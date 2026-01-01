Outils de Business Intelligence : comment choisir maintenant que les fonctionnalités ont convergé
À mesure que les listes de fonctionnalités des outils de BI convergent, les vraies différences se situent de plus en plus sous l’interface. Découvrez comment les modèles sémantiques, l'architecture des requêtes, la gouvernance et la portabilité conditionnent l'interopérabilité des outils de BI au sein d'un environnement analytique intégré.
DÉFINITION DES OUTILS DE BI
Un outil de Business Intelligence (BI) est la couche logicielle avec laquelle les utilisateurs interagissent pour suivre la performance de l'entreprise, approfondir leurs questions et exploiter les résultats analytiques issus des données de l'organisation.
Ouvrez aujourd’hui un comparatif d’outils de BI : la liste vous semblera étonnamment uniforme. Tableaux de bord, reporting planifié, accès mobile, analyse en libre-service et requêtes en langage naturel sont désormais la norme sur une grande partie du marché. Les équipes qui évaluent ces outils se retrouvent donc face à une matrice de fonctionnalités remplie de cases cochées.
Les différences se situent souvent plus bas dans la pile technique, et ce sont elles qui déterminent le comportement de l'outil une fois celui-ci connecté à vos données. Un outil peut, par exemple, héberger les métriques et la logique métier dans son propre modèle sémantique, tandis qu'un autre s'appuie sur des définitions gérées dans une couche partagée. Certains outils interrogent directement les données gouvernées, d’autres travaillent à partir d’extraits avec des calendriers d’actualisation et des autorisations distincts. Ces différences fondamentales affectent la cohérence et, à terme, la charge de travail nécessaire si l’organisation ajoute une autre interface de BI ou change d’outil.
Au-delà de l’interface et de l’expérience utilisateur, les équipes doivent examiner où réside la logique des métriques, comment les règles de gouvernance sont appliquées, quelles dépendances l’outil crée et avec quelle facilité les définitions peuvent être réutilisées ailleurs. Ces facteurs en disent bien plus long sur le fonctionnement à long terme de l’environnement de Business Intelligence qu’une rangée de cases cochées.
Que sont les outils de Business Intelligence ?
Les outils de Business Intelligence sont des applications logicielles permettant d’interroger, de visualiser, d’analyser et de partager les données de l’entreprise. Selon le produit et le public visé, ils peuvent proposer des tableaux de bord, de l'analyse ad hoc, de l'analytique en libre-service, du reporting embarqué et des interfaces en langage naturel. La plupart des outils de BI se situent entre les utilisateurs métier et un environnement de données sous-jacent, tel qu’un data warehouse, un data lake ou une plateforme de données.
Les outils de BI diffèrent également dans leur manière de se connecter aux données, aux modèles sémantiques et aux contrôles de gouvernance qui les sous-tendent. Ces choix d’architecture influencent la capacité de plusieurs interfaces analytiques à bien fonctionner ensemble.
Découvrez comment Sunrun, entreprise spécialisée dans les énergies propres résidentielles, a centralisé son analytique sur Snowflake et déployé la BI en libre-service à l’échelle de l’entreprise :
Les 6 catégories d’outils de Business Intelligence
Les outils de Business Intelligence se répartissent généralement en six grandes catégories, selon le type de travail analytique qu’ils prennent en charge et les utilisateurs qu’ils servent en priorité. Certains produits couvrent plusieurs catégories, et les grandes organisations combinent souvent plusieurs types d’outils. Mais examiner les catégories une à une permet de comprendre le rôle que joue chaque outil dans un environnement de BI intégré.
Outils de BI axés sur la visualisation
Les outils axés sur la visualisation privilégient l’exploration interactive, les tableaux de bord et la conception de graphiques. Ils conviennent aux analystes et aux équipes métier dont les questions évoluent fréquemment, notamment lorsque les utilisateurs doivent segmenter les données selon plusieurs dimensions, enquêter sur des anomalies et construire des explications visuelles sans écrire chaque requête de zéro.
Plateformes de reporting d’entreprise
Les plateformes de reporting d’entreprise privilégient des résultats modélisés et reproductibles : rapports planifiés, diffusion contrôlée et reporting standardisé pour de larges groupes d’utilisateurs. Dans ces environnements, la cohérence et la fiabilité opérationnelle pèsent généralement plus lourd que la flexibilité exploratoire.
Outils d’analyse intégrée
L’analyse intégrée incorpore des tableaux de bord, des métriques et d’autres capacités analytiques directement dans une application ou un portail. Les utilisateurs peuvent ainsi analyser les données pertinentes sans basculer vers un environnement de BI distinct. Exemples courants : tableaux de bord d’utilisation destinés aux clients, reporting partenaires et analytique opérationnelle intégrée dans une application métier.
Outils d’analyse de type notebook et code-first
Les notebooks et les environnements orientés code s'adressent aux analystes, aux data scientists et aux ingénieurs qui travaillent directement en SQL, en Python ou dans d'autres langages de programmation pour explorer les données, élaborer des analyses et créer des flux de travail reproductibles. Ils sont particulièrement utiles lorsque les équipes ont besoin d'un contrôle accru sur la logique analytique, la reproductibilité et l'intégration avec des flux de travail fondés sur le code. La contrepartie, c’est l’accessibilité : un environnement code-first très flexible n’apporte pas grand-chose à un utilisateur métier qui a besoin d’un KPI récurrent sans avoir à se former à la programmation.
Outils de BI natifs pour tableurs
Les outils natifs pour tableurs apportent des données gouvernées ou centralisées dans une interface déjà familière à de nombreuses équipes finance, opérations et métier. Cette familiarité a une valeur bien concrète. Même le système analytique le plus performant sur le plan technique ne vaut que par l'usage qui en est fait, et l'adoption progresse souvent lorsqu'un outil s'intègre dans des habitudes de travail déjà établies. L’analytique native pour tableurs a néanmoins besoin de gouvernance et de gestion des définitions, surtout si des formules locales reproduisent une logique qui existe déjà ailleurs.
Outils de BI conversationnels et agentiques
L’analytique conversationnelle accepte des questions en langage naturel et renvoie des réponses, des visualisations ou des requêtes générées. L’analytique dopée à l’IA et le text-to-SQL ont rapidement élargi cette catégorie, tandis que les agents combinent de plus en plus les questions analytiques avec des actions ou des flux de travail supplémentaires. Il est important de noter qu’une réponse générée hérite de la qualité des définitions, des relations et du contexte fournis au modèle.
Ce haut niveau d’exigence en matière de précision change ce que les équipes attendent du modèle de données sous-jacent. Josh Klahr, Head of Product Management for Analytics chez Snowflake, l’explique ainsi : « Les modèles de données "globalement exacts" brisent vite la confiance. Un utilisateur parvient parfois à composer avec une colonne de tableau de bord peu claire, mais lorsqu'un système d'IA fournit une réponse erronée avec assurance, la confiance dans l'expérience analytique s'effondre rapidement.
Les modèles de données "globalement exacts" brisent vite la confiance. Un utilisateur parvient parfois à composer avec une colonne de tableau de bord peu claire, mais lorsqu'un système d'IA fournit une réponse erronée avec assurance, la confiance dans l'expérience analytique s'effondre rapidement.
Josh Klahr
Head of Product Management for Analytics, Snowflake
Les grandes organisations utilisent souvent des outils issus de plusieurs de ces catégories de BI, car les analystes, les équipes financières, les utilisateurs d’applications et les dirigeants ont rarement besoin de la même interface. L’architecture qui sous-tend ces outils n’en devient que plus importante. Une approche, parfois appelée headless BI (ou BI découplée), dissocie la logique métier partagée de la couche de présentation, afin que les métriques, les dimensions et les relations puissent être réutilisés dans plusieurs expériences de BI, d'analytique et d'IA.
TÉMOIGNAGE CLIENT : Forte Insurance
Forte Insurance a intégré Power BI à Snowflake afin de fournir aux utilisateurs métier des analyses plus actuelles, ce qui a réduit le temps d'actualisation de ses rapports Power BI de 12 minutes à un quasi-temps réel. La mise en cache des résultats de Snowflake a également réduit les temps de réponse moyens des requêtes jusqu’à 60 % [en mars 2025], illustrant à quel point l’architecture sous l’interface de BI influence la performance et la scalabilité.
Qu’est-ce qui différencie les outils de BI ?
