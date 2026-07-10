Perché gli esperti di marketing devono possedere il proprio context layer per l’AI

Un articolo sulla differenziazione intellettuale, la co-opt economy e perché l’era dell’AI impone agli esperti di marketing di costruire e possedere il proprio vantaggio contestuale.

Sono un bostoniano da sempre e ho seguito con passione la “City of Champions” alzare uno striscione dopo l’altro fino al soffitto: un totale di 13 titoli sportivi solo in questo secolo. Le squadre campioni hanno lavorato senza sosta per sviluppare (e proteggere) l’intelligence proprietaria che ha alimentato il loro successo: modelli di scouting, strategie di draft, routine di allenamento e playbook. Vantaggi difesi con tenacia, capaci di separare vincitori e vinti ben prima delle prestazioni in campo: la proprietà intellettuale più preziosa che un GM possa creare, custodita sotto chiave.

Ora immaginate un front office che ha passato anni a fare ricerca, costruire, eseguire e misurare, per poi scoprire che la propria strategia viene assorbita in un layer di intelligence condiviso, usato dalle altre squadre della lega. Il vantaggio competitivo un tempo distintivo si allinea alla media della lega, quasi da un giorno all’altro. Nessun GM dello sport professionistico lo tollererebbe nemmeno per un istante. Nel marketing, invece, accade ogni giorno, e il meccanismo è quasi invisibile alla maggior parte dei team sul campo.

La co-opt economy punta al tuo brand

Spesso i brand mi dicono: “il nostro vendor rispetta la privacy” oppure “anonimizzano tutti i dati, quindi siamo al sicuro”. Non fraintendetemi: ciò di cui parlo non viola le vostre privacy policy, non attiva la data loss prevention e forse sfugge alle vostre valutazioni del rischio dei vendor. Si nasconde nelle clausole dei termini di servizio che concedono alle piattaforme ampi diritti gratuiti di utilizzare, modificare e riprodurre i dati dei vostri clienti (i comportamenti della vostra audience, i segnali di engagement, i pattern di conversione) per “migliorare i servizi”. Ciò che viene migliorato è un modello condiviso che avvantaggia ogni altro brand sulla piattaforma, inclusi i vostri concorrenti. Molte piattaforme di marketing moderne vantano che l’anonimizzazione protegge identità e sicurezza dei singoli consumatori: può essere vero, ma protegge ben poco i pattern strategici del vostro brand, i vostri segnali di conversione e la vostra audience intelligence. Sono, naturalmente, gli stessi segnali che aiutano i vostri partner ad addestrare sistemi a proprio vantaggio e, in molti casi, a vantaggio di ogni altro cliente sulla loro piattaforma.

La chiamo “the co-opt solution economy”: l’estrazione della proprietà intellettuale del brand attraverso l’ingestion nella piattaforma, spesso mascherata da funzionalità nelle piattaforme moderne di marketing, advertising e vendita. La co-opt economy non si presenta ufficialmente, ma negli ultimi due decenni ha operato in modo silenzioso, contrattuale e su vasta scala. Tuttavia, con il passaggio dal marketing tradizionale a quello guidato dall’AI, la posta in gioco diventa esponenzialmente più pericolosa per i brand. L’intelligence accumulata su come il vostro brand definisce l’intento, cosa significa fedeltà nel vostro mercato, quali segnali contano e quali sono solo rumore alimenterà ora l’AI. Lo stesso contesto che dovrebbe rendere l’output dell’AI inconfondibilmente vostro rischia invece di aiutare i vostri concorrenti.

Quando gli agenti AI iniziano a prendere decisioni, generare contenuti e orchestrare i customer journey, possedere e proteggere quel contesto diventa essenziale. I brand che lo cedono al modello condiviso di un vendor non possiedono più il vantaggio. Vi si abbonano.

L’alternativa è più semplice, meno rischiosa e più strategica: possedete il vostro contesto, proteggetelo in modo strutturale e guidate una reale differenziazione del brand alle vostre condizioni.

La co-opt economy punta al tuo brand:

