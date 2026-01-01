밸런스 스코어카드: 네 가지 관점과 전략의 측정 가능한 성과 전환

네 가지 관점은 성과를 서로 다른 시각에서 보여주지만, 그 가치는 관점 간의 관계에서 나옵니다. 예를 들어 전략 맵은 직원 역량 강화가 특정 프로세스를 개선하고, 그 프로세스 변화가 고객 성과를 향상시키며, 고객 성과가 재무 결과에 기여한다는 가설을 제시할 수 있습니다.

이러한 연결은 전략이 어떻게 작동할 것으로 예상되는지에 대한 가설입니다. 그다음 조직은 시간이 지나며 측정치를 관찰하고, 제안된 관계가 실제로 성립하는지 판단해야 합니다.

재무 관점

재무 관점은 매출 성장, 영업이익률, 현금 흐름, 자본수익률과 같은 결과를 추적합니다. 재무 측정치는 일반적으로 후행 지표입니다. 결과가 재무제표에 나타날 때쯤이면 그 결과를 만든 많은 의사 결정과 활동은 이미 이루어진 뒤입니다.

어떤 조직이 기존 고객의 반복 매출을 늘리고자 한다고 가정해 보겠습니다. 연간 반복 매출 성장률은 정의된 타깃과 임계값을 갖춘 재무 성과 측정치가 될 수 있습니다. 이는 전략이 궁극적으로 기대한 경제적 결과를 만들어냈는지를 보여주며, 더 이른 신호는 스코어카드의 다른 영역에 위치합니다.

정부 기관이나 비영리 조직에서는 최상위 결과가 다른 모습으로 나타나는 경우가 많습니다. 사명 달성, 시민 성과 또는 이해관계자 가치가 전략 맵의 최상위에 놓이고, 재무 측정치는 자금 제약이나 관리 책임 목표를 나타낼 수 있습니다. The Balanced Scorecard Institute는 예를 들어, 조직의 사명에 맞게 전통적인 밸런스 스코어카드 관점을 변경하고 명칭을 바꾼 공공 부문 구현 사례를 문서화하고 있습니다.

고객 관점

고객 관점은 조직이 전략에서 약속한 가치 제안을 얼마나 잘 전달하고 있는지를 묻습니다. 측정치에는 유지율, 만족도, 지갑 점유율, 획득 비용 또는 조직의 고객 목표와 연결된 다른 지표가 포함될 수 있습니다.

반복 매출 예시에서 갱신율은 미래 반복 매출의 선행 지표로 작용할 수 있습니다. 동시에 갱신율은 제품 품질, 지원 또는 계정 관리와 관련된 이전 경험의 후행 지표이기도 합니다. 지표의 역할은 검토 중인 전략에서 그 지표가 어느 위치에 있는지에 따라 달라집니다.

내부 비즈니스 프로세스 관점

내부 비즈니스 프로세스 측정치는 고객 성과를 제공하는 데 필요한 업무를 추적합니다. 전략에 따라 여기에는 주문 처리 시간, 결함률, 최초 문의 해결률, 제품 릴리스 주기 또는 서비스 제공 비용이 포함될 수 있습니다.

예를 들어 고객 유지가 서비스 품질에 어느 정도 좌우된다면, 최초 문의 해결률은 고객 만족도나 갱신의 선행 지표가 될 수 있습니다. 스코어카드는 리더가 그러한 관계를 예상할 전략적 이유가 있을 때에만 이를 포함해야 합니다.

Kaplan과 Norton은 이 관점을 의도적으로 선별적인 질문으로 설명했습니다. 우리는 무엇에서 탁월해야 하는가? 이 문구는 운영 지표 인벤토리가 스코어카드로 스필링되는 상황을 막는 데 도움이 됩니다. 관리자의 관심이 필요한 프로세스는 많지만, 조직의 기본 전략 스코어카드에 포함되어야 하는 프로세스는 상대적으로 적습니다.

학습과 성장 관점

원래 혁신과 학습으로 설명되었던 이 관점은 앞선 프로세스를 개선하는 데 필요한 역량을 다룹니다. 전략에 따라 측정치는 인력 스킬, 정보 가용성, 직원 참여도 또는 조직 역량의 또 다른 양식을 다룰 수 있습니다.

새로운 지원 모델을 출시하는 서비스 조직을 생각해 보겠습니다. 새 시스템에 대한 숙련도를 입증한 서비스 직원의 비율은 최초 문의 해결률의 선행 지표가 될 수 있으며, 이는 다시 전략 맵의 상위에 있는 고객 및 재무 목표로 이어집니다.

학습과 성장 측정치도 스코어카드의 다른 측정치와 같은 수준의 구체성을 갖춰야 합니다. 예를 들어 교육 시간만으로는 사람들이 전략에 필요한 역량을 개발했는지 거의 알 수 없습니다. 더 강력한 측정치는 역량 자체와 이를 평가할 의미 있는 방법을 식별합니다.

네 가지 관점 전반에서 측정과 행동을 연결하는 기본 구성 요소는 동일합니다. 전략적 목표, 성과 측정치, 타깃, 전략적 이니셔티브입니다. 목표는 의도한 결과를 설명하고, 측정치는 진전을 보여주며, 타깃은 기대 성과 수준을 정하고, 이니셔티브는 측정치를 움직이기 위한 업무를 식별합니다.