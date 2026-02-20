コンテキストを認識したエージェントが成果をもたらす、Snowflake Intelligenceの仕組み

金融サービスは、実験ではなく実行によって定義されるAIジャーニーの新たなフェーズに入りつつあります。

過去数年間、銀行、資産運用会社、保険会社はAIファースト戦略を追求し、モデル、ツール、人材に多額の投資を行ってきました。こうした取り組みは重要な進展をもたらしましたが、同時に、モデルだけではビジネス価値を生み出さないという厳しい真実も明らかにしました。

共有のコンテキスト（共有のビジネス定義、リレーションシップなど）、アクセス可能なデータ、エンタープライズシステムへのセキュアな接続がなければ、AIは結果を促進するどころか、質問に回答する程度にとどまることになります。

今日の業界は、こうしたAIファーストの思考から、目に見えるROIに基づいたデータとAIの戦略へと大きくシフトしています。この変化はあらゆるところに表れています。モデル中心のアプローチから、モデルとデータアクセシビリティのバランス重視へと移行しています。スタンドアロンモデルを構築するのではなく、リスク、コンプライアンス、運用の全体でデータアクセシビリティと共有コンテキストが優先されるようになってています。トランザクションデータ、顧客プロファイル、エクスポージャーメトリクス、案件メモ、規制定義が統合され、AIが一貫したビジネスビューで運用されるようになっています。

この移行の中心にあるのは、新しい要件、すなわちコンテキストを認識し、相互に接続されたAIです。

AIの成功はコンテキストにかかっている

日々の業務にAIが組み込まれるようになると、成功のためには自動化だけが重要なのではありません。そのためには、共通のビジネス定義、関係、ガバナンスといった業界のコンテキストと、データ、コード、エンタープライズシステムにわたるセキュアな接続性が必要です。

こうした基盤が連携することで、AIはインサイトの生成から、中核的な金融サービスワークフローにわたる業務の実行へと移行します。

金融サービス業務の中核にAIが浸透するなかで、自動化だけではもはや不十分なのです。共有コンテキスト（アカウント、エクスポージャー、ポジション、ポリシー、制御の共通定義）、データ、コード、エンタープライズシステムへのセキュアな接続がなければ、AIは分析の範囲にとどまります。これらの基盤が整っていれば、AIはエンドツーエンドのワークフロー（投資モデルの構築とテスト、リスクのリアルタイムモニタリング、不正行為の調査、規制レビューのサポート、顧客問題の解決）を迅速かつ一貫して実行できます。

金融サービス業界におけるAIのROIの新たな基準

金融機関では、AIの投資利益率は展開されたモデルや生成されたダッシュボードの数で測定されるものではなくなっています。むしろ、ビジネスユーザーが、摩擦、遅延、技術的な知識への依存を心配することなく、複雑な質問への迅速な回答、何が起きているのかその背景や理由を理解すること、確信を持ったアクションを取れるかどうかで定義されるといえます。

しかし、今日の多くの金融機関では、シンプルでありながら重要な問いにも回答する必要があります。「なぜ特定の地域でクレジット損失が増えているのか？」「なぜポートフォリオのパフォーマンスが期待と乖離したのか？」「なぜお客様からの苦情が増えているのか？」といった問いです。ここでは、いまだにスプレッドシート、Eメール、BIツール、チケット発行システムを操作して、複数のチームで作業する必要があります。

Snowflake Intelligenceは、こういったダイナミクスを変えることが可能です。

金融サービス業界におけるAI ROIの新たな基準は、組織の効率性、生産性、ダークデータから導き出されるインテリジェンスという、最も重要な3つのベクトルにかかっています。

1. 組織の効率：意思決定の摩擦を排除する

金融サービスの非効率性は、分断されたシステムから生じることはほとんどありません。多くの場合、フロントオフィスプラットフォーム、リスクエンジン、ケース管理ツール、ドキュメントリポジトリ、規制システムが並行して稼働するため、チームは環境間で手動で情報を照合する必要があります。

Snowflake Intelligenceは、MCP対応の相互運用性とセキュアなAI接続を通じてこのダイナミクスを変えることができます。ユーザーがツールを切り替えたり、スタンドアロンのAIインターフェイスを採用したりするのではなく、すでに使用しているシステムやワークフローに直接インテリジェンスを組み込みます。エージェントは、データソース、アプリケーション、エンタープライズプラットフォームを横断して推論を実行し、ポートフォリオデータ、取引記録、ポリシー、契約、運用システムを、接続された単一の意思決定フローに統合できます。

