Outils de Business Intelligence : comment choisir maintenant que les fonctionnalités ont convergé

Dans un environnement de BI multi-outils, quatre choix d’architecture ont des effets particulièrement vastes : l’emplacement du modèle sémantique, la façon dont les requêtes atteignent les données, le lieu où la gouvernance est appliquée et la manière dont les définitions métier sont exposées entre les interfaces.

Où réside le modèle sémantique

Un modèle sémantique traduit les structures physiques des données en concepts métier : il définit les métriques, dimensions, relations, calculs et autres règles qui décrivent la façon dont l’organisation interprète ses données. La couche sémantique est la couche architecturale au sein de laquelle ces modèles sont gérés, puis mis à la disposition des applications analytiques.

Certains outils de BI gèrent leurs propres modèles sémantiques au sein de l’application de reporting. Dans un environnement multi-outils, cette approche crée plusieurs endroits où la même métrique de revenus, la même définition client ou la même hiérarchie produit peut être représentée, maintenue et, à terme, réconciliée.

Une couche sémantique partagée place cette logique métier en dehors de toute interface de BI. Plusieurs tableaux de bord, outils analytiques et expériences d’IA peuvent alors référencer les modèles qui y sont gérés, réduisant le besoin de recréer les mêmes définitions à chaque ajout d’interface.

Comment les requêtes atteignent les données

Les outils de BI diffèrent dans leur manière de récupérer et de traiter les données. Avec une requête directe ou une connexion en direct, l’outil envoie les requêtes à la plateforme de données sous-jacente, où elles s’exécutent sur les données actuelles. D’autres configurations importent ou extraient les données dans le moteur analytique propre à l’outil de BI, créant une copie supplémentaire avec son propre calendrier d’actualisation et ses propres exigences de stockage.

Le requêtage direct maintient l'analyse au plus près des données sources et évite un cycle d'actualisation distinct, mais il n'est pas adapté à toutes les charges de travail. Les extraits peuvent être utiles lorsque le modèle de performance, les exigences de connectivité ou les fonctionnalités analytiques d’une application de BI en dépendent. Les équipes doivent comprendre où s’effectue le traitement, si une autre copie est créée et quels compromis cela introduit en matière de fraîcheur, de performance et de coût.

Où la gouvernance est appliquée

La gouvernance est plus facile à gérer lorsque les politiques d’accès restent proches des données, au lieu d’être recréées dans chaque outil de BI. Avec une connexion directe, par exemple, la plateforme de données peut appliquer l’accès au niveau des lignes, le masquage et les contrôles basés sur les rôles au moment de l’exécution de la requête, puis renvoyer uniquement les données que l’utilisateur est autorisé à voir.

Dans la mesure du possible, préservez l’identité de chaque utilisateur depuis l’outil de BI jusqu’à la plateforme sous-jacente. Les rôles et politiques existants peuvent ainsi régir les accès de manière cohérente. Les comptes de service partagés sont parfois nécessaires, mais ils compliquent l'identification de chaque utilisateur et peuvent reporter une plus grande part de la logique de contrôle d'accès sur l'application de BI. Les extractions soulèvent un autre point : une fois les données copiées dans le moteur de l’outil BI, cette copie exige ses propres autorisations et contrôles de gouvernance.

Pour évaluer ce fonctionnement dans un outil de BI, suivez le parcours d'un utilisateur représentatif d'un bout à l'autre du processus : quelle identité parvient jusqu'à la plateforme de données, quel rôle s'applique, comment se comportent les règles d'accès au niveau des lignes et le masquage des données, et ce qui change si les données quittent la plateforme. Vous obtiendrez ainsi une vision bien plus claire du modèle de gouvernance qu’avec une simple liste de fonctionnalités.

Comment les définitions métier sont exposées entre les outils

Centraliser les définitions métier n’a qu’un intérêt limité si les autres interfaces analytiques ne peuvent pas les exploiter. Dans un environnement combinant tableaux de bord, notebooks, applications et systèmes d’IA, les équipes doivent examiner comment les métriques, dimensions, relations et le contexte associé sont exposés : via SQL, des interfaces sémantiques ou d’autres voies d’accès programmatiques.

C’est particulièrement important pour l’analytique basée sur l’IA. Lorsqu'un modèle d'IA dispose de définitions et de relations explicites, il n'a pas besoin de déduire le sens à partir des noms de tables et de colonnes pour traduire une demande en langage naturel en requête. Les requêtes vérifiées peuvent apporter des repères pour les questions récurrentes ou complexes en montrant comment exprimer la logique analytique approuvée.

« Un schéma physique de base de données décrit la manière dont les données sont structurées, mais il ne rend pas compte du fonctionnement de l'entreprise », explique Josh Klahr. « Un LLM ne peut pas déduire, à partir des seuls schémas de tables, des règles comme la comptabilisation du chiffre d'affaires, les ajustements saisonniers ou les cas particuliers hérités de l'existant : cette logique doit lui être fournie explicitement. »

Un bon critère consiste à vérifier si une définition créée une seule fois peut être exploitée dans les différentes expériences analytiques de l'organisation, sans que chacune ait à recréer la logique de son côté.