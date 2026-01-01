실행을 유도하는 KPI: 의미 있는 지표를 정의하고 측정하는 방법
KPI는 전략적 목표를 측정 가능한 신호로 바꿔 줍니다. 그러나 의미 있는 측정을 위해서는 명확한 정의와 책임 소재, 그리고 성과의 실제 의미에 대해 팀이 같은 기준을 공유하도록 하는 거버넌스가 뒷받침되어야 합니다.
KPI의 정의
핵심 성과 지표(KPI)는 조직의 특정 비즈니스 목표가 일정 기간에 걸쳐 얼마나 잘 달성되고 있는지를 체계적으로 추적·평가하기 위해 수립된 정량적 측정 기준입니다. 일반적인 지표와 달리, KPI는 조직이 모니터링하고 관리하기로 결정한 성과와 직접 연결됩니다.
대시보드에는 숫자가 쌓이기 마련입니다. 분기 이니셔티브를 위해 지표 하나가 추가되고, 경영진의 요청으로 또 하나가 생겨나며, 한때 그 지표를 바탕으로 내려졌던 의사결정이 이미 바뀐 뒤에도 여러 지표가 오랫동안 남아 있습니다. 그러다 보면 경영진 대시보드에는 이른바 ‘핵심’ 성과 지표가 수십 개씩 자리 잡게 됩니다.
이쯤 되면 핵심이라는 단어는 사실상 의미를 잃게 됩니다.
NIST 관련 연구진이 발표한 연구에 따르면, KPI가 성과를 평가하고 의사결정을 이끄는 중요한 역할을 함에도 불구하고 많은 조직이 즉흥적인 방식으로 KPI를 평가하고 개선하는 것으로 나타났습니다. 연구진은 KPI의 유용성을 판단할 때 조직의 목표와 이해관계자의 의견을 반영하는 체계적인 접근 방식이 필요하다고 강조합니다.
어떤 지표에 가장 주목해야 하는지, 임곗값이 무엇을 의미하는지, 누가 대응해야 하는지를 명확히 정해 두면 조직은 실제로 조치가 필요한 신호에 시간과 자원을 집중할 수 있습니다. 이러한 원칙이 없으면 대시보드에는 팀이 의미 있게 활용할 수 있는 속도보다 더 빠르게 지표가 쌓이게 됩니다.
KPI란 무엇일까요?
핵심 성과 지표(KPI)는 정해진 기간 동안 중요한 비즈니스 목표를 향한 진행 상황을 평가하는 정량화 가능한 측정 기준입니다. KPI의 중요성은 그 지표에 부여된 역할에서 비롯됩니다. 즉, 리더가 특정 의사결정을 내릴 때 모니터링하고 활용할 만큼 중요하다고 판단한 지표라는 뜻입니다.
모든 KPI는 지표이지만, 모든 지표가 KPI인 것은 아닙니다. 예를 들어 페이지 조회수, 쿼리량, 지원 티켓, 영업 통화는 모두 비즈니스의 한 측면을 보여 줍니다. 적절한 맥락이라면 이 중 어느 것이든 KPI가 될 수 있습니다. 하지만 유용한 KPI가 되려면 훨씬 더 구체적인 정의가 필요합니다. 최소한 팀은 해당 KPI의 산식, 단위, 목표치 또는 허용 범위, 책임자, 검토 주기, 신뢰할 수 있는 원천 데이터를 알고 있어야 합니다. 이러한 세부 사항이 무엇을 측정하는지, 그리고 조직이 수치의 변화를 어떻게 해석할지를 결정합니다.
KPI는 대개 정량적이지만, 정성적 지표도 활용할 수 있습니다. 예를 들어 직원 몰입도나 고객 감정은 보통 정성적 판단에서 출발하지만, 일관된 수집 및 점수화 방식을 통해 비교 가능한 지표로 만들어집니다.
