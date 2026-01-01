Tableau de bord prospectif (balanced scorecard