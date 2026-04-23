Cortex Code si espande: un agente AI governato per tutto il tuo data stack, ovunque

Gli sviluppatori lavorano con i dati più velocemente che mai, creando su un modern data stack che include warehouse, strumenti di trasformazione e livelli di orchestrazione. Ma, anche se i loro workflow sono profondamente data-aware, molti assistenti di coding basati su intelligenza artificiale sono ancora pensati per lo sviluppo software general purpose. Sono in grado di generare codice, ma non hanno il contesto che conta sui dati: i tuoi schemi, il catalogo, la lineage e le policy di accesso. Il risultato è un codice che a prima vista può sembrare promettente, ma che richiede comunque un’importante revisione e correzione umana prima di essere pronto per la produzione.

Dopo aver lanciato Cortex Code all’inizio di quest’anno come agente di coding Snowflake-aware basato su intelligenza artificiale, lo abbiamo rapidamente ampliato iperché comprenda non solo i tuoi dati in Snowflake, ma l’intero data stack esteso. Il supporto per dbt and Apache Airflow ha segnato il primo passo di questa evoluzione. In soli due mesi, oltre il 50% dei nostri clienti utilizza Cortex Code. Ogni professionista dei dati, dai data engineer e analisti agli ML engineer, sviluppa più velocemente grazie all’agente AI data-native e alla consapevolezza dell’ambiente fin dal primo prompt.

Oggi facciamo un ulteriore passo avanti. Cortex Code ora supporta altri sistemi dati, funziona in modo nativo negli strumenti che gli sviluppatori già utilizzano ed è disponibile come piattaforma programmabile che i team possono integrare nei propri workflow. Inoltre, nuove funzionalità offrono maggiore trasparenza, intelligenza visiva ed esecuzione agentica completa, portando la potenza di Cortex Code a ogni utente nell’interfaccia Snowsight.

Un agente AI governato. Il tuo intero data stack. Ogni ambiente in cui il tuo team lavora già.

Ora puoi sviluppare su qualsiasi piattaforma dati con Cortex Code

Quando lavorano con più sistemi, i data engineer dedicano enormi quantità di tempo a ristabilire il contesto ogni volta che passano da un sistema all’altro, e innumerevoli ore al debugging dei log tra sistemi per individuare i guasti o preparare ottimizzazioni. La sfida si amplifica perché i team utilizzano strumenti diversi per sistemi diversi, rendendo ancora più difficile mantenere il contesto e sviluppare in modo efficiente.

Che tu stia sviluppando una pipeline Apache Spark™, gestendo modelli dbt, interrogando un database operativo o configurando un’integrazione di catalogo Apache Iceberg™, Cortex Code rende tutto più semplice, fluido e veloce grazie al supporto per AWS Glue, Databricks e Postgres.

Per i team dati che lavorano sull’intero stack, questo rappresenta un cambiamento fondamentale: un agente AI che conosce l’intera impronta dati e il contesto, ovunque risiedano i tuoi dati e la logica di coding.