월간 반복 매출(MRR)을 예로 들어 보겠습니다. 회사의 MRR이 1,000만 달러(USD)라고 보고하는 것은 현재 상태를 설명하는 데 그칩니다. 그러나 성장 목표와 연말 MRR 목표치가 있고, 진행 상황을 검토할 책임 임원이 있으며, 성장률이 특정 임곗값 아래로 떨어질 때 취할 조치가 합의되어 있다면 MRR은 KPI로 기능합니다. 차이는 숫자 자체가 아니라 그 숫자를 둘러싼 실행 체계에 있습니다.
Marriott가 표준화된 KPI, 관리되는 시맨틱 모델, 신뢰할 수 있는 데이터에 대한 자연어 접근을 기반으로 대화형 분석 경험을 구축한 방법을 확인해 보세요.
무엇이 KPI를 ‘핵심’으로 만드는가
어떤 지표를 ‘핵심’이라 부르는 것은 어디에 주의를 집중할지에 대한 전략적 선택입니다. 대시보드에 KPI가 60개나 있다면, 조직은 사실상 어떤 신호를 우선해야 할지 사용자 스스로 판단하도록 떠넘긴 셈입니다.
실용적인 점검 방법은 다음 여섯 가지 요소를 하나씩 따져 보는 것입니다.
- 목표: 조직이 영향을 미치고자 하는 중요한 비즈니스 성과는 무엇인가?
- 측정: 진행 상황을 보여 주는 유용한 근거가 되는 신호는 무엇인가?
- 목표치: 허용 가능한 성과를 나타내는 값이나 범위는 무엇인가?
- 책임자: 신호를 검토하고 대응을 시작할 책임은 누구에게 있는가?
- 주기: 해당 지표를 얼마나 자주 검토해야 하는가?
- 조치: KPI가 예상 범위를 벗어나면 어떤 의사결정이 뒤따르는가?
특히 마지막 질문이 중요합니다. 이번 분기에 고객 획득 비용이 15% 증가했다고 가정해 보겠습니다. 이로 인해 캠페인 지출, 채널 배분, 가격 책정 또는 다른 의사결정이 달라질까요? 아무도 다르게 행동하지 않는다면, 그 지표는 KPI로서 쓸모가 없습니다.
목표치는 각 조직의 상황과 요구에 맞게 설정해야 합니다. 업계 보고서의 벤치마크는 논의의 출발점이 될 수 있지만, 기업 규모, 고객 구성, 지역, 비즈니스 모델의 차이로 인해 일반적인 목표치는 오히려 잘못된 판단을 부를 수 있습니다.
검토 주기 역시 실제 운영 환경에 맞춰야 합니다. 매시간 변동하며 당일 대응을 뒷받침하는 공급망 지표와 분기마다 검토하는 직원 유지율 지표는 데이터 최신성 요구 사항이 서로 다릅니다. 업데이트 속도를 높인다고 해서 의사결정이 반드시 개선되는 것은 아니며, 오히려 자원만 소모할 수 있습니다.
KPI 유형: 선행, 후행, 전략, 운영 지표
KPI 하나만으로 전체 상황을 파악하기는 어렵습니다. 그래서 팀은 숫자가 무엇을 보여 주는지, 어떤 대응으로 이어질 수 있는지 이해하기 위해 여러 관점에서 KPI를 살펴봅니다. 전사적 성과를 추적하는지 운영 프로세스를 추적하는지, 이미 일어난 일을 알려 주는지 아니면 결과에 영향을 미칠 요인을 알려 주는지, 그리고 투입에서 성과로 이어지는 흐름에서 어느 지점에 위치하는지를 따져 보는 것입니다.
|분류
|설명
|예시
|전략 KPI
|전사 차원의 목표를 향한 진행 상황
|수익 증대
|운영 KPI
|프로세스 또는 활동의 성과
|주문 처리 시간
|기능 KPI
|특정 비즈니스 기능 내의 성과
|마케팅 검증 파이프라인
|선행 지표
|이후 결과에 영향을 미칠 것으로 예상되는 투입 또는 행동
|생성된 검증 영업 기회
|후행 지표
|기반 활동이 이루어진 뒤 관찰되는 성과
|분기 매출
|투입 지표
|프로세스에 투입되는 자원
|영업 역량
|프로세스 지표
|업무 수행 방식
|영업 주기 기간
|산출 지표
|프로세스가 만들어 내는 결과물
|제출한 제안서 수
|성과 지표
|산출물이 이끌어 낸 비즈니스 결과
|확정 매출
의사결정 관점에서 가장 유용한 조합 중 하나는 선행 지표와 후행 지표입니다.
후행 지표는 결과를 확인해 줍니다. 매출, 이탈률, 불량률은 이미 일어난 일을 알려 줍니다. 반면 선행 지표는 시선을 더 앞단으로 옮겨, 팀이 아직 영향을 미칠 수 있는 요인에 주목하게 합니다.
두 지표의 관계는 하나의 가설로 볼 수 있습니다. 예를 들어 한 기업이 고객의 첫 주 동안 제품 활성화를 높이면 90일 리텐션이 개선될 것이라고 가정할 수 있습니다. 이 경우 활성화는 선행 지표, 리텐션은 후행 결과가 됩니다. 이후 기업은 활성화의 변화가 실제로 리텐션을 예측하는지 지속적으로 검증해야 합니다. 고객 행동이나 제품 설계, 시장 상황이 바뀌면 이 관계도 달라질 수 있으며, 한때 유용했던 선행 지표가 예측력을 거의 잃게 될 수도 있습니다.
또 하나의 유용한 흐름은 투입에서 프로세스와 산출을 거쳐 성과로 이어지는 연결 고리입니다. 자원이 프로세스에 투입되고, 그 프로세스 안에서 수행된 작업이 산출물을 만들며, 이 산출물이 비즈니스 성과에 기여합니다. 이 연결 고리 전체를 살펴보면 궁극적으로 중요한 결과와 그보다 앞서 확인할 수 있는 운영 신호를 명확히 구분할 수 있습니다.
Dezerv
인도의 자산 관리 기업 Dezerv는 Snowflake로 투자 데이터를 통합해 내부 팀과 고객 모두에게 포트폴리오 성과에 대한 거의 실시간 가시성을 제공합니다. Snowflake는 10억 달러(USD) 이상의 운용 자산에 대한 지속적인 분석을 지원하며, Dezerv의 Wealth Monitor 앱은 약 100억 달러(USD) 규모의 자산을 평가해 고객이 자신의 포트폴리오가 벤치마크 대비 초과 성과를 내는지, 아니면 밑도는지 추적할 수 있도록 지원합니다.
행동 변화를 이끄는 KPI 선정법
‘모든 기업이 추적해야 할 KPI 50가지’ 같은 목록은 출발점부터 잘못되어 있습니다. KPI 선정은 의사결정에서 출발할 때 더 효과적입니다. 그다음 해당 성과를 좌우하는 동인을 추적하고, 유용한 신호를 찾아내며, 그 지표가 실제 행동으로 이어지는지 검증할 수 있습니다. 목표는 개입이 실질적인 차이를 만들 수 있는 지점으로 관심을 집중시키는 엄선된 지표 세트를 갖추는 것입니다.
의사결정에서 출발하기
먼저 전략 목표를 정하고, 성과가 궤도를 벗어났을 때 리더가 내려야 할 의사결정을 명확히 합니다. 이렇게 하면 마침 확보된 데이터가 아니라 실제 행동을 기준으로 KPI를 선정할 수 있습니다. 다음으로 조직이 영향을 미치고자 하는 성과를 정의하고, 최종 결과가 나오기 전에 유용한 근거를 제공하는 신호를 역으로 찾아 나갑니다.
드라이버 트리 구축
드라이버 트리는 원하는 성과와 이에 영향을 미치는 프로세스, 행동, 투입 요소를 연결해 보여 줍니다. 실무에서는 후행 결과와, 팀이 아직 영향을 미칠 시간이 있는 앞선 신호를 구분하는 데 도움이 됩니다.
예를 들어 한 소프트웨어 기업이 고객 리텐션을 개선하려 한다고 가정해 보겠습니다. 이 기업의 드라이버 트리는 리텐션을 제품 도입과 연결하고, 제품 도입은 다시 온보딩 완료율, 첫 가치 실현까지 걸리는 시간, 핵심 기능 사용률과 연결될 수 있습니다. 이렇게 하면 팀은 사용 가능한 모든 제품 지표를 추적하는 대신, 현실적인 개입과 가장 밀접하게 연결된 지표에 집중할 수 있습니다.
후보 KPI 검증
후보 지표가 정리되면 일관된 기준에 따라 각 지표를 평가합니다.
- 적절성: 지표가 목표와 밀접하게 연결되어 있는가?
- 유효성: 조직이 측정한다고 생각하는 것을 실제로 측정하는가?
- 통제 가능성: 담당 팀이 해당 지표에 실질적인 영향력을 행사할 수 있는가?
- 적시성: 개입이 가능할 만큼 일찍 신호를 확인할 수 있는가?
- 데이터 가용성: 신뢰할 수 있는 데이터로 일관되게 측정할 수 있는가?
- 민감도: 의미 있는 변화가 생겼을 때 지표가 반응하는가?
- 조작 저항성: 근본적인 성과를 개선하지 않고도 수치만 끌어올리기가 얼마나 쉬운가?
이 단계를 거치면 단순히 확보 가능한 지표가 아니라 실무에서 실제로 유용한 지표로 범위를 좁힐 수 있습니다.
가드레일 추가와 목표 설정
핵심 KPI에 하나 이상의 가드레일 지표를 함께 설정하면, 한 영역의 개선이 다른 영역에 피해를 주고 있는지 파악할 수 있습니다.
예를 들어 고객 지원 문제 해결 속도 향상을 목표로 삼은 기업이라면 고객 만족도나 재문의 건수를 함께 추적할 수 있습니다. 그래야 처리량 증가를 허용 가능한 품질 범위 안에서 평가할 수 있습니다.
목표에도 맥락이 필요합니다. 일반적인 업계 벤치마크만 참고하기보다 기준선, 역량, 전략을 바탕으로 할 때 더 탄탄한 토대를 마련할 수 있습니다. 이상적으로는 목표치나 범위마다 대응 방안이 정해져 있어야 합니다. 임계값 아래로 떨어지면 원인을 조사하고, 범위를 벗어나면 자원을 조정하며, 일정 수준을 넘어서면 프로그램 확대를 검토하는 식입니다.
KPI가 유도하는 행동 검증
조직의 관심이 특정 지표에 쏠리면 사람들은 그 지표에 반응하기 마련입니다. 인센티브가 걸리면 이런 효과는 더욱 강해집니다. 굿하트의 법칙(Goodhart’s law)은 이러한 위험을 잘 보여 줍니다. 특정 지표에 압박이 가해지면 사람들은 근본적인 성과를 개선하지 않고도 수치만 높이는 방법을 찾아낼 수 있다는 것입니다. 특히 보상이 하나의 보고 수치에 크게 좌우될 때 영업 할당량, 생산성 목표, 고객 서비스 지표는 이런 위험에 취약합니다.
KPI를 보상이나 성과 평가와 연계하기 전에 먼저 시범 운영해야 합니다. 팀이 지표를 어떻게 해석하는지, 스스로 영향을 미칠 수 있다고 믿는지, 그리고 수치가 의사결정을 좌우하기 시작했을 때 어떤 행동이 나타나는지 관찰합니다.
KPI의 정의부터 거버넌스, 폐기까지
KPI를 선정한 후에는 처음 만들어진 대시보드 밖에서도 그대로 통용될 만큼 정확한 정의가 필요합니다.
운영 환경의 KPI 명세에는 다음과 같은 항목이 포함될 수 있습니다.
- 비즈니스 목표
- 사람이 읽기 쉬운 이름
- 산식
- 단위
- 그레인
- 필터 및 차원
- 공식 데이터 소스
- 비즈니스 오너
- 목표치 또는 허용 범위
- 업데이트 주기 및 예상 지연 시간
- 검토 주기
- 조치 임계값
- 가드레일 지표
- 적용 시작일
이러한 세부 정보는 지표를 둘러싼 비즈니스와 데이터 간의 계약 역할을 합니다. 예를 들어 고객 리텐션을 확인하는 사람이 어떤 대상이 집계에 포함되는지, 기간을 어떻게 계산하는지, 재무팀과 고객 성공팀의 대시보드가 같은 정의를 사용하는지 추측할 필요가 없어야 합니다.
책임 역시 명확히 나눠야 합니다. 비즈니스 오너는 KPI가 무엇을 의미하는지, 왜 중요한지, 어떤 의사결정에 활용되는지를 결정합니다. 데이터 오너는 정의를 구현하고 테스트하며, 기반 데이터를 관리하고, 해당 지표를 사용하는 시스템에서 활용할 수 있도록 제공합니다.
정의에 대한 거버넌스가 확립되면 대시보드, 쿼리, AI 애플리케이션 모두 동일한 기반 로직을 참조해야 합니다. 각 도구에서 산식을 따로 구현하면 지표 드리프트가 발생할 여지가 생깁니다. 필터, 조인, 그레인, 날짜 로직의 작은 차이가 쌓이면서 겉보기에는 같은 KPI인데도 서로 다른 버전이 경쟁하게 되는 것입니다.
테스트는 단순한 계산 검증에 그쳐서는 안 됩니다. 데이터 누락이나 지연, 소스 변경, 조인 동작, 그레인 변화 모두 보고되는 결과를 바꿀 수 있습니다. 또한 인증된 기준선과 값을 대조하고, 산식 변경 사항은 운영 환경에 반영하기 전에 테스트해야 합니다.
거버넌스는 인증 이후에도 계속됩니다. 유용한 라이프사이클은 제안, 검증, 인증, 모니터링, 수정, 폐기 단계로 구성될 수 있으며, 정의가 바뀔 때마다 적용 시작일을 기록해 두면 과거 데이터와의 비교도 계속 해석할 수 있습니다.
폐기 역시 KPI 관리 원칙의 일부입니다. 전략 목표가 바뀌었거나, 오너가 더 이상 해당 지표를 근거로 행동하지 않거나, 기반 데이터를 신뢰할 수 없거나, 팀이 수치를 부풀리는 방법을 터득했다면 그 KPI는 수명이 다했을 가능성이 큽니다. 선행 지표에는 추가 검증이 필요합니다. 후행 성과와의 예상 관계가 약해졌는데도 해당 신호를 계속 최적화한다면 의사결정을 잘못된 방향으로 이끌 수 있습니다.
빠른 팁
공식과 함께 예외 사례도 문서화하세요. 동일한 KPI를 구현한 두 결과가 서로 다르다면, 제외 기준이나 늦게 도착하는 데이터, 기간 설정, 고객 상태 변화에 관한 판단이 그 원인인 경우가 많습니다.
비즈니스 부서별 KPI 예시
가장 유용한 KPI는 각 부서가 책임지는 의사결정에 따라 달라집니다. 개별 지표를 따로 고르기보다 후행 성과와 조기 개입을 가능하게 하는 선행 신호를 함께 묶어야 합니다. 다음은 몇 가지 사례입니다.
- 금융: 현금 전환 주기나 예산 대비 차이(budget variance)를 미래 지향적인 현금 및 수요 신호와 함께 살펴볼 수 있습니다. 이 두 가지를 함께 활용하면 운전자본과 자원 배분에 관한 의사결정을 뒷받침할 수 있습니다.
- 영업: 수주율과 매출 목표 달성률은 결과를 보여 주고, 파이프라인 커버리지와 적격 영업 기회 창출, 영업 주기 진행 상황은 더 이른 시점의 신호를 제공합니다. 리더는 이를 종합해 코칭, 영업 역량, 채널 투자에 관한 의사결정을 내릴 수 있습니다.
- 마케팅: 마케팅 기여 매출이나 파이프라인은 성과 지표 역할을 하며, 적격 수요와 전환 신호는 조직이 그 목표를 향해 얼마나 나아가고 있는지 설명해 줍니다.
- 운영: 정시 배송률과 불량률은 생산 능력, 공급업체 리드 타임, 초도 수율과 함께 짝지어 볼 수 있습니다. 이처럼 앞선 운영 신호를 확보하면 최종 성과가 드러나기 전에 인력 배치, 유지보수, 프로세스에 관한 의사결정을 내릴 수 있습니다.
- HR: 핵심 인재 이탈률은 후행 결과를 보여 주며, 직원 몰입도와 관리자 역량, 채용 제안 수락률은 인력 현황을 다각도로 파악하게 해 줍니다. 보상과 연계되는 경우에는 지표 조작과 불공정한 결과를 줄이기 위해 가드레일과 정성적 검토가 특히 중요합니다.
- 고객 담당 팀: 고객 유지율과 이탈률을 제품 도입률, 반복되는 이슈, 문제 해결 신호와 함께 평가하면 선제적 개입이 필요한 고객을 식별할 수 있습니다.
OKR, 북극성 지표, 균형 성과표
KPI는 여러 성과 관리 프레임워크와 함께 활용되는 경우가 많지만, 각 프레임워크의 목적은 조금씩 다릅니다.
- 목표 및 핵심 결과(OKR)는 기한이 정해진 변화를 정의합니다. 목표는 방향을 제시하고, 핵심 결과는 의도한 변화가 실제로 일어났음을 입증합니다. 팀이 OKR 기간 동안 특정 KPI를 기준치에서 목표치로 끌어올리겠다고 약속한다면, 해당 KPI는 핵심 결과로 활용될 수 있습니다. 반면 많은 운영 KPI는 지속적인 성과 모니터링에 쓰이기 때문에 기한 없이 계속 유지됩니다.
- 북극성 지표는 제품 조직이 창출하는 고객 가치를 하나의 공통 지표로 보여 줍니다. 그러나 단일 지표에도 이를 뒷받침하는 신호가 필요합니다. 입력 지표와 가드레일로 구성된 소규모 동인 트리를 활용하면 무엇이 북극성 지표에 영향을 미치는지 파악할 수 있고, 국지적 최적화가 품질이나 신뢰, 수익성을 해치는 위험도 줄일 수 있습니다.
- 균형 성과표는 재무, 고객, 내부 프로세스, 학습 및 성장이라는 관점에 따라 전략 지표를 체계화합니다. 여러 차원에 걸쳐 관심을 분산함으로써 단일 성과 지표보다 훨씬 폭넓은 시각으로 조직 성과를 바라볼 수 있게 해 줍니다.
각 프레임워크는 전략을 중심으로 지표를 체계화하는 방법을 제시합니다. 그리고 KPI 설계는 명확한 정의, 목표, 책임 소재, 실행이라는 측정의 기본 원칙을 뒷받침합니다.
자주 하는 실수
흔히 저지르는 실수는 대표 KPI 하나만으로 성과 전체를 판단하는 것입니다. 포괄적인 지표를 보조 지표와 함께 살펴보면 한 영역의 개선이 다른 영역의 악화를 가리고 있지 않은지 확인할 수 있습니다.
Snowflake로 구현하는 거버넌스 기반 KPI
여러 분석 인터페이스에서 KPI를 운영하는 조직이라면, 지표 로직이 어디에 존재하느냐가 일관성을 좌우하는 중요한 요소가 됩니다.