このコネクティビティにより、AIは質問への回答にとどまらず、業務全体の実行を支援します。チームが日々使用している、使い慣れたツール内で、調査、リスク、コンプライアンス、運用にわたる協調されたワークフローを実現できます。共有コンテキストとシームレスなシステム統合により、意思決定が迅速化し、引き継ぎが縮小し、逐次的ではなく継続的な実行が可能になります。

AIが企業全体に相互運用可能で埋め込まれるようになると、効率化は個々のタスクをより迅速に実行することではなく、ワークフロー全体を接続することが求められるようになります。

2. 生産性：回答を待つのではなく、自信を持った行動へ

従来のアナリティクスツールは、「何が起きているか」の提示で終わることがほとんどです。トレンド、メトリクス、異常は表示されますが、ビジネスユーザーはデータチーム、アナリスト、カスタムダッシュボードによって、これらの結果が発生した理由が説明されるのを待つ必要があります。

対照的に、Snowflake Intelligenceは、単なる表面レベルの分析ではありません。ユーザーがデータを通じて推論を行い、仮説を検証し、リアルタイムで代替案を探索できるように支援する、常に利用可能な思考パートナーです。ポートフォリオマネージャーは、パフォーマンスの推進要因を調査できます。リスクチームは新たなエクスポージャーを探索できます。カスタマーチームは、SQLを記述することなく、あるいはサポートまで数日または数週間待つことなく、サービスの問題を診断できます。

Snowflake Intelligenceは、インサイトを得るまでの時間を大幅に短縮することで、ビジネスユーザーが分析から直接アクションに移行できるようにします。生産性の向上は、より多くの分析を行うことではなく、より迅速に、より大規模な意思決定を行うことから生まれます。

3. ダークデータからのインテリジェンス：未開拓の情報をメリットに変える

金融機関は、非構造化ドキュメント、Eメール、レポート、契約書、調査メモ、通話のトランスクリプト、サードパーティデータソースなど、活用されていない膨大な量のデータを保管しています。これまで、この「ダークデータ」はアクセス、推論、信頼することが困難でした。

Snowflake Intelligenceは、堅牢なセマンティックレイヤーとエンタープライズグレードの推論モデルを通じて、このデータを意思決定プロセスに取り入れます。ビジネス定義、セマンティックビュー、トレース可能な出力を組み合わせることで、ユーザーはマルチモーダルデータからインサイトを明らかにしながら、信頼とガバナンスを維持できます。

すべての回答は検証可能で、SQLクエリ、ドキュメント、データセットなど、そのソースまで遡ることができます。このようにして、リーダーはインサイトが推論ではなく事実に基づいているという確信を得られます。

Snowflake Intelligenceの差別化要因

Snowflake Intelligenceは、金融サービス組織におけるデータとAIの活用方法に根本的な変化をもたらしています。

Snowflake Intelligenceは、断片的なコパイロット、BIエージェント、浅い検索に特化した外部ツールとは異なり、すぐに使用できるエンタープライズインテリジェンスエージェントです。エンタープライズデータ、ビジネスコンテキスト、ガバナンスと深く統合されています。透明性と検証された回答を提供し、複雑なデータセット全体にわたって詳細な推論をサポートし、Snowflakeの信頼できる境界内でセキュアに動作します。何より、企業は社内でAIモデルを自由に使用できます。

最も重要なことは、ビジネスユーザーがいる場所でデータにアクセスできることです。データを必要とするあらゆるユーザーが、自信と責任を持ってデータを直接推論できるようになります。

マージン圧力が高まり、規制の厳格化が進み、意思決定サイクルが圧縮するなかで、金融機関はもはや専門家を支援するだけのAIを保有する余地はありません。すべての意思決定者にインテリジェンスを委ねるエンタープライズエージェントが必要です。

Snowflake Intelligenceは、今日のこの変化を実現し、金融サービスのエージェント型未来のためのスケーラブルな基盤を提供します。

金融サービス業界全体でエージェントドリブンなワークフローを実現

Snowflake Intelligenceは、金融サービスチームが最も必要とするインサイト、実行、ガバナンスの交差点において、エージェントドリブンなワークフローを実現することで価値を提供します。

