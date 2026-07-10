Perché gli esperti di marketing devono possedere il proprio context layer per l’AI

Un articolo sulla differenziazione intellettuale, la co-opt economy e perché l’era dell’AI impone agli esperti di marketing di costruire e possedere il proprio vantaggio contestuale.
Sono un bostoniano da sempre e ho seguito con passione la “City of Champions” alzare uno striscione dopo l’altro fino al soffitto: un totale di 13 titoli sportivi solo in questo secolo. Le squadre campioni hanno lavorato senza sosta per sviluppare (e proteggere) l’intelligence proprietaria che ha alimentato il loro successo: modelli di scouting, strategie di draft, routine di allenamento e playbook. Vantaggi difesi con tenacia, capaci di separare vincitori e vinti ben prima delle prestazioni in campo: la proprietà intellettuale più preziosa che un GM possa creare, custodita sotto chiave.
Ora immaginate un front office che ha passato anni a fare ricerca, costruire, eseguire e misurare, per poi scoprire che la propria strategia viene assorbita in un layer di intelligence condiviso, usato dalle altre squadre della lega. Il vantaggio competitivo un tempo distintivo si allinea alla media della lega, quasi da un giorno all’altro. Nessun GM dello sport professionistico lo tollererebbe nemmeno per un istante. Nel marketing, invece, accade ogni giorno, e il meccanismo è quasi invisibile alla maggior parte dei team sul campo.
La co-opt economy punta al tuo brand
Spesso i brand mi dicono: “il nostro vendor rispetta la privacy” oppure “anonimizzano tutti i dati, quindi siamo al sicuro”. Non fraintendetemi: ciò di cui parlo non viola le vostre privacy policy, non attiva la data loss prevention e forse sfugge alle vostre valutazioni del rischio dei vendor. Si nasconde nelle clausole dei termini di servizio che concedono alle piattaforme ampi diritti gratuiti di utilizzare, modificare e riprodurre i dati dei vostri clienti (i comportamenti della vostra audience, i segnali di engagement, i pattern di conversione) per “migliorare i servizi”. Ciò che viene migliorato è un modello condiviso che avvantaggia ogni altro brand sulla piattaforma, inclusi i vostri concorrenti. Molte piattaforme di marketing moderne vantano che l’anonimizzazione protegge identità e sicurezza dei singoli consumatori: può essere vero, ma protegge ben poco i pattern strategici del vostro brand, i vostri segnali di conversione e la vostra audience intelligence. Sono, naturalmente, gli stessi segnali che aiutano i vostri partner ad addestrare sistemi a proprio vantaggio e, in molti casi, a vantaggio di ogni altro cliente sulla loro piattaforma.
La chiamo “the co-opt solution economy”: l’estrazione della proprietà intellettuale del brand attraverso l’ingestion nella piattaforma, spesso mascherata da funzionalità nelle piattaforme moderne di marketing, advertising e vendita. La co-opt economy non si presenta ufficialmente, ma negli ultimi due decenni ha operato in modo silenzioso, contrattuale e su vasta scala. Tuttavia, con il passaggio dal marketing tradizionale a quello guidato dall’AI, la posta in gioco diventa esponenzialmente più pericolosa per i brand. L’intelligence accumulata su come il vostro brand definisce l’intento, cosa significa fedeltà nel vostro mercato, quali segnali contano e quali sono solo rumore alimenterà ora l’AI. Lo stesso contesto che dovrebbe rendere l’output dell’AI inconfondibilmente vostro rischia invece di aiutare i vostri concorrenti.
Quando gli agenti AI iniziano a prendere decisioni, generare contenuti e orchestrare i customer journey, possedere e proteggere quel contesto diventa essenziale. I brand che lo cedono al modello condiviso di un vendor non possiedono più il vantaggio. Vi si abbonano.
L’alternativa è più semplice, meno rischiosa e più strategica: possedete il vostro contesto, proteggetelo in modo strutturale e guidate una reale differenziazione del brand alle vostre condizioni.
La co-opt economy punta al tuo brand:
Cosa possederanno i brand vincenti? Il contesto
Cosa intendiamo per contesto o context layer? È la manifestazione della vostra proprietà intellettuale, del vostro linguaggio e delle caratteristiche distintive che rendono unica la vostra organizzazione: la definizione e la scoperta del “segnale di alto intento”, cosa significa “fedeltà” nei vostri mercati, i comportamenti che predicono il churn, il modo in cui il vostro brand comunica e persino i vostri confini di conformità. È il DNA semantico del vostro business. Più parlo con i responsabili marketing, soprattutto nei settori regolamentati, più diventa chiaro: il context layer si sta affermando come uno degli asset più strategici che un brand possa possedere. È naturale, quindi, che non debba mai essere co-optato o commoditizzato, ma piuttosto costruito, curato e connesso con un ecosistema che porta le proprie soluzioni al vostro contesto.
