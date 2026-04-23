Cortex Code expande: um agente governado para todo o seu data stack, em qualquer lugar onde você trabalha
Os desenvolvedores estão avançando com dados mais rapidamente do que nunca, construindo em um data stack moderno que abrange data warehouses, ferramentas de transformação e camadas de orquestração. Mas, embora seus fluxos de trabalho sejam profundamente orientados a dados, muitos assistentes de codificação com IA ainda são desenvolvidos para o desenvolvimento de software de uso geral. Eles conseguem gerar código, mas não têm o contexto que importa no trabalho com dados: seus schemas, catálogo, linhagem e políticas de acesso. O resultado é um código que pode parecer promissor à primeira vista, mas ainda exige revisão e correção humana considerável antes de estar pronto para produção.
Após lançar o Cortex Code no início deste ano como um agente de codificação com IA com conhecimento do Snowflake, rapidamente o expandimos para um agente que entende não apenas seus dados no Snowflake, mas todo o seu data stack. O suporte para dbt e Apache Airflow marcou o primeiro passo dessa evolução. Em apenas dois meses, mais de 50% dos nossos clientes já estão usando o Cortex Code. Todos os profissionais de dados, de engenheiros e analistas de dados a engenheiros de ML, estão desenvolvendo mais rapidamente graças ao agente nativo de dados e à consciência de ambiente desde o primeiro prompt.
Hoje, damos o próximo passo. O Cortex Code agora oferece suporte a sistemas de dados adicionais, funciona nativamente nas ferramentas que os desenvolvedores já utilizam e está disponível como uma plataforma programável que as equipes podem incorporar em seus próprios fluxos de trabalho. Além disso, novas funcionalidades trazem maior transparência, inteligência visual e execução agêntica completa — o poder do Cortex Code para todos os usuários na interface do Snowsight.
Um agente governado. Todo o seu data stack. Todos os ambientes em que sua equipe já trabalha.
Agora você pode desenvolver em qualquer plataforma de dados com o Cortex Code
Ao trabalhar com múltiplos sistemas, os engenheiros de dados gastam enormes quantidades de tempo reestabelecendo contexto toda vez que transitam entre sistemas, além de incontáveis horas depurando logs em diferentes sistemas para identificar falhas ou preparar otimizações. Esse desafio é agravado pelo fato de que as equipes usam ferramentas diferentes para sistemas diferentes, tornando ainda mais difícil manter o contexto e desenvolver com eficiência.
Seja construindo um pipeline Apache Spark™, gerenciando modelos dbt, consultando um banco de dados operacional ou configurando uma integração de catálogo Apache Iceberg™, o Cortex Code torna tudo isso simples, contínuo e mais rápido com suporte para AWS Glue, Databricks e Postgres.
Para equipes de dados que trabalham com o full stack, isso representa uma mudança fundamental: um agente que conhece todo o seu footprint de dados e contexto, onde quer que seus dados e lógica de codificação estejam.
Novas skills de agente fazem do Cortex Code o agente para engenheiros de dados
A engenharia de dados é um ponto forte do Cortex Code, e as skills ampliam ainda mais esse potencial com fluxos de trabalho especializados para dbt, qualidade de dados, linhagem, inteligência de custos e muito mais. Execute /skill list para explorar a lista completa. Neste mês, anunciamos o seguinte:
snowpark-python cobre todo o ciclo de vida de pipelines Python: criação de código Snowpark, implantação de pipelines no Snowflake, configuração de CI/CD e habilitação de observabilidade. Os engenheiros recebem orientação especializada sobre os padrões que importam, desde o design de UDFs até as melhores práticas de implantação, sem sair do seu fluxo de trabalho.
snowpark-connect tem foco na migração de workloads Apache Spark™ existentes para o Snowflake. Para equipes que executam workloads Spark hoje e estão avaliando o Snowflake como plataforma, a skill Snowpark Connect oferece um caminho de migração estruturado: analisando o código Spark existente, identificando padrões de compatibilidade e aplicando correções direcionadas para ajudar as equipes a executar seu código Spark diretamente no Snowflake com o mínimo de alterações.
dbt-projects-on-snowflake cobre a implantação e o gerenciamento de projetos dbt como objetos nativos do Snowflake — desde a implantação inicial e o controle de versão até a execução, a geração de documentação e o agendamento baseado em Tasks. Os engenheiros de dados recebem orientação especializada para trabalhar com a sintaxe específica do dbt e com o conhecimento das melhores práticas tanto do Snowflake quanto do dbt.
dcm cobre o ciclo de vida completo de projetos DCM no Snowflake: criação de arquivos de manifesto, gerenciamento de definições de schemas e tabelas, e gerenciamento declarativo de objetos de banco de dados. As equipes recebem orientação estruturada para tratar o schema de banco de dados como artefatos versionados e declarativos — desde a configuração inicial do projeto até o gerenciamento contínuo de mudanças.
Uma plataforma de agente que se adapta ao seu ambiente de trabalho
O Cortex Code agora é uma plataforma de agente.
Com o Cortex Code Agent SDK, as equipes podem programar o Cortex Code em Python e TypeScript e incorporar suas capacidades governadas e conscientes de contexto em suas próprias ferramentas, aplicativos e fluxos de trabalho em modo headless.
O Cortex Code agora está disponível como uma extensão nativa do VS Code (versão preliminar privada), servidor Model Context Protocol (MCP) e plugin Claude Code (preview), trazendo a codificação com IA nativa de dados para o VS Code, Cursor, Claude Code e outros agentes de codificação. O Cortex Code também oferece suporte ao Agent Client Protocol (ACP), o padrão aberto para conectar agentes de codificação com IA a editores. Isso significa que os desenvolvedores podem usar editores como Zed, JetBrains, Emacs e mais de 30 outros editores compatíveis com ACP para trabalhar diretamente com dados do Snowflake. Os desenvolvedores têm todo o poder do Cortex Code exatamente onde o código é escrito, revisado e refinado, sem interromper o fluxo ou trocar de contexto.
O Cortex Code no Snowsight agora conta com tecnologia de Cloud Agents
Os usuários do Snowsight já podem começar a experimentar todas as funcionalidades do Cortex Code por meio dos nossos Cloud Agents (em versão preliminar privada).
Os Cloud Agents oferecem o mesmo loop de agente, skills, execução de ferramentas e runtime do Cortex Code CLI dentro de um ambiente na nuvem seguro e rigorosamente gerenciado. Para os usuários do Snowsight, isso significa que o Cortex Code agora pode executar um conjunto maior de ferramentas para realizar suas Tasks, incluindo navegação na web, acesso a um sistema de arquivos persistente e execução de código arbitrário. Nenhuma instalação é necessária. Todo o processamento é dedicado e isolado e é executado dentro do Snowflake, garantindo que a mesma estrutura de governança que governa seus dados governe também seu agente.
O sandbox desbloqueia especialmente fluxos de trabalho de dados de longa duração, como builds de pipeline que continuam em segundo plano, sessões complexas de depuração que persistem por dias e Tasks de agente agendadas que são executadas sem a presença de um humano no teclado.
Experiência mais transparente e interativa no Snowsight
Também estamos apresentando duas melhorias importantes na experiência do usuário do Cortex Code no Snowsight: Plan Mode e Snap & Ask.
O Plan Mode traz planejamento estruturado e editável ao Cortex Code no Snowsight. Antes de executar, o Cortex Code pesquisa seu ambiente de dados real — schemas, pipelines, catálogo — e gera um plano para você revisar e editar. Os usuários veem exatamente o que o agente fará e por quê, podendo aprovar, redirecionar ou refinar antes que uma única linha seja executada. Para equipes que adotam fluxos de trabalho agênticos em escala, o Plan Mode é a rampa de entrada que constrói confiança — da mesma forma que diffs e revisões de código constroem confiança antes da implantação.
O Snap & Ask permite que os usuários interajam diretamente com o que veem na tela em todo o Snowsight. Atualmente disponível na tela Anomaly e em breve disponível para DCR, Query History, Performance Explorer, Streamlit e Notebooks.
Você pode selecionar qualquer gráfico, DAG, tabela ou contêiner de cartão e fazer perguntas sobre ele sem precisar descrever o que está vendo. Capture a visualização, faça uma pergunta e obtenha uma resposta baseada no seu contexto de dados real e ao vivo.
Coloque a mão na massa
A melhor forma de ver o que o Cortex Code pode fazer é executá-lo no seu próprio ambiente Snowflake. Comece pela documentação oficial e pelo quickstart de introdução. Usuários que não são clientes Snowflake podem experimentar o Cortex Code CLI trial para desenvolver em todo o seu data stack.
Declarações prospectivas
Este artigo contém declarações prospectivas, incluindo sobre nossas futuras ofertas de produtos, e não constituem compromissos de entrega de quaisquer ofertas de produtos. Os resultados e as ofertas reais podem diferir e estão sujeitos a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos. Consulte nosso 10-Q mais recente para obter mais informações.