração de catálogo Apache Iceberg™, o Cortex Code torna tudo isso simples, contínuo e mais rápido com suporte para AWS Glue, Databricks e Postgres.

Para equipes de dados que trabalham com o full stack, isso representa uma mudança fundamental: um agente que conhece todo o seu footprint de dados e contexto, onde quer que seus dados e lógica de codificação estejam.