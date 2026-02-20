Come Snowflake Intelligence offre risultati per agenti basati sul contesto

I servizi finanziari stanno entrando in una nuova fase del loro percorso con l’AI, una fase definita non dalla sperimentazione, ma dall’esecuzione.

Negli ultimi anni, banche, gestori patrimoniali e assicurazioni hanno adottato strategie AI-first, investendo in modo significativo in modelli, strumenti e talenti. Questi sforzi hanno portato progressi importanti, ma hanno anche messo in luce una verità scomoda: i modelli, da soli, non creano valore di business.

Senza un contesto condiviso, come definizioni di business comuni, relazioni e altro, dati accessibili e connettività sicura ai sistemi enterprise, l’AI resta confinata a rispondere alle domande invece di generare risultati concreti.

Oggi il settore sta cambiando passo in modo deciso, passando dall’AI-first a strategie di dati e AI costruite attorno a un ROI tangibile. Questo cambiamento è visibile ovunque. Il predominio del modello lascia spazio a un focus più equilibrato tra modelli e accessibilità dei dati. Invece di creare altri modelli standalone, le organizzazioni stanno dando priorità all’accessibilità dei dati e a un contesto condiviso tra rischio, conformità e operations. Dati di transazione, profili cliente, metriche di esposizione, note di pratica e definizioni regolatorie vengono unificati, così l’AI può operare su una visione coerente del business.

Al centro di questa transizione c’è una nuova esigenza: un’AI connessa e basata sul contesto.

Il successo dell’AI dipende dal contesto

Man mano che l’AI si integra nelle operations quotidiane, il successo richiede più dell’automazione. Servono contesto di settore, definizioni di business condivise, relazioni e governance, insieme a una connettività sicura tra dati, codice e sistemi enterprise.

Insieme, queste basi permettono all’AI di passare dalla generazione di insight all’esecuzione del lavoro nei workflow core dei servizi finanziari.

Con l’AI sempre più al centro delle operations dei servizi finanziari, la sola automazione non basta più. Senza contesto condiviso, definizioni comuni per conti, esposizioni, posizioni, polizze e controlli, e senza connettività sicura a dati, codice e sistemi enterprise, l’AI resta bloccata nell’analisi. Quando queste basi sono presenti, l’AI può eseguire workflow end-to-end: creare e testare modelli di investimento, monitorare il rischio quasi in tempo reale, indagare sulle frodi, supportare le revisioni regolatorie e risolvere i problemi dei clienti con rapidità e coerenza.

Il nuovo standard per il ROI dell’AI nei servizi finanziari

Per gli istituti finanziari, il ritorno sull’investimento dell’AI non si misura più dal numero di modelli messi in produzione o di dashboard create. Si definisce in base alla rapidità con cui gli utenti di business riescono a rispondere a domande complesse, capire il perché di ciò che accade e agire con sicurezza, senza attriti, ritardi o dipendenze tecniche.

Eppure, oggi in molte organizzazioni, rispondere anche a una domanda semplice ma critica, Perché le perdite su credito aumentano in una specifica area? Perché la performance del portafoglio si è discostata dalle aspettative? Perché aumentano i reclami dei clienti? richiede ancora di passare tra fogli di calcolo, email, strumenti BI, sistemi di ticketing e più team.

Snowflake Intelligence cambia questa dinamica.

Il nuovo standard per il ROI dell’AI nei servizi finanziari si basa su tre vettori fondamentali: efficienza organizzativa, produttività e intelligence derivata dai dark data.

1. Efficienza organizzativa: Eliminare gli attriti dal processo decisionale

Nei servizi finanziari, l’inefficienza raramente dipende da sistemi disconnessi. Piattaforme di front office, motori di rischio, strumenti di case management, repository documentali e sistemi regolatori operano spesso in parallelo, costringendo i team a riconciliare manualmente le informazioni tra ambienti diversi.

Snowflake Intelligence cambia questa dinamica grazie all’interoperabilità abilitata da MCP e alla connettività AI sicura. Invece di richiedere agli utenti di cambiare strumenti o adottare interfacce AI standalone, integra l’intelligence direttamente nei sistemi e nei workflow che già utilizzano. Gli agenti possono ragionare tra fonti dati, applicazioni e piattaforme enterprise, unendo dati di portafoglio, registri transazionali, policy, contratti e sistemi operativi in un unico flusso decisionale connesso.

