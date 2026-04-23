Cortex Codeの機能拡張：作業環境を問わず、データスタック全体に対応するガバナンス適用済み単一エージェント

開発者はかつてないほど迅速にデータを活用し、ウェアハウス、変換ツール、オーケストレーションレイヤーにまたがるモダンデータスタック全体で構築を行っています。しかし、開発者のワークフローはデータを深く認識している一方で、多くのAIコーディングアシスタントは依然として汎用的なソフトウェア開発向けに構築されています。これらのアシスタントはコードを生成できますが、スキーマ、カタログ、リネージ、アクセスポリシーなど、データ作業で重要となるコンテキストが欠けています。その結果、一見すると有用に思えても、本番環境で利用できるようになるまでに、人間による大幅なレビューと修正が必要なコードが生成されます。

今年初めにSnowflakeを認識するAIコーディングエージェントとしてCortex Codeの提供を開始した後、Snowflake内のデータだけでなく、広範なデータスタックを理解するエージェントへと迅速に拡張しました。dbtとApache Airflowのサポートは、その進化の第一歩となりました。わずか2か月で、弊社のお客様の50%以上がCortex Codeを使用しています。データエンジニアやアナリストからMLエンジニアまで、あらゆるデータ実務者は、データネイティブなエージェントの活用と最初のプロンプトからの環境認識により、より迅速に構築を行っています。

本日、次のステップへ進みます。Cortex Codeは追加のデータシステムをサポートするようになり、開発者がすでに使用しているツール内でネイティブに動作します。また、チームが独自のワークフローに組み込むことができるプログラム可能なプラットフォームとしても利用可能です。さらに、新機能により、より高い透明性、ビジュアルインテリジェンス、エージェントによるエンドツーエンド実行が可能になり、Snowsightインターフェイス内のすべてのユーザーにCortex Codeの機能が提供されます。

単一のガバナンス適用済みエージェントをデータスタック全体に提供し、チームがすでに作業しているあらゆる環境に対応します。

Cortex Codeを使用してあらゆるデータプラットフォームで構築可能に

複数のシステムを扱う際、データエンジニアはシステム間を移動するたびにコンテキストを再構築するために膨大な時間を費やしています。また、障害の特定や最適化の準備のために、システム間でログをデバッグするのにも計り知れない時間を費やしています。チームがシステムごとに異なるツールを使用しているという事実がこの課題をさらに複雑にしており、コンテキストの維持と効率的な構築を一層困難にしています。

Apache SparkTMパイプラインの構築、dbtモデルの管理、運用データベースへのクエリ、またはApache IcebergTMカタログ統合のセットアップのいずれを行う場合でも、Cortex CodeはAWS Glue、Databricks、Postgresのサポートにより、シンプル、シームレス、かつ迅速に作業を進められるように支援します。

フルスタックで作業するデータチームにとって、これは根本的な変化を意味します。データやコーディングロジックがどこにあっても、データフットプリントとコンテキスト全体を把握する単一のエージェントを利用できます。