Dans un environnement de BI multi-outils, quatre choix d’architecture ont des effets particulièrement vastes : l’emplacement du modèle sémantique, la façon dont les requêtes atteignent les données, le lieu où la gouvernance est appliquée et la manière dont les définitions métier sont exposées entre les interfaces.
Où réside le modèle sémantique
Un modèle sémantique traduit les structures physiques des données en concepts métier : il définit les métriques, dimensions, relations, calculs et autres règles qui décrivent la façon dont l’organisation interprète ses données. La couche sémantique est la couche architecturale au sein de laquelle ces modèles sont gérés, puis mis à la disposition des applications analytiques.
Certains outils de BI gèrent leurs propres modèles sémantiques au sein de l’application de reporting. Dans un environnement multi-outils, cette approche crée plusieurs endroits où la même métrique de revenus, la même définition client ou la même hiérarchie produit peut être représentée, maintenue et, à terme, réconciliée.
Une couche sémantique partagée place cette logique métier en dehors de toute interface de BI. Plusieurs tableaux de bord, outils analytiques et expériences d’IA peuvent alors référencer les modèles qui y sont gérés, réduisant le besoin de recréer les mêmes définitions à chaque ajout d’interface.
Comment les requêtes atteignent les données
Les outils de BI diffèrent dans leur manière de récupérer et de traiter les données. Avec une requête directe ou une connexion en direct, l’outil envoie les requêtes à la plateforme de données sous-jacente, où elles s’exécutent sur les données actuelles. D’autres configurations importent ou extraient les données dans le moteur analytique propre à l’outil de BI, créant une copie supplémentaire avec son propre calendrier d’actualisation et ses propres exigences de stockage.
Le requêtage direct maintient l'analyse au plus près des données sources et évite un cycle d'actualisation distinct, mais il n'est pas adapté à toutes les charges de travail. Les extraits peuvent être utiles lorsque le modèle de performance, les exigences de connectivité ou les fonctionnalités analytiques d’une application de BI en dépendent. Les équipes doivent comprendre où s’effectue le traitement, si une autre copie est créée et quels compromis cela introduit en matière de fraîcheur, de performance et de coût.
Où la gouvernance est appliquée
La gouvernance est plus facile à gérer lorsque les politiques d’accès restent proches des données, au lieu d’être recréées dans chaque outil de BI. Avec une connexion directe, par exemple, la plateforme de données peut appliquer l’accès au niveau des lignes, le masquage et les contrôles basés sur les rôles au moment de l’exécution de la requête, puis renvoyer uniquement les données que l’utilisateur est autorisé à voir.
Dans la mesure du possible, préservez l’identité de chaque utilisateur depuis l’outil de BI jusqu’à la plateforme sous-jacente. Les rôles et politiques existants peuvent ainsi régir les accès de manière cohérente. Les comptes de service partagés sont parfois nécessaires, mais ils compliquent l'identification de chaque utilisateur et peuvent reporter une plus grande part de la logique de contrôle d'accès sur l'application de BI. Les extractions soulèvent un autre point : une fois les données copiées dans le moteur de l’outil BI, cette copie exige ses propres autorisations et contrôles de gouvernance.
Pour évaluer ce fonctionnement dans un outil de BI, suivez le parcours d'un utilisateur représentatif d'un bout à l'autre du processus : quelle identité parvient jusqu'à la plateforme de données, quel rôle s'applique, comment se comportent les règles d'accès au niveau des lignes et le masquage des données, et ce qui change si les données quittent la plateforme. Vous obtiendrez ainsi une vision bien plus claire du modèle de gouvernance qu’avec une simple liste de fonctionnalités.
Comment les définitions métier sont exposées entre les outils
Centraliser les définitions métier n’a qu’un intérêt limité si les autres interfaces analytiques ne peuvent pas les exploiter. Dans un environnement combinant tableaux de bord, notebooks, applications et systèmes d’IA, les équipes doivent examiner comment les métriques, dimensions, relations et le contexte associé sont exposés : via SQL, des interfaces sémantiques ou d’autres voies d’accès programmatiques.
C’est particulièrement important pour l’analytique basée sur l’IA. Lorsqu'un modèle d'IA dispose de définitions et de relations explicites, il n'a pas besoin de déduire le sens à partir des noms de tables et de colonnes pour traduire une demande en langage naturel en requête. Les requêtes vérifiées peuvent apporter des repères pour les questions récurrentes ou complexes en montrant comment exprimer la logique analytique approuvée.
« Un schéma physique de base de données décrit la manière dont les données sont structurées, mais il ne rend pas compte du fonctionnement de l'entreprise », explique Josh Klahr. « Un LLM ne peut pas déduire, à partir des seuls schémas de tables, des règles comme la comptabilisation du chiffre d'affaires, les ajustements saisonniers ou les cas particuliers hérités de l'existant : cette logique doit lui être fournie explicitement. »
Un bon critère consiste à vérifier si une définition créée une seule fois peut être exploitée dans les différentes expériences analytiques de l'organisation, sans que chacune ait à recréer la logique de son côté.
Que deviennent les définitions de métriques lorsque les outils BI changent
Un environnement BI mature contient bien plus que des tableaux de bord. Au fil du temps, les équipes traduisent le sens métier en métriques, dimensions, jointures, filtres, hiérarchies et calculs, en y ajoutant souvent des exceptions et des variantes à mesure que les besoins de reporting évoluent. Lorsque cette logique réside dans un outil de BI particulier, changer d'interface implique aussi de déterminer quelles définitions pourront être transférées telles quelles, lesquelles devront être adaptées et lesquelles devront être reconstruites puis validées.
Le verrouillage sémantique alourdit la migration
On parle de verrouillage sémantique (semantic lock-in) lorsque les définitions métier sont principalement exprimées dans un modèle propriétaire que les autres systèmes analytiques ne peuvent pas exploiter facilement. As teams build more metrics and business rules into that model, the dependency grows along with the value of the BI environment.
Reconstruire et valider ces définitions peut demander un effort considérable, même lorsque les données sous-jacentes restent sur la même plateforme. Un outil BI de remplacement doit toujours comprendre les mêmes définitions de métriques, relations et règles de calcul, et les équipes doivent confirmer que la nouvelle implémentation produit les résultats attendus. Pendant une transition, anciens et nouveaux rapports peuvent par ailleurs coexister, ce qui augmente le risque d’écarts visibles pendant la réconciliation des définitions.
La portabilité dépend de ce qui peut réellement sortir de l'outil
Une option d’export ne rend pas forcément un modèle sémantique portable. Le SQL généré, par exemple, restitue la requête issue d’une définition, mais laisse de côté une partie du contexte qui l’a produite : les relations, la granularité des métriques, les dimensions réutilisables, la terminologie métier et les autres informations de modélisation.
Les équipes doivent examiner ce que la plateforme peut exporter au niveau sémantique. Les métriques, dimensions, relations, calculs et métadonnées associées doivent être considérés séparément des fichiers de tableaux de bord ou des requêtes générées.
Le test pratique est simple : si l’organisation passait à une autre interface BI, quelle part de la logique métier le nouvel environnement pourrait-il exploiter directement, et quelle part faudrait-il recréer ?
Les définitions partagées exigent malgré tout des variantes contrôlées
Une couche sémantique partagée ne signifie pas imposer une définition universelle de chaque métrique à toutes les questions métier. Le chiffre d'affaires, l'attrition ou le statut de client actif peuvent être calculés différemment selon qu'il s'agit du reporting financier, de la planification commerciale ou de l'analyse produit, et ces écarts peuvent tout à fait se justifier. L'objectif est de rendre ces variantes explicites, plutôt que de les laisser se développer chacune de leur côté dans des outils de BI distincts.
Un modèle sémantique partagé peut définir une métrique standard ainsi que des variantes nommées, chacune assortie de règles de calcul claires, d'usages prévus et d'un responsable identifié, afin que les utilisateurs sachent quelle définition s'applique dans un contexte donné. C’est particulièrement important pendant une migration. Lorsque les variantes d'une métrique sont documentées dans la couche sémantique, les équipes peuvent transférer les définitions en même temps que leur contexte. En revanche, si ces différences n'existent que sous forme de calculs locaux dans des tableaux de bord, des feuilles de calcul ou des modèles propriétaires, il faut les retrouver et les réconcilier au moment de la migration.
Des standards sémantiques ouverts pour améliorer la portabilité
Les spécifications sémantiques ouvertes commencent à répondre à la question de la portabilité. En juillet 2026, le projet désormais connu sous le nom d’Apache Ossie (en incubation), anciennement Open Semantic Interchange, a rejoint l’Apache Incubator. Cette spécification basée sur YAML offre un moyen neutre, indépendant de tout fournisseur, de représenter les métriques, dimensions, relations et le contexte sémantique élargi. La coalition de participants compte désormais plus de 50 organisations, et des convertisseurs de référence sont déjà en cours de développement. Notez que le projet est en incubation : il doit donc être considéré comme une initiative d’interopérabilité émergente.
PIÈGE COURANT
Ne confondez pas export de tableau de bord et portabilité sémantique. Transférer des visualisations ou du SQL généré ne garantit pas pour autant la conservation des métriques, des relations, de la granularité, des calculs et du contexte métier qui les sous-tendent.
Comment évaluer un outil de Business Intelligence
Une démo fournisseur bien rodée tend à montrer le chemin le plus court vers un résultat séduisant. Une évaluation utile suit le chemin que les données, les définitions et les politiques emprunteront en production.
Procédez à ces vérifications dans l’ordre :
- Montrez où une métrique métier est définie : choisissez une mesure réelle, comme la marge brute ou les clients actifs, et retracez son calcul. Déterminez où résident les jointures, les filtres, les calculs et les variantes, qui les modifie et quelles autres interfaces ont accès à la même définition.
- Suivez une requête de l’interface jusqu’aux données : déterminez si l’outil interroge la source en direct, s’appuie sur le pushdown de requêtes ou crée une extraction dans son propre moteur. Pour les extractions, documentez la cadence d’actualisation, le stockage, les autorisations et le processus opérationnel permettant de maintenir la copie alignée sur la source.
- Testez une politique de gouvernance existante : prenez une restriction au niveau des lignes, une politique de masquage ou une colonne à accès restreint représentative, et vérifiez son comportement dans l'environnement BI. Si la politique doit être recréée, intégrez ce travail dans le modèle d’administration et d’audit.
- Testez les pics de concurrence avec des charges de travail réalistes : les performances moyennes des requêtes en disent peu sur le lundi matin, lorsque les tableaux de bord programmés s'actualisent alors même que les analystes et les utilisateurs métier sont à l'œuvre. Pendant la preuve de concept, reproduisez une complexité de rapports, des volumes de données et un niveau de concurrence représentatifs.
- Examinez comment les définitions métier partagées sont exposées : si l'analytique conversationnelle ou les agents d'IA figurent dans votre feuille de route, déterminez comment les logiciels accèdent aux métriques gouvernées et au contexte sémantique.
- Demandez la stratégie de sortie : demandez à l'éditeur dans quel format le modèle sémantique peut être exporté, y compris les indicateurs, les dimensions, les relations et les métadonnées associées. Demandez ensuite un exemple de migration client ayant utilisé cet export.
- Modélisez le coût total selon l’architecture prévue : intégrez l'abonnement à l'outil de BI, les ressources de calcul de la plateforme de données, le stockage des extraits le cas échéant, l'administration, ainsi que le temps passé par les analystes à dupliquer ou à réconcilier la logique métier. La prolifération des outils de BI entraîne souvent des coûts qui n'apparaissent jamais dans le devis de licence.
ASTUCE
Pendant la preuve de concept, prenez une métrique réelle et un utilisateur représentatif, puis suivez de bout en bout la définition, le chemin de la requête, l'application des politiques d'accès et la portabilité. Vous en apprendrez bien plus qu’avec une démo générique.
Comment les outils de Business Intelligence fonctionnent avec Snowflake
Snowflake constitue le socle sous-jacent aux interfaces de BI. Il fournit les données, les ressources de calcul, la gouvernance et le contexte sémantique dont ces outils ont besoin. Avec les Semantic Views, les équipes définissent dans Snowflake des concepts métier tels que les métriques, les faits, les dimensions, les relations et les calculs, au lieu de recréer ces éléments séparément dans chaque application de reporting.
Ces Semantic Views servent de fondation à plusieurs expériences analytiques. Elles peuvent être interrogées directement en SQL et utilisées par Cortex Analyst pour répondre à des questions posées en langage naturel. Elles peuvent également être créées ou gérées dans l’interface web de Snowflake à l’aide de Semantic View Editor et de Semantic View Autopilot.
Pour choisir un outil de BI, partez des décisions que vos équipes doivent prendre et de l’environnement de données dans lequel l’outil fonctionnera. La solution la plus adaptée n’est pas celle qui affiche la plus longue liste de fonctionnalités, mais celle qui répond aux cas d’usage prévus, s’intègre à vos sources de données et conserve des définitions métier cohérentes d’une interface à l’autre.
- Utilisateurs et cas d’usage : déterminez qui utilisera l’outil, pour quelles décisions et avec quel niveau d’autonomie.
- Sources et connecteurs : vérifiez la compatibilité avec vos entrepôts, lacs de données, ERP, applications métier et autres sources existantes.
- Modèle sémantique : identifiez où résident les métriques, les dimensions, les relations et les règles de calcul.
- Architecture des requêtes : déterminez si l’outil interroge les données directement ou s’il crée des extraits, chacun avec son propre calendrier d’actualisation.
- Gouvernance : vérifiez comment les rôles, le masquage et les contrôles d’accès au niveau des lignes sont appliqués.
- Portabilité : demandez quelles définitions métier, métadonnées et relations peuvent être exportées depuis l’outil si votre environnement évolue.
- Coût total : intégrez les licences, les ressources de calcul, le stockage des extraits, l’administration, la formation, la migration et la réconciliation des métriques.
Comme les définitions sémantiques et les contrôles de gouvernance restent au plus près des données sous-jacentes, les interfaces de BI, d’analytique et d’IA peuvent s’appuyer sur une logique métier commune tout en répondant aux besoins propres à chaque utilisateur et à chaque flux de travail. Cela réduit la part de la logique des métriques qui dépend exclusivement d’une couche de présentation donnée.
Choisissez l’outil en fonction de son environnement
Au fil du temps, les outils de BI accumulent de la logique métier, des schémas d’accès, des intégrations et des dépendances qui déterminent la facilité avec laquelle une organisation peut ajouter de nouvelles expériences analytiques ou faire évoluer son environnement.
Le meilleur choix répond aux besoins des utilisateurs et des flux de travail auxquels il est destiné, tout en s’intégrant harmonieusement à l’environnement de données global. Lorsque les métriques, la gouvernance et l’accès aux données restent cohérents d’une interface de BI, d’analytique ou d’IA à l’autre, les équipes peuvent plus facilement remplacer les outils de présentation sans reconstruire la logique qui les sous-tend.
À RETENIR
Évaluer les outils de BI comme les composants d'une architecture plus large L'interface et l'adéquation aux flux de travail déterminent la manière dont les utilisateurs se servent de ces outils, tandis que la sémantique partagée, l'accès aux données, la gouvernance et la portabilité conditionnent le bon fonctionnement de l'environnement BI dans la durée.
Foire aux questions
Les réponses de nos experts Snowflake à vos questions les plus fréquentes sur la Business Intelligence.
Combien coûtent les outils de Business Intelligence ?
La tarification des outils de BI varie selon le modèle de licence : par utilisateur, à la capacité ou à la consommation. Le coût total doit également intégrer les ressources de calcul de la plateforme de données, le stockage des extraits le cas échéant, ainsi que les efforts d'administration, de mise en œuvre et de migration. Pour obtenir une comparaison pertinente, estimez les coûts en fonction du nombre d'utilisateurs prévus, du volume de requêtes, de la concurrence et des usages de reporting, plutôt que sur la seule base des prix de licence affichés.
Avez-vous encore besoin d’un outil de BI si vous pouvez interroger vos données en langage naturel ?
Oui. Les requêtes en langage naturel répondent aux questions ponctuelles, tandis que les tableaux de bord récurrents, les rapports programmés, le suivi visuel et l'analytique embarquée accompagnent des flux de travail dans lesquels l'information doit être fournie sans qu'il soit nécessaire de poser une nouvelle question à chaque fois. Ces interfaces fonctionnent au mieux lorsqu’elles s’appuient sur des définitions métier compatibles : dans Snowflake, Cortex Analyst utilise les Semantic Views pour l’analyse en langage naturel, et ces mêmes Semantic Views sont directement interrogeables en SQL.
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