마케터가 AI 컨텍스트 계층을 직접 소유해야 하는 이유

지식 자산을 통한 차별화와 흡수 경제, 그리고 AI 시대에 마케터가 컨텍스트 기반 우위를 직접 구축하고 소유해야 하는 이유

보스턴에서 평생 살아온 저는 ‘챔피언의 도시’가 경기장 천장에 우승 배너를 하나씩 늘려 가는 모습을 누구보다 열정적으로 지켜봤습니다. 이번 세기에만 무려 13차례 정상에 올랐습니다. 우승 팀들은 성공의 원동력이 된 고유 인텔리전스, 즉 스카우팅 모델, 드래프트 전략, 코칭 루틴, 플레이북을 개발하고 보호하는 데 온 힘을 쏟았습니다. 이러한 경쟁 우위는 실제 경기에서 성과가 드러나기 훨씬 전부터 승자와 패자를 갈랐습니다. 단장이 만들어 낼 수 있는 가장 가치 있는 IP인 만큼 철저히 비밀에 부쳤습니다.

이제 수년간 전략을 연구하고 수립하며 실행하고 성과를 측정해 온 구단 운영진이, 막상 자신들의 전략이 리그 내 다른 팀들도 사용하는 공유 인텔리전스 계층에 흡수되고 있다는 사실을 알게 되었다고 상상해 보세요. 이렇게 한때 차별화 요소였던 경쟁 우위가 거의 하룻밤 사이에 리그 평균 수준으로 전락합니다. 어떤 프로 스포츠 단장도 이런 상황을 잠시도 용납하지 않을 것입니다. 그러나 마케팅 업계에서는 이런 일이 매일 벌어지는데도 대부분의 팀은 그 작동 방식을 거의 알아차리지 못합니다.

브랜드를 노리는 흡수 경제

브랜드 관계자들에게서 “우리 공급업체는 개인정보 보호 측면에서 안전합니다” 또는 “모든 데이터를 익명화하니 문제가 없을 겁니다”라는 말을 자주 듣습니다. 분명히 해두겠습니다. 여기서 말하는 문제는 개인정보 보호 정책을 위반하지 않으며 데이터 손실 방지(DLP) 체계에도 탐지되지 않고 공급업체 위험 평가에서도 간과될 수 있습니다. 문제는 플랫폼이 ‘서비스 개선’을 위해 고객 데이터(오디언스 행동, 참여 신호, 전환 패턴)를 사용하고 수정하며 복제할 수 있는 광범위한 권리를 로열티 없이 행사하도록 허용하는 서비스 약관 문구에 숨어 있습니다. 하지만 그렇게 개선되는 것은 경쟁업체를 포함해 해당 플랫폼의 다른 모든 브랜드에 이익을 주는 공유 모델입니다. 많은 최신 마케팅 플랫폼은 익명화가 개별 소비자의 신원과 보안을 보호한다고 강조합니다. 그 주장이 사실일 수는 있지만 브랜드의 전략적 패턴, 전환 신호, 오디언스 인텔리전스를 보호하는 데는 거의 도움이 되지 않습니다. 물론 이러한 신호는 파트너가 자사에 유리하도록 시스템을 학습시키는 데 쓰이며 많은 경우 해당 플랫폼의 다른 모든 고객에게도 이익을 제공합니다.

저는 이를 ‘솔루션 기반 흡수 경제’라고 부릅니다. 최신 마케팅, 광고, 영업 플랫폼의 기능으로 위장한 채 플랫폼이 데이터를 수집하는 과정에서 브랜드 IP를 추출하는 구조입니다. 흡수 경제는 스스로 모습을 드러내지 않지만 지난 20년 동안 계약을 근거로 조용히 대규모로 작동해 왔습니다. 그러나 전통적인 마케팅에서 AI 기반 마케팅으로 전환하면서 브랜드가 감수해야 할 위험은 몇 배로 커집니다. 브랜드가 구매 의도를 어떻게 정의하는지, 각 시장에서 충성도가 무엇을 의미하는지, 어떤 신호가 중요하고 어떤 신호가 노이즈인지에 관해 축적한 인텔리전스가 이제 AI를 구동합니다. AI 결과물을 브랜드만의 고유한 것으로 만들어야 할 바로 그 컨텍스트가 오히려 경쟁업체에 도움이 될 위험이 있습니다.

AI 에이전트가 의사 결정을 내리고 콘텐츠를 생성하며 고객 여정을 조율하기 시작하면 이러한 컨텍스트를 소유하고 보호하는 일이 필수적입니다. 컨텍스트를 공급업체의 공유 모델에 넘긴 브랜드는 더 이상 경쟁 우위를 소유하지 못합니다. 그저 경쟁 우위를 구독할 뿐입니다.

대안은 더 단순하고 위험이 적으며 전략적 가치가 더 큽니다. 컨텍스트를 직접 소유하고 구조적으로 보호하며 브랜드가 정한 방식으로 진정한 차별화를 실현하세요.

브랜드를 노리는 흡수 경제