Questa connettività permette all’AI di andare oltre le risposte a domande in isolamento. Consente workflow coordinati tra ricerca, rischio, conformità e operations, all’interno degli strumenti familiari su cui i team contano ogni giorno. Con contesto condiviso e integrazione fluida tra sistemi, le decisioni accelerano, i passaggi di consegna diminuiscono e l’esecuzione diventa continua anziché sequenziale.

Quando l’AI è interoperabile e integrata in tutta l’azienda, l’efficienza non riguarda più il fare singole attività più velocemente, ma il connettere l’intero workflow.

2. Produttività: Dall’attesa delle risposte all’azione con sicurezza

Gli strumenti di analisi tradizionali spesso si fermano al cosa. Mostrano trend, metriche e anomalie, ma lasciano gli utenti di business in attesa, dei team dati, degli analisti o di dashboard personalizzate, per capire perché si sono verificati quei risultati.

Snowflake Intelligence va oltre l’analisi superficiale. Agisce come un partner di ragionamento sempre disponibile, aiutando gli utenti a interpretare i dati, testare ipotesi ed esplorare alternative in tempo reale. I portfolio manager possono indagare i driver di performance. I team di rischio possono esplorare nuove esposizioni emergenti. I team a contatto con i clienti possono diagnosticare problemi di servizio, tutto senza scrivere SQL o attendere giorni o settimane di supporto.

Riducendo in modo drastico il time-to-insight, Snowflake Intelligence consente agli utenti di business di passare direttamente dall’analisi all’azione. I guadagni di produttività non derivano dal fare più analisi, ma dal prendere decisioni migliori, più rapidamente, su larga scala.

3. Intelligence dai dark data: Trasformare informazioni inesplorate in vantaggio

Gli istituti finanziari dispongono di enormi volumi di dati poco utilizzati: documenti non strutturati, email, report, contratti, note di ricerca, trascrizioni di chiamate e fonti dati di terze parti. Storicamente, questi “dark data” sono stati difficili da consultare, interpretare o rendere affidabili.

Snowflake Intelligence porta questi dati nel processo decisionale attraverso un robusto layer semantico e modelli di ragionamento di livello enterprise. Combinando definizioni di business, semantic view e output tracciabili, consente agli utenti di far emergere insight da dati multimodali, contribuendo al mantenimento di fiducia e governance.

Ogni risposta è verificabile e riconducibile alla fonte, che si tratti di una query SQL, un documento o un dataset, dando ai leader la sicurezza che gli insight siano ancorati alla realtà, non a deduzioni.

Cosa rende Snowflake Intelligence diversa?

Snowflake Intelligence rappresenta un cambiamento radicale nel modo in cui le organizzazioni dei servizi finanziari utilizzano dati e AI.

A differenza di copilot disconnessi, agenti BI o strumenti esterni ottimizzati per un recupero superficiale, Snowflake Intelligence è un agente di intelligence enterprise pronto all’uso, profondamente integrato con dati enterprise, contesto di business e governance. Offre risposte trasparenti e verificate, supporta ragionamenti profondi su dataset complessi e opera in sicurezza all’interno del perimetro affidabile di Snowflake. E soprattutto, le aziende possono utilizzare qualsiasi modello AI al suo interno.

Ancora più importante, incontra gli utenti di business dove si trovano, consentendo a chiunque abbia bisogno dei dati di ragionare direttamente su di essi, con sicurezza e responsabilità.

Con la pressione sui margini in aumento, controlli regolatori più stringenti e cicli decisionali sempre più compressi, gli istituti finanziari non possono più permettersi un’AI che assiste solo gli specialisti. Servono agenti enterprise che mettano l’intelligence nelle mani di ogni decision-maker.

Snowflake Intelligence abilita questo cambiamento già oggi e offre una base scalabile per il futuro agentico dei servizi finanziari.

Dare vita a workflow guidati dagli agenti in tutti i servizi finanziari

Snowflake Intelligence genera valore attivando workflow basati su agenti dove i team dei servizi finanziari ne hanno più bisogno, all’intersezione tra insight, esecuzione e governance.

