금융 서비스 산업의 AI 에이전트 확산과 운영: AI 도입을 넘어, 에이전트 네이티브 환경으로

Snowflake Intelligence가 컨텍스트 인식형 에이전트 결과를 제공하는 방법

금융 서비스 산업의 AI 여정은 이제 실험 단계에서 벗어나 실행 단계에 접어들고 있습니다.

지난 몇 년간 은행, 자산 운용사, 보험사 등은 AI 우선 전략을 추구하며 모델, 도구, 인재 측면에 막대한 투자를 단행해 왔습니다. 이러한 노력은 중요한 진전을 가져왔지만, 모델만으로는 비즈니스 가치를 창출할 수 없다는 냉혹한 현실도 드러냈습니다.

공유된 컨텍스트(예: 공유된 비즈니스 정의, 관계 구조), 접근 가능한 데이터 그리고 엔터프라이즈 시스템과의 안전한 연결이 없으면 AI는 단순히 질문에 답하는 수준에 머무를 뿐, 실질적인 성과를 만들어내지 못합니다.

오늘날 금융 서비스 업계는 분명한 전환점을 맞이하고 있습니다. AI 우선 사고 방식에서 벗어나, 가시적인 ROI를 중심으로 구축된 데이터 및 AI 전략으로 이동하고 있습니다. 이러한 변화는 곳곳에서 나타나고 있습니다. 모델 중심의 접근은 모델과 데이터 접근성을 균형 있게 고려하는 방향으로 점차 바뀌고 있고, 독립 실행형 모델을 추가적으로 구축하기보다는 리스크, 규정 준수 및 운영 전반에 걸쳐 데이터 접근성과 공유된 컨텍스트를 우선시하고 있습니다. 트랜잭션 데이터, 고객 프로필, 익스포저 지표, 사례 노트 및 규제 정의가 통합되면서 AI가 일관된 비즈니스 관점 위에서 작동할 수 있는 환경이 마련되고 있습니다.

이 전환의 중심에는 새로운 요구 사항이 있습니다. 바로 컨텍스트를 인식하고 연결되어 있는 AI입니다.

AI 성공의 열쇠는 컨텍스트

AI가 일상 업무에 점점 더 깊이 통합되면서, 성공은 단순한 자동화 이상의 것을 요구합니다. 즉, 공유된 비즈니스 정의, 관계 구조, 거버넌스 등의 산업 맥락과 함께 데이터, 코드, 엔터프라이즈 시스템 전반에 걸친 안전한 연결성을 필요로 합니다.

이러한 기반이 마련될 때 AI는 단순히 인사이트를 생성하는 단계를 넘어, 금융 서비스 핵심 워크플로우 전반에서 실제 업무를 수행할 수 있게 됩니다.

AI가 금융 서비스 운영의 핵심으로 들어옴에 따라 자동화만으로는 더 이상 충분하지 않습니다. 계정, 익스포저, 포지션, 정책, 통제 등에 대한 공통 정의와 데이터, 코드 및 엔터프라이즈 시스템과의 안전한 연결이 없으면 AI는 분석 단계에 갇혀 있게 됩니다. 반대로 이러한 기반이 갖춰지면 AI는 투자 모델을 구축하고 테스트하며, 실시간으로 리스크를 모니터링하고, 사기를 조사하고, 규제 검토를 지원하고, 고객 문제를 신속하고 일관되게 해결하는 등 엔드투엔드 워크플로우를 실행할 수 있습니다.

금융 서비스에서 AI ROI의 새로운 기준

금융 기관의 경우, AI 투자 수익은 더 이상 배포된 모델 수나 생성된 대시보드 수로 평가되지 않습니다. 대신, 비즈니스 사용자가 복잡한 질문에 얼마나 빨리 답을 얻고, 벌어진 상황의 '원인'을 이해하고, 마찰, 지연 또는 기술 의존 없이 자신 있게 행동이 가능한지 그 여부에 의해 정의됩니다.

그러나 오늘날 많은 금융 기관에서는 단순하지만 중요한 질문(예: 특정 지역에서 신용 손실이 증가하는 이유는 무엇인가? 포트폴리오 성과가 기대와 다르게 나타나는 이유는 무엇인가? 고객 불만이 증가하는 이유는 무엇인가?)에 답하기 위해 여전히 스프레드시트와 이메일을 확인하고, BI 도구, 티켓 시스템 및 여러 팀을 거쳐야 합니다.

Snowflake Intelligence는 이러한 역학을 바꿉니다.

금융 서비스에서 AI ROI의 새로운 기준은 세 가지 핵심 축에 기반합니다. 조직 효율성, 생산성, 그리고 다크 데이터에서 도출되는 인텔리전스가 바로 그것입니다.

1. 조직 효율성: 의사 결정에서 마찰 제거

금융 서비스에서 비효율은 시스템 분리에서 비롯되는 경우가 드뭅니다. 그보다는 프론트 오피스 플랫폼, 리스크 엔진, 사례 관리 도구, 문서 저장소 및 규제 시스템이 병렬로 운영되면서 팀들이 여러 환경에 걸쳐 정보를 수작업으로 조정해야 한다는 데서 기인합니다.

Snowflake Intelligence는 MCP 기반 상호운용성과 안전한 AI 연결성을 통해 이러한 문제를 해결합니다. 사용자가 여러 도구를 오가거나 독립 실행형 AI 인터페이스를 사용할 필요 없이, 기존에 사용하고 있는 시스템과 워크플로우 안에 인텔리전스를 직접 내재화합니다. 에이전트는 데이터 소스, 애플리케이션, 엔터프라이즈 플랫폼 전반에서 추론을 실행하며, 포트폴리오 데이터, 거래 기록, 정책, 계약 및 운영 시스템을 하나의 연결된 의사 결정 흐름으로 통합합니다.

이러한 연결성은 AI가 고립된 질문 응답을 넘어설 수 있게 합니다. 이는 연구, 리스크, 규정 준수 및 운영 전반에서 조율된 워크플로우를 가능하게 하며, 팀이 매일 사용하는 익숙한 도구 안에서 작동합니다. 공유된 컨텍스트와 원활한 시스템 통합을 통해 의사 결정 속도는 빨라지고, 업무 인수인계는 줄어들며, 실행은 순차적이 아닌 연속적으로 이루어집니다.

AI가 엔터프라이즈 전반에 걸쳐 상호운용 가능하고 내재화되면, 효율성은 단순히 개별 작업을 더 빠르게 수행하는 것이 아니라 전체 워크플로우를 연결하는 것을 의미하게 됩니다.

2. 생산성: 답을 기다리는 단계에서 확신을 갖고 행동하는 단계로

전통적인 분석 도구는 일반적으로 '무엇'에서 멈춥니다. 즉, 추세, 지표, 그리고 이상치를 보여주지만 '왜' 그런 일이 발생했는지 설명하기 위해서는 여전히 데이터 팀, 분석가, 맞춤형 대시보드를 기다려야 합니다.,

Snowflake Intelligence는 표면적인 분석을 넘어섭니다. 항상 활용 가능한 사고 파트너로서, 사용자가 데이터를 기반으로 추론하고 가설을 테스트하며 실시간으로 대안을 탐색할 수 있도록 지원합니다. 포트폴리오 관리자는 성과 요인을 조사할 수 있고 리스크 팀은 새로운 익스포저를 탐색할 수 있으며, 고객 팀은 서비스 문제를 진단할 수 있습니다. 이 모든 과정은 SQL을 작성하거나, 며칠 또는 몇 주를 기다릴 필요 없이 이루어집니다.

Snowflake Intelligence는 인사이트 도출 시간을 획기적으로 단축함으로써 비즈니스 사용자가 분석에서 곧바로 실행으로 이동할 수 있게 합니다. 생산성 향상은 더 많은 분석을 수행하는 것이 아니라, 더 나은 결정을 더 빠르게, 대규모로 내리는 데서 비롯됩니다.

3. 다크 데이터의 인텔리전스: 미활용 정보를 경쟁력으로

금융 기관은 비정형 문서, 이메일, 보고서, 계약서, 리서치 노트, 통화 녹취록 및 서드 파티 데이터 소스와 같은 방대한 양의 미활용 데이터를 보유하고 있습니다. 이러한 ‘다크 데이터’는 그동안 액세스, 추론 및 신뢰가 어려웠습니다.

Snowflake Intelligence는 강력한 시맨틱 계층과 엔터프라이즈급 추론 모델을 통해 이 데이터를 의사 결정 과정에 통합합니다. 비즈니스 정의, 시맨틱 뷰 및 추적 가능한 결과를 결합함으로써, 사용자가 멀티 모달 데이터 전반에서 인사이트를 도출하면서도 신뢰와 거버넌스를 유지할 수 있도록 지원합니다.

모든 답변은 SQL 쿼리, 문서, 데이터 세트 등 원본 출처까지 검증 및 추적이 가능하므로, 리더들은 인사이트가 추론이 아닌 실제 데이터에 기반하고 있다는 확신을 가질 수 있습니다.

Snowflake Intelligence의 차별점

Snowflake Intelligence는 금융 서비스 조직이 데이터와 AI를 활용하는 방식을 근본적으로 변화시킵니다.

단절된 코파일럿, BI 에이전트, 또는 단순 조회 중심으로 최적화된 외부 도구와 달리, Snowflake Intelligence는 엔터프라이즈 데이터, 비즈니스 컨텍스트, 거버넌스 등과 깊이 통합된 즉시 사용 가능한 엔터프라이즈 인텔리전스 에이전트입니다. 투명하고 검증된 답변을 제공하며, 복잡한 데이터 세트 전반에 걸쳐 심층 추론을 지원하고, Snowflake의 신뢰할 수 있는 보안 경계 내에서 안전하게 운영됩니다. 무엇보다도, 비즈니스 사용자는 그 안에서 어떤 AI 모델이든 자유롭게 사용할 수 있습니다.

데이터를 필요로 하는 누구나 직접, 확신을 갖고, 책임감 있게 데이터로 추론할 수 있도록 지원합니다.

마진 압박이 심화되고, 규제 감독이 강화되며, 의사 결정 주기가 점점 짧아지는 환경에서 금융 기관은 더 이상 일부 전문가만을 지원하는 AI에 의존할 수 없습니다. 모든 의사 결정권자에게 인텔리전스를 제공하는 엔터프라이즈 에이전트가 필요한 것입니다.

Snowflake Intelligence는 이러한 전환을 곧바로 가능하게 하며, 금융 서비스의 에이전틱 중심 미래를 위한 확장 가능한 기반을 제공합니다.

금융 서비스 전반에서 에이전트 기반 워크플로우 구현

Snowflake Intelligence는 금융 서비스 팀이 가장 필요로 하는 지점, 즉 인사이트, 실행, 거버넌스가 교차하는 영역에서 에이전트 기반 워크플로우를 활성화함으로써 가치를 제공합니다.

자산관리, 은행업, 보험 전반에 걸쳐 엔터프라이즈 에이전트는 공유된 컨텍스트와 안전한 연결성을 기반으로 함께 작동하며, 의사 결정을 가속화하고 운영을 간소화하며 실시간으로 인텔리전스를 제공합니다.

다음은 금융 서비스 산업을 위한 세 가지 주요 에이전트 활용 사례입니다.

자산 관리: 투자 및 포트폴리오 인텔리전스

준실시간 인사이트를 통한 생산성 향상

자산 및 자산 운용 분야에서 성공은 팀이 얼마나 빨리 시장 신호를 해석하고, 투자 가설을 검증하며, 리스크 허용 범위를 벗어나지 않으면서 대응할 수 있는지에 달려 있습니다. Snowflake Intelligence는 시장 데이터, 포트폴리오 성과, 익스포저를 지속적으로 모니터링하는 에이전트 기반 워크플로우를 지원하며, 리서치, 리스크, 규정 준수를 일관된 정의와 거버넌스 하에 연결합니다.

예를 들어, Snowflake Intelligence는 시장 움직임과 포트폴리오 신호를 지속적으로 추적하는 Investment Research Agent(투자 리서치 에이전트)와 함께 작동할 수 있으며, 이와 동시에 Risk Management Agent(리스크 관리 에이전트)가 익스포저와 제약 조건을 평가합니다. 이 에이전트들은 실시간으로 협업하여 포트폴리오 조정을 지원하고, 시장 변동성이 높은 시기에도 전략이 리스크 정책과 일치하도록 보장합니다. 또한 이러한 인사이트는 단일 대화형 인터페이스를 통해 제공됩니다.

여러 관할권에 걸친 규제 보고 역시 일관되고 신뢰할 수 있는 정의를 기반으로 생성되어, 수작업을 줄이고 신뢰도를 높입니다.

은행업: 리스크 및 규정 준수

조직 효율성을 높이는 프론트 투 백 협업

은행업에서 리스크 및 규정 준수 워크플로우는 종종 프론트, 미들, 그리고 백 오피스를 아우르며, 각기 다른 시스템, 일정 및 데이터 뷰에서 운영됩니다. Snowflake Intelligence는 이러한 기능을 에이전트 기반 오케스트레이션을 통해 연결하여 트레이딩, 결제 및 대출 전반에 걸쳐 실시간 리스크 평가를 가능하게 합니다.

에이전트는 다음 영역 전반에서 운영됩니다.

프론트 오피스 활동 및 익스포저

미들 오피스 포지션, 조정 및 정산

백 오피스 규정 준수, 감사 및 보고

예를 들어, 실시간 리스크 의사 결정은 Snowflake Intelligence를 통한 자동화된 에이전트 협업으로 달성할 수 있으며, 수작업 평가 주기를 몇 시간에서 몇 초 단위로 단축하면서도, 프론트, 미들, 백 등 세 오피스 기능 전반에 걸쳐 완전한 데이터 계보 추적과 감사 가능성을 유지할 수 있습니다.

그 결과, 더 빠른 의사 결정과 더욱 강력한 통제가 동시에 실현됩니다.

보험: 보험금 청구, 사기 탐지 및 보험금 지급 인텔리전스

보험금 청구 전 과정에 걸친 엔드투엔드 실행

보험 분야에서 청구 워크플로우는 정형 데이터와 비정형 데이터를 오가는 복잡한 프로세스 전환을 수반하며, 이로 인해 처리 지연과 비용 증가가 발생하는 경우가 많습니다. Snowflake Intelligence는 최초 손해 신고(FNOL)부터 사기 감지 및 최종 지급에 이르기까지 보험금 청구 전 과정을 아우르는 엔드투엔드 에이전트 기반 워크플로우를 지원합니다.

예를 들어, Snowflake Intelligence는 전문화된 에이전트를 조율하여 청구 여정을 관리합니다. 먼저 Claims Triage Agent(청구 분류 에이전트)가 사건의 심각도와 유효성을 평가하고, 해당 정보를 Fraud Detection Agent(사기 감지 에이전트)로 전달해 실시간 리스크 스코어링을 수행합니다. 그런 다음 Settlement Agent(지급 처리 에이전트)가 지급 금액을 산정하고 보험금을 지급합니다.

이처럼 조율된 흐름을 통해 처리를 가속화하고, 사기 리스크 감소와 인적 개입 최소화를 달성할 수 있으며, 이와 동시에 거버넌스 및 추적 가능성도 보장됩니다.

데모 하이라이트

다음 데모는 보험금 청구 워크플로우의 실제 구현 사례를 보여줍니다. 보험사 직원이 SQL을 작성하거나 복잡한 데이터 모델을 탐색할 필요 없이 자연어를 사용하여 청구 및 규정 준수 이슈를 조사하는 과정을 확인할 수 있습니다.

청구 보조 에이전트는 잠재적인 지급 지연을 신속하게 식별하고, 준비금을 검증하며, 지급 불일치를 탐지하고, 규정 준수 관련 인사이트를 도출합니다. 그리고 요약 및 시각화를 통해 각각의 결과를 명확하게 제시합니다. 따라서, 청구 과정 전반에서 보다 신속한 조사와 더 강력한 규정 준수 그리고 더욱 자신 있는 의사 결정이 가능해집니다.