Per rendere il concetto concreto, immaginate due banche con dati clienti simili, entrambe intente a ridurre l’abbandono.
“Banca Piattaforma” si affida a un context layer definito dal vendor. Le loro piattaforme decidono cosa significhi “a rischio”, quali segnali di engagement contino e quale logica temporale applicare, in parte amalgamati da altri brand che usano quei servizi, oltre a Banca Piattaforma stessa. È comodo, forse chiavi in mano, ma spinge la banca e i suoi concorrenti a correre verso la media. L’intelligence che li alimenta deriva da un contesto condiviso o co-optato.
“Banca Ownership” costruisce il proprio context layer. Le sue prospettive sono tutt’altro che generiche o medie. La sua firma comportamentale proprietaria si è sviluppata attraverso anni di esperienza e affinamento, incluso il modo in cui la banca definisce valore, fedeltà e customer engagement attraverso la lente delle relazioni con i clienti. Quando Banca Ownership applica l’AI, gli output si basano su un’intelligence esclusivamente propria, coerente lungo tutti i suoi orizzonti agentici.
Brand come Banca Ownership hanno la libertà strategica di far interoperare gli LLM, integrare nuovi partner e adottare nuove funzionalità sul proprio contesto durevole, che continua a crescere a ogni interazione, mantenendolo protetto portando modelli e partner al proprio interno. In questa fase iniziale di sperimentazione dell’AI, questo pattern offre velocità sicura e libertà di scelta a chi scopre le proprie verità future, anche senza rischi di lock-in.
Scott Brinker, Analyst di chiefmartec, e Frans Riemersma, Founder Analyst di Martech Tribe, confermano l’importanza del contesto ben oltre la teoria. Nel report “State of Martech 2026”, Brinker e Riemersma individuano il context engineering come competenza chiave di quest’era: la curatela disciplinata, la strutturazione e la distribuzione delle informazioni giuste agli agenti AI. Il contesto crea indubbiamente valore, ma sono la governance e la protezione a determinare chi otterrà il vantaggio di leadership dai propri sforzi.
Il messaggio di fondo, ovvero che il contesto è il fattore differenziante, valorizza l’importanza della voce autentica di un brand che emerge attraverso l’AI, in contrapposizione a un output commoditizzato.
“Il context engineering è il punto in cui la conoscenza aziendale diventa leggibile dalle macchine e la comprensione del cliente diventa concreta. Il catalogo prodotti che un agente AI può interrogare in tempo reale. Le competenze di brand voice che ne modellano il tono. Le regole di governance che gli impediscono di promettere qualcosa che non potete mantenere.”
— State of Martech 2026
Quando affidate quel layer interpretativo al controllo di un vendor o, peggio ancora, ne consentite la co-optazione, non perdete solo il controllo operativo. Perdete il destino del vostro brand.
Il context layer non è un prodotto che si acquista. È l’intelligence interpretativa accumulata dalla vostra organizzazione: il DNA semantico del vostro business.
La strada migliore: sviluppare il context layer che si possiede
Contrariamente a quanto credono alcuni pionieri dell’AI, non è il modello il vero fossato difensivo. Il fossato è il contesto.
Questa opportunità non è riservata ai brand più grandi con i team di engineering più solidi. Qualsiasi organizzazione può sviluppare e possedere un context layer definendo la propria business intelligence, governandola nel proprio ambiente e portandovi nel tempo modelli e partner, in particolare quelli che sostengono questo modello. Come afferma Baris Gultekin, Vice President of AI di Snowflake, “Porta l’AI vicino ai tuoi dati, non i dati vicino all’AI.” La premessa è semplice e vale anche per il contesto: portate l’ecosistema da voi, non i vostri dati e il vostro contesto nell’ecosistema.
Che si tratti di un LLM eccezionale nella generazione creativa e di contenuti o di un LLM che costruisce workflow e orienta la strategia di go-to-market, se progettato in modo ottimale il context layer diventa la data foundation interoperabile per il futuro del vostro brand. Oggi tutto questo non è teorico: Snowflake esegue modelli di Anthropic, OpenAI, Google, Meta, Mistral, DeepSeek e altri all’interno del perimetro di governance Snowflake. I modelli offrono un’utilità enorme ai team di marketing, analytics e strategia, e possono diventare risorse intercambiabili senza sacrificare lo strumento giusto per ciascun processo né lasciare che il valore venga astratto o appiattito sulla media.
Questo approccio supporta anche quei brand che danno priorità a un’AI responsabile. Le policy di governance, la verificabilità e i controlli normativi entrano a far parte del context layer stesso, permettendo alle organizzazioni di mantenere la supervisione e preservando al contempo la flessibilità. Luke Ambrosetti, AI Architect for Marketing & Advertisers di Snowflake, sintetizza così le implicazioni: “Ogni esperto di marketing deve acquisire consapevolezza dell’AI per sopravvivere. “Il vantaggio competitivo va a chi sa padroneggiare davvero l’AI per costruire e governare il proprio layer di contesto, perché è questo che permette di far crescere e proteggere il brand.” È la padronanza dell’AI a trasformare dati e AI da risorse generiche e intercambiabili in un vantaggio distintivo del brand. I modelli sono componibili; il contesto è l’asset che si accresce nel tempo. Gli esperti di marketing capaci di codificare le proprie definizioni, i segnali, i criteri di giudizio e le proprie regole di conformità e governance sviluppano un contesto che nessuna piattaforma può fornire preconfezionato e una data foundation di AI responsabile che nessun vendor può replicare.
I brand che vinceranno non saranno quelli con i modelli migliori. Saranno quelli con il contesto più autentico e la più profonda conoscenza di sé, codificata nel tessuto stesso del loro modo di lavorare e di scalare in modo responsabile.
Scalare la differenziazione: il volano della rilevanza
Come si traduce tutto questo nella pratica?
Se il contesto è l’asset strategico dell’era dell’AI, come si comincia a possederlo? Inizia da qui.
Possiedi le definizioni: identifica il percorso su cui ti trovi oggi. Se le tue definizioni di cliente, le regole di business e la logica decisionale risiedono all’interno di una piattaforma di un vendor o sono definite unicamente da essa, hai una dipendenza, non una strategia. Portale in un ambiente che governi tu, con definizioni di intelligence che crei e mantieni. Snowflake® Horizon Context rende tutto questo semplice. I team di marketing possono definire una logica di business condivisa in linguaggio naturale, senza scrivere codice, e quelle definizioni diventano la data foundation governata da cui operano ogni persona, strumento e agente AI della vostra organizzazione.
Pretendi la separabilità del modello: puoi cambiare modello senza perdere l’intelligence che hai accumulato? La tua intelligence dovrebbe sopravvivere ai cambiamenti di modello. Se cambiare modello significa perdere il contesto accumulato, hai legato il tuo intelligence layer a una utility. Passa a una proprietà duratura.
Porta i partner vicino al tuo contesto, in modo componibile: tradizionalmente le organizzazioni inviavano i propri dati nell’ambiente di un partner, nei suoi modelli, nella sua governance e persino li risolvevano secondo i suoi schemi, spesso astraendo sfumature indipendenti. Porta invece i partner e le app vicino alla tua data foundation governata. Il tuo context layer protegge e promuove la tua proprietà intellettuale. Valorizza e dai priorità ai partner che condividono i tuoi interessi di protezione e differenziazione supportata. I migliori partner adotteranno questo approccio perché rende i loro prodotti più preziosi. Un partner di attivazione radicato nel tuo contesto offre risultati che uno strumento generico non potrebbe mai fornire, e contribuisce con la propria intelligence proprietaria per arricchire la tua. Questa è la componibilità nell’era dell’AI.
Metti al lavoro gli agenti AI, radicati nella tua verità contestuale: Radica gli agenti AI nelle tue definizioni di business, nella tua governance e nella tua conoscenza operativa affinché ogni raccomandazione rifletta la tua intelligence, non ipotesi generiche. Snowflake CoWork mette un agente AI nelle mani di ogni knowledge worker della tua organizzazione e lo potenzia con il tuo contesto. Quando un agente AI attinge dal context layer che il tuo team ha costruito, ogni raccomandazione riflette la tua business intelligence. Quando il tuo team marketing chiede a un agente AI di identificare i segmenti a rischio, è la tua definizione di rischio. Stesso contesto, molte app, sempre tuo.
I brand che vinceranno nell’era dell’AI non saranno quelli con i migliori modelli. Saranno quelli con la più profonda autoconsapevolezza codificata in sistemi che possiedono davvero.
La scelta
Ogni era del marketing ha premiato i brand (e le squadre sportive professionistiche!) che hanno investito in asset che controllavano. Nell’era digitale erano i dati e la connessione. Nell’era della privacy erano le relazioni dirette con i clienti e la fiducia. Nell’era del’AI sono il contesto e la componibilità.
La domanda rimane semplice: Possederai il contesto dei tuoi clienti, o rinuncerai alla sua leva a favore di chi ne trarrebbe beneficio?
Il tuo context layer è il tuo playbook. Fallo tuo.
Se sei un leader del marketing pronto a possedere il tuo context layer, siamo qui per aiutarti a definire la strategia. Team di marketing ops e di data engineering, siamo qui per aiutarvi a definire ed eseguire lo sviluppo del vostro context layer in un ambiente che controllate davvero. Quel percorso è più accessibile di quanto lo fosse anche solo sei mesi fa. E se sei un fornitore di tecnologia che rispetta l’intelligence dei propri clienti invece di assorbirla, inviami la tua privacy policy. Vogliamo collaborare con te per aiutare i marketer a possedere ciò che è loro.