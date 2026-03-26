Il livello di contesto agente per agenti dati affidabili

Il momento è coerente, perché queste tecnologie completano gli agenti basati su LLM in modi molto specifici. Ad esempio:

Gli LLM interpretano l’intento e ragionano sull’ambiguità, ma spesso non dispongono del contesto aziendale. I modelli semantici e le ontologie codificano quel contesto in forma riutilizzabile.

Gli output degli LLM sono probabilistici; gli artefatti semantici sono fondati e verificabili.

Storicamente, gli artefatti semantici erano costosi da costruire e soggetti a obsolescenza; le interfacce in linguaggio naturale e gli strumenti per agenti rendono oggi più pratico generarli, curarli e mantenerli aggiornati.

Allo stesso tempo, l’“ontologia” non è l’obiettivo. L’obiettivo è un agente dati di alta qualità. Il linguaggio naturale come interfaccia principale cambia ciò che il sistema deve offrire. Non basta più tradurre una domanda in SQL. L’agente ha bisogno di un livello di contesto che includa semantica, identità, vincoli, policy e provenienza.

Questo è il punto di svolta:

i modelli hanno reso plausibile il passaggio “testo → dati”.

Il contesto degli agenti rende affidabile l’analisi agentica.

Un modello semantico analitico è ideale per fornire analisi affidabili all’interno di un dominio, standardizzando metriche e definizioni. Il lavoro cross-domain diventa affidabile quando l’agente dispone anche di uno spazio esplicito di relazioni, risoluzione delle identità, possibilità di join e vincoli, sia che siano implementati come ontologia formale, grafo di join curato o associazioni tra concetti e oggetti analitici.

L’approccio pratico consiste nel prendere il meglio da ontologie e livelli semantici dove utile, ma ottimizzare per ciò di cui gli agenti hanno realmente bisogno per operare efficacemente nel contesto aziendale.

Un’architettura pratica per agenti dati affidabili

Per arrivare a un’analisi agentica affidabile e multistep servono capacità di ragionamento fondate su semantica governata, relazioni esplicite e processi decisionali verificabili. Per un agente di livello enterprise, è necessario che questi livelli lavorino insieme: