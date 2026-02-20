Como o Snowflake Intelligence entrega resultados de agentes com reconhecimento de contexto

Os serviços financeiros estão entrando em uma nova fase de sua jornada de IA, definida não pela experimentação, mas pela execução.

Nos últimos anos, bancos, gestores de ativos e seguradoras adotaram estratégias com foco em IA, investindo pesadamente em modelos, ferramentas e talentos. Esses esforços trouxeram avanços importantes, mas também revelaram uma verdade difícil: modelos sozinhos não geram valor comercial.

Sem contexto compartilhado (como definições de negócios, relacionamentos e muito mais), dados acessíveis e conectividade segura com sistemas corporativos, a IA fica limitada a responder perguntas em vez de gerar resultados.

Hoje, o setor está fazendo uma mudança decisiva: do pensamento centrado em IA para estratégias de dados e IA construídas em torno de um ROI tangível. Essa mudança é visível em todos os lugares. A predominância dos modelos está cedendo espaço a um foco mais equilibrado entre modelos e acessibilidade de dados. Em vez de criar mais modelos independentes, as organizações estão priorizando a acessibilidade de dados e o contexto compartilhado entre risco, conformidade e operações. Dados de transações, perfis de clientes, métricas de exposição, notas de casos e definições regulatórias estão sendo unificados para que a IA possa operar com uma visão consistente do negócio.

No centro dessa transição está um novo requisito: IA conectada e com reconhecimento de contexto.

O sucesso da IA depende do contexto

À medida que a IA se integra às operações do dia a dia, o sucesso depende de mais do que automação. É preciso ter contexto do setor, com definições de negócios compartilhadas, relacionamentos e governança, combinados com conectividade segura entre dados, código e sistemas corporativos.

Juntas, essas bases permitem que a IA evolua de gerar insights para executar trabalhos nos principais fluxos de trabalho de serviços financeiros.

À medida que a IA avança para o núcleo das operações de serviços financeiros, a automação por si só não é mais suficiente. Sem contexto compartilhado, com definições comuns para contas, exposições, posições, políticas e controles, e sem conectividade segura com dados, código e sistemas corporativos, a IA fica presa na análise. Quando essas bases estão em vigor, a IA pode executar fluxos de trabalho de ponta a ponta: construindo e testando modelos de investimento, monitorando riscos em tempo real, investigando fraudes, apoiando revisões regulatórias e resolvendo problemas de clientes com agilidade e consistência.

O novo padrão de ROI de IA nos serviços financeiros

Para instituições financeiras, o retorno sobre o investimento em IA não é mais medido pelo número de modelos implantados ou dashboards produzidos. Ele é definido pela rapidez com que os usuários de negócios conseguem responder a perguntas complexas, entender por que algo está acontecendo e agir com confiança, sem fricção, atrasos ou dependência técnica.

No entanto, em muitas instituições hoje, responder até mesmo a uma pergunta simples, mas crítica, como: por que as perdas de crédito estão aumentando em uma região específica? Por que a performance do portfólio divergiu das expectativas? Por que as reclamações de clientes estão aumentando? Ainda exige navegar por planilhas, e-mails, ferramentas de BI, sistemas de tickets e múltiplas equipes.

Snowflake Intelligence muda essa dinâmica.

O novo padrão de ROI de IA nos serviços financeiros se baseia em três vetores que mais importam: eficiência organizacional, produtividade e inteligência derivada de dados ocultos.

1. Eficiência organizacional: Eliminando a fricção na tomada de decisões

Nos serviços financeiros, a ineficiência raramente vem de sistemas desconectados. Plataformas de front-office, mecanismos de risco, ferramentas de gestão de casos, repositórios de documentos e sistemas regulatórios frequentemente operam em paralelo, forçando as equipes a reconciliar informações manualmente entre ambientes.

O Snowflake Intelligence muda essa dinâmica por meio de interoperabilidade habilitada por MCP e conectividade de IA segura. Em vez de exigir que os usuários troquem de ferramentas ou adotem interfaces de IA independentes, ele incorpora inteligência diretamente nos sistemas e fluxos de trabalho que já utilizam. Os agentes podem raciocinar entre fontes de dados, aplicações e plataformas corporativas, reunindo dados de portfólio, registros de transações, políticas, contratos e sistemas operacionais em um único fluxo de decisão conectado.

Essa conectividade permite que a IA vá além de responder perguntas de forma isolada. Ela viabiliza fluxos de trabalho coordenados entre pesquisa, risco, conformidade e operações, dentro das ferramentas familiares que as equipes usam todos os dias. Com contexto compartilhado e integração contínua de sistemas, as decisões acontecem mais rápido, as transferências diminuem e a execução se torna contínua em vez de sequencial.

Quando a IA é interoperável e está integrada em toda a empresa, a eficiência não se trata mais de executar tarefas individuais mais rapidamente, mas de conectar todo o fluxo de trabalho.

2. Produtividade: De esperar por respostas a agir com confiança

As ferramentas tradicionais de análise de dados frequentemente param no o quê. Elas mostram tendências, métricas e anomalias, mas deixam os usuários de negócios aguardando, seja pelas equipes de dados, analistas ou dashboards personalizados, para explicar por que esses resultados ocorreram.

O Snowflake Intelligence vai além da análise superficial. Ele funciona como um parceiro de raciocínio sempre disponível, que ajuda os usuários a analisar dados, testar hipóteses e explorar alternativas em tempo real. Gestores de portfólio podem investigar os fatores de performance. Equipes de risco podem explorar exposições emergentes. Equipes de atendimento ao cliente podem diagnosticar problemas de serviço, tudo sem escrever SQL ou esperar dias ou semanas por suporte.

Ao reduzir drasticamente o tempo para obter insights, o Snowflake Intelligence permite que os usuários de negócios passem diretamente da análise para a ação. Os ganhos de produtividade não vêm de fazer mais análises, mas de tomar decisões melhores com mais rapidez e em escala.

3. Inteligência a partir de dados ocultos: Transformando informações inexploradas em vantagem competitiva

As instituições financeiras acumulam enormes volumes de dados subutilizados: documentos não estruturados, e-mails, relatórios, contratos, notas de pesquisa, transcrições de chamadas e fontes de dados de terceiros. Historicamente, esses "dados ocultos" têm sido difíceis de acessar, analisar ou confiar.

O Snowflake Intelligence traz esses dados para o processo de tomada de decisão por meio de uma camada semântica sólida e modelos de raciocínio de nível corporativo. Ao combinar definições de negócios, visões semânticas e resultados rastreáveis, ele permite que os usuários extraiam insights de dados multimodais, ajudando a manter a confiança e a governança.

Cada resposta é verificável e rastreável até sua origem, seja uma consulta SQL, um documento ou um conjunto de dados, dando aos líderes a confiança de que os insights estão fundamentados na realidade, não em inferências.

O que torna o Snowflake Intelligence diferente?

O Snowflake Intelligence representa uma mudança fundamental na forma como as organizações de serviços financeiros utilizam dados e IA.

Ao contrário de copilotos desconectados, agentes de BI ou ferramentas externas otimizadas para recuperação superficial, o Snowflake Intelligence é um agente de inteligência corporativa pronto para uso, profundamente integrado a dados corporativos, contexto de negócios e governança. Ele entrega respostas transparentes e verificadas, suporta raciocínio aprofundado em conjuntos de dados complexos e opera com segurança dentro do perímetro confiável da Snowflake. O melhor de tudo: as empresas têm liberdade para usar qualquer modelo de IA dentro dele.

Mais importante ainda, ele encontra os usuários de negócios onde eles estão, permitindo que qualquer pessoa que precise de dados raciocine com eles de forma direta, confiante e responsável.

À medida que a pressão sobre as margens aumenta, o controle regulatório se intensifica e os ciclos de decisão se comprimem, as instituições financeiras não podem mais se dar ao luxo de ter uma IA que apenas auxilia especialistas. Elas precisam de agentes corporativos que coloquem inteligência nas mãos de cada tomador de decisão.

O Snowflake Intelligence viabiliza essa mudança hoje e oferece uma base dimensionável em escala para o futuro agêntico dos serviços financeiros.

Dando vida a fluxos de trabalho orientados por agentes nos serviços financeiros

O Snowflake Intelligence gera valor ao ativar fluxos de trabalho orientados por agentes onde as equipes de serviços financeiros mais precisam: na interseção entre insight, execução e governança.

Em gestão de patrimônio, banking e seguros, os agentes corporativos trabalham juntos com contexto compartilhado e conectividade segura para acelerar decisões, otimizar operações e extrair inteligência em tempo real.

A seguir, apresentamos três casos de uso agênticos essenciais para o setor.

Gestão de patrimônio: Inteligência de investimentos e portfólio

Impulsionando a produtividade com insights em tempo quase real

Na gestão de patrimônio e ativos, o sucesso depende da rapidez com que as equipes conseguem interpretar sinais de mercado, testar hipóteses de investimento e responder sem ultrapassar os limites de tolerância ao risco. O Snowflake Intelligence viabiliza fluxos de trabalho orientados por agentes que monitoram continuamente dados de mercado, performance de portfólio e exposição, conectando pesquisa, risco e conformidade com definições consistentes e governança.

Por exemplo, o Snowflake Intelligence pode trabalhar com um Investment Research Agent que rastreia continuamente movimentos de mercado e sinais de portfólio, enquanto um Risk Management Agent avalia exposições e restrições em paralelo. Juntos, esses agentes colaboram em tempo real para apoiar ajustes de portfólio, garantindo que as estratégias permaneçam alinhadas às políticas de risco mesmo durante períodos de volatilidade de mercado, e apresentam esses insights por meio de uma única interface conversacional.

Os relatórios regulatórios em diferentes jurisdições são gerados com definições consistentes e confiáveis, reduzindo o esforço manual e aumentando a confiança.

Banking: Risco e conformidade

Colaboração de ponta a ponta impulsionando a eficiência organizacional

No banking, os fluxos de trabalho de risco e conformidade frequentemente abrangem os escritórios de front, middle e back office, cada um operando em sistemas, cronogramas e visões de dados diferentes. O Snowflake Intelligence conecta essas funções por meio de orquestração orientada por agentes, viabilizando a avaliação de risco em tempo real em trading, pagamentos e crédito.

Os agentes operam em:

Atividade e exposição do front office

Posições, reconciliação e liquidação do middle office

Conformidade, auditoria e relatórios do back office

Por exemplo, a tomada de decisão de risco em tempo real pode ser alcançada por meio da coordenação automatizada de agentes via Snowflake Intelligence, reduzindo os ciclos de avaliação manual de horas para segundos, mantendo a linhagem completa de dados e a auditabilidade em todas as três funções de escritório.

O resultado são decisões mais rápidas com controles mais sólidos.

Seguros: Inteligência de sinistros, fraudes e liquidações

Execução de ponta a ponta ao longo do ciclo de vida dos sinistros

No setor de seguros, os fluxos de trabalho de sinistros envolvem transferências complexas entre dados estruturados e não estruturados, o que frequentemente atrasa a resolução e aumenta os custos. O Snowflake Intelligence viabiliza workflows completos orientados por agentes que abrangem todo o ciclo de vida dos sinistros — desde o primeiro aviso de perda (FNOL, do inglês first notice of loss) até a detecção de fraudes e a liquidação final.

Por exemplo, o Snowflake Intelligence gerencia a jornada do sinistro coordenando agentes especializados. Um Claims Triage Agent avalia inicialmente a gravidade e a validade, repassando as informações a um Fraud Detection Agent para pontuação de risco em tempo real. Em seguida, um Settlement Agent calcula e emite o pagamento.

Esse fluxo coordenado permite uma resolução mais rápida, menor risco de fraude e intervenção humana mínima, tudo com controles de governança e rastreabilidade.

Demonstração em destaque

A demonstração a seguir traz o workflow de sinistros de seguros à vida. Ela mostra como um funcionário de seguradora pode usar um assistente de IA para investigar sinistros e questões de conformidade em linguagem natural, sem escrever SQL nem navegar por modelos de dados complexos.

O claims assistant agent identifica rapidamente possíveis atrasos na liquidação, verifica reservas, sinaliza discrepâncias de pagamento e apresenta insights de conformidade, exibindo os resultados de forma clara por meio de resumos e visualizações. O resultado é uma investigação mais ágil, maior conformidade e tomada de decisões mais segura em todo o ciclo de vida dos sinistros.