Snowflake Semantic Views는 지표, 팩트, 디멘션, 관계를 기반 데이터와 가까운 스키마 수준의 오브젝트로 정의합니다. 이렇게 정의된 지표는 SQL, BI, AI 인터페이스 전반에서 재사용할 수 있어 중복된 공식을 줄이고, 도구마다 동일한 비즈니스 개념을 서로 다르게 계산할 가능성도 낮춥니다.
거버넌스가 적용된 이 비즈니스 로직은 자연어 분석에도 맥락을 제공합니다. Cortex Agents는 정형 데이터에 대한 질문에 답할 때 Semantic View에 정의된 정의와 관계를 활용합니다. 따라서 사용자가 거버넌스가 적용된 지표에 대해 질문하면 다른 곳에서 사용하는 것과 동일한 비즈니스 로직을 기반으로 답을 얻게 됩니다.
지표를 활용하는 방식은 다른 인터페이스로도 확장됩니다. Snowflake의 AI 개발자 IDE인 CoCo Desktop은 자연어로 Snowflake 데이터를 쿼리하고 그 결과를 인터페이스에서 바로 보여 주며, Snowflake CoWork는 에이전트와 도구를 통해 거버넌스가 적용된 지표를 제공합니다. 어떤 경우든 기술은 지표 정의를 뒷받침하는 역할을 할 뿐, 어떤 지표에 주목할지, 목표가 무엇을 의미하는지, 어떤 조치를 취할지 결정하는 책임은 여전히 비즈니스 리더에게 있습니다.
KPI 측정에서 실행으로
가장 강력한 KPI 체계는 선택과 집중에서 출발합니다. 중요한 목표와 연결된 지표에 지속적으로 주목하고, 그 지표를 정확하게 정의하며, 신호가 변할 때 무엇을 할지 미리 정해 둡니다.
측정 체계의 유용성을 유지하려면 체계를 구축할 때와 같은 원칙이 필요합니다. 신호와 성과 간의 관계를 검증하고, 분석 인터페이스 전반에서 정의를 일관되게 유지하며, 더 이상 가치를 제공하지 못하는 지표는 과감히 폐기해야 합니다.
핵심 요약
효과적인 KPI는 전략과 일상적인 의사결정을 연결합니다. 이를 위해서는 명확한 책임 소재와 신뢰할 수 있는 데이터, 적절한 검토 주기, 그리고 성과가 실제로 의도한 방향으로 움직이고 있는지 보여 줄 충분한 맥락이 필요합니다.
KPI FAQ
KPI에 관해 자주 묻는 질문에 Snowflake 전문가가 답해 드립니다.
KPI 대시보드에는 무엇을 표시해야 할까요?
KPI 대시보드에는 현재 값, 목표 또는 허용 범위, 추세, 편차, 담당자, 최종 업데이트 시점과 함께 변화를 해석하는 데 필요한 선행 지표나 가드레일 지표를 표시해야 합니다. 이상적으로는 사용자가 여러 화면을 오가며 찾아다니지 않고도 현황을 빠르게 파악하고, 문제의 원인을 진단하며, 다음에 취할 조치를 이해할 수 있어야 합니다.
하나의 KPI에 팀이나 기간별로 다른 목표를 설정할 수 있나요?
네. 맥락이 명확하게 드러나 있다면 공통된 KPI 정의 하나로 팀, 세그먼트, 기간별로 서로 다른 목표를 설정할 수 있습니다. 다만 공식이나 그레인, 포함 대상이 바뀐다면 조직은 같은 이름을 아무런 공지 없이 재사용하기보다 이를 별도의 지표 정의나 버전이 관리되는 변경 사항으로 다뤄야 합니다.
분석 리소스 살펴보기
분석 주제 살펴보기
분석의 모든 측면을 심층적으로 살펴보기