신뢰할 수 있는 데이터 에이전트의 핵심, ‘에이전트 컨텍스트 계층’

오랜 기간 데이터 분야에 몸담아 온 만큼, 최근 '컨텍스트 계층'에 대한 관심이 급격히 증가한 흐름은 반갑기도 하고 흥미롭습니다. 이는 새로운 개념이 아니라 컴퓨터 과학의 기본 원칙 중 하나입니다. 시맨틱 계층이 다시 주목받는 이유는 오늘날 많은 기업이 동일한 한계에 직면하고 있기 때문입니다. 모델은 똑똑해 보이지만, 여전히 틀린 답을 자신 있게 내놓곤 합니다.

이러한 실패는 모델의 추론 능력 부족 때문이라기보다 컨텍스트의 문제에 가깝습니다. 모델은 이미 충분히 고도화됐고, 앞으로도 계속 발전할 것입니다. 결국 승부는 ‘적절한 컨텍스트’에 달려 있습니다.

통제된 데모 환경에서는 에이전트가 매우 뛰어나 보일 수 있습니다. 하지만 실제 엔터프라이즈 환경에서는 비즈니스 개념이 제각각 정의돼 있고, 규칙은 명확히 드러나 있지 않으며, 이력도 충분히 남아 있지 않은 경우가 많습니다. 여기에 시스템마다 ‘진실’의 기준까지 달라집니다.

분석가의 실제 업무는 다단계로 구성되어 있으며, 여러 도메인을 넘나듭니다. 때로는 조직 내 이해관계까지 고려해야 합니다. 비즈니스 리더는 단순한 SQL 쿼리가 아니라 다음과 같은 질문을 던집니다.

“변경된 부분과 그 이유를 설명해 주고, 앞으로의 대응 방안도 제안해줘.”

“서로 다른 두 정의를 비교해서 차이를 조정하고, 이사회 보고용으로 정리해줘.”

“이상 징후를 살펴보고, 어떤 운영 이벤트가 원인이었는지 파악해줘.”

이 지점에서 기업의 현실이 드러납니다.

의미의 파편화: '고객'이라는 개념이 시스템마다 다르게 정의됨

‘왜(why)’의 부재: 데이터 웨어하우스에 상태는 저장되나, 그 결과에 이르기까지 어떤 의사결정이 있었는지 알기 어려움

암묵적 규칙: 회계 달력, 자격 기준, 승인 정책, 허용되지 않는 지표 등이 조직 전반에 흩어져 있음

충돌하는 진실: 재무 시스템과 CRM은 모두 신뢰할 수 있으나, 서로 다른 결과가 나타날 수 있음

이제 핵심 질문은 “모델이 SQL을 생성할 수 있는가?”에서 “에이전트가 기업의 의미와 정책, 이력을 이해하고 그 안에서 제대로 작동하는지 입증할 수 있는가?”로 바뀌었습니다.

신뢰할 수 있는 에이전트를 이해하기 위한 주요 개념

먼저 핵심 개념을 정리해 보겠습니다.

분석 시맨틱 모델: 사용자가 스키마나 SQL을 몰라도 데이터를 분석할 수 있도록, 지표와 차원, 엔터티를 정의하고 이를 실제 데이터와 연결해 주는 인터페이스

관계 및 아이덴티티 계층(‘온톨로지’라고 불리기도 함): 도메인 전반의 개념, 관계, 규칙을 기계가 읽을 수 있는 형태로 표현한 계층으로, 아이덴티티 식별, 동의어 처리, 제약 조건 등을 포함해 안전하고 명확한 도메인 간 통합을 지원(예: OWL/RDF, 조인 관계를 체계적으로 정리한 구조, 또는 거버넌스가 적용된 데이터 제품과 개념 간 매핑 등)

비즈니스 절차: 라우팅, 승인, 예외 처리, 정책 적용 방식 등을 정의한 버전 관리된 운영 플레이북

근거 및 출처: 답변이 도출되기까지의 근거와 추적 정보로서, 사용된 데이터 소스, 적용된 변환, 데이터 계보, 그리고 서로 다른 소스 중 어떤 것이 선택되거나 제외됐는지에 대한 판단 기준을 포함함

정책 및 권한: 사용자(또는 사용자를 대신하는 에이전트)가 어떤 데이터를 조회하고 계산할 수 있는지, 또 외부에 공개할 수 있는지를 결정하는 규칙으로, 시스템에서 자동으로 적용됨

시맨틱과 에이전트 컨텍스트: 익숙한 개념의 재조명

시맨틱 모델과 온톨로지는 새로운 개념이 아닙니다. 기업은 BI 시맨틱 계층, 마스터 데이터 관리(MDM), 데이터 카탈로그, 지식 그래프 등을 통해 수십 년간 일관된 의미 체계를 구축해 왔습니다. 온톨로지는 라이프사이언스 및 헬스케어 등의 분야에서도 발전해 왔습니다. 복잡한 생의학 개념과 표준화된 임상 용어 체계가 자연스럽게 그래프 구조를 형성하는 환경이기 때문입니다. 최근 시맨틱 계층과 온톨로지에 대한 관심이 빠르게 증가하는 추세는 자료 1을 통해 확인할 수 있습니다.