In wealth management, banking e insurance, gli agenti enterprise lavorano insieme con contesto condiviso e connettività sicura per accelerare le decisioni, semplificare le operations e far emergere intelligence quasi in tempo reale.

Di seguito, tre casi d’uso agentici chiave per il settore.

Wealth management: intelligence per investimenti e portafogli

Incrementare la produttività con insight quasi in tempo reale

Nel wealth e asset management, il successo dipende dalla rapidità con cui i team interpretano i segnali di mercato, testano ipotesi di investimento e reagiscono senza uscire dalle soglie di rischio. Snowflake Intelligence abilita workflow basati su agenti che monitorano continuamente dati di mercato, performance di portafoglio ed esposizioni, connettendo ricerca, rischio e conformità con definizioni coerenti e governance.

Ad esempio, Snowflake Intelligence può lavorare con un Investment Research Agent che traccia in modo continuo movimenti di mercato e segnali di portafoglio, mentre un Risk Management Agent valuta in parallelo esposizioni e vincoli. Insieme, questi agenti collaborano in tempo reale per supportare gli aggiustamenti di portafoglio, assicurando che le strategie restino allineate alle policy di rischio anche durante periodi di volatilità, e rendendo disponibili gli insight tramite un’unica interfaccia conversazionale.

La reportistica regolatoria tra giurisdizioni viene generata con definizioni coerenti e affidabili, riducendo il lavoro manuale e aumentando la fiducia.

Banking: rischio e conformità

Collaborazione end-to-end per aumentare l’efficienza organizzativa

Nel banking, i workflow di rischio e conformità spesso attraversano front, middle e back office, ciascuno con sistemi, tempi e viste dati differenti. Snowflake Intelligence collega queste funzioni attraverso un’orchestrazione basata su agenti, abilitando una valutazione del rischio in tempo reale tra trading, pagamenti e prestito.

Gli agenti operano su:

Attività ed esposizione del front office

Posizioni, riconciliazione e settlement del middle office

Conformità, audit e reporting del back office

Ad esempio, il risk decisioning in tempo reale può essere ottenuto tramite coordinamento automatizzato degli agenti con Snowflake Intelligence, riducendo i cicli di valutazione manuale da ore a secondi e mantenendo piena data lineage e auditability tra tutte e tre le funzioni.

Il risultato è un processo decisionale più rapido con controlli più solidi.

Insurance: intelligence per sinistri, frodi e liquidazione

Esecuzione end-to-end lungo l’intero ciclo di vita del sinistro

Nel settore assicurativo, i workflow sui sinistri prevedono passaggi complessi tra dati strutturati e non strutturati, spesso rallentando la liquidazione e aumentando i costi. Snowflake Intelligence abilita workflow end-to-end, basati su agenti, lungo l’intero ciclo di vita del sinistro, dal first notice of loss (FNOL) al rilevamento delle frodi fino alla liquidazione finale.

Ad esempio, Snowflake Intelligence gestisce il percorso del sinistro coordinando agenti specializzati. Un Claims Triage Agent valuta per primo gravità e validità, passando le informazioni a un Fraud Detection Agent per lo scoring del rischio quasi in tempo reale. Un Settlement Agent calcola quindi l’importo e avvia il pagamento.

Questo flusso coordinato consente liquidazioni più rapide, minore rischio di frode e intervento umano minimo, il tutto con controlli di governance e tracciabilità.

Demo spotlight

La demo seguente dà vita al workflow dei sinistri assicurativi. Mostra come un dipendente assicurativo possa utilizzare un assistente AI per indagare sinistri e temi di conformità in linguaggio naturale, senza scrivere SQL o navigare modelli dati complessi.

Il claims assistant agent identifica rapidamente potenziali ritardi di liquidazione, verifica le riserve, segnala discrepanze nei pagamenti e fa emergere insight di conformità, presentando i risultati in modo chiaro tramite sintesi e visualizzazioni. Il risultato è un’indagine più rapida, una conformità più solida e un processo decisionale più sicuro lungo tutto il ciclo di vita del sinistro.