ウェルスマネジメント、銀行、そして保険をはじめとした金融業界のあらゆる領域において、エンタープライズエージェントが、共有されたコンテキストと安全な接続性を武器に連携します。これにより、意思決定の迅速化、オペレーションの効率化、そしてリアルタイムでのインテリジェンスの可視化が実現します。

以下に、この業界における3つの主要なエージェント型ユースケースを紹介します。

ウェルスマネジメント：投資とポートフォリオのインテリジェンス

ニアリアルタイムのインサイトによる生産性の向上

ウェルスマネジメントとアセットマネジメントにおいては、チームがリスク許容度を逸脱することなく、いかに迅速に市場シグナルを解釈し、投資仮説を検証し、対応できるかに成功がかかっています。Snowflake Intelligenceは、市場データ、ポートフォリオのパフォーマンス、エクスポージャーを継続的に監視するエージェントドリブンなワークフローを実現します。これにより、調査、リスク、コンプライアンスを一貫した定義とガバナンスで連携することが可能です。

たとえば、Snowflake Intelligenceは、市場動向やポートフォリオのシグナルを継続的に追跡する投資調査エージェントと連携し、リスク管理エージェントはエクスポージャーと制約を並行して評価します。これらのエージェントはリアルタイムで連携してポートフォリオの調整をサポートすることで、市場が不安定な時期においても戦略をリスクポリシーに合わせ、対話型の単一のインターフェイスでインサイトを明らかにすることができます。

複数の法域にまたがる規制レポーティングは、一貫性のある信頼できる定義で生成されるため、手作業を削減し、信頼性を向上させることができます。

銀行：リスクとコンプライアンス

組織効率を促進するフロントからバックまでのコラボレーション

銀行業界では、リスクとコンプライアンスのワークフローは多くの場合、フロントオフィス、ミドルオフィス、バックオフィスにまたがり、それぞれ異なるシステム、タイムライン、データビューで運用されています。Snowflake Intelligenceは、エージェントドリブンなオーケストレーションを通じてこれらの機能を接続することで、取引、支払い、融資にわたるリアルタイムのリスク評価を可能にします。

エージェントは、以下の領域にわたって動作します。

フロントオフィスの業務とエクスポージャー

ミドルオフィスの役割、照合、決済

バックオフィスのコンプライアンス、監査、レポーティング

たとえば、Snowflake Intelligenceによるエージェントの自動調整を通じてリアルタイムのリスク意思決定を実現し、こうした3つのオフィス機能すべてにわたってデータリネージと監査可能性を維持しながら、手動の評価サイクルを数時間から数秒に短縮できます。

その結果、より強力な制御を効かせながら、より迅速な意思決定を実現します。

保険：保険金請求、不正対応、決済インテリジェンス

請求ライフサイクル全体にわたるエンドツーエンドの実行

保険業界では、請求ワークフローは構造化データと非構造化データの両方にわたる複雑な引き継ぎを伴うため、多くの場合、解決が遅延し、コストが増加します。Snowflake Intelligenceは、初回通知（FNOL）から不正検知、最終決済まで、請求ライフサイクル全体にわたるエンドツーエンドのエージェントドリブンなワークフローを実現します。

たとえば、Snowflake Intelligenceは、専門のエージェントを調整することで請求ジャーニーを管理します。請求トリアージエージェントはまず深刻度と妥当性を評価し、不正検知エージェントに情報を渡してリアルタイムのリスクスコアリングを行います。次に、決済エージェントが支払いを計算して精算を行います。

この調整されたフローにより、ガバナンスとトレーサビリティの制御が確保され、迅速な解決、不正リスクの軽減、人間による介入の最小化が実現します。

デモのスポットライト

次のデモでは、保険金請求のワークフローについて説明します。保険会社の従業員が、SQLの記述や複雑なデータモデルのナビゲーションなしに、AIアシスタントを使用して自然言語で保険金請求やコンプライアンスの問題を調査できる仕組みを示しています。

請求アシスタントエージェントは、潜在的な決済遅延を迅速に特定し、準備金を検証し、支払いの不一致にフラグを付け、コンプライアンスに関するインサイトを明らかにして、要約と可視化を通じて調査結果を明確に示します。その結果、調査が迅速化し、コンプライアンスが強化され、請求ライフサイクル全体にわたってより確信を持った意思決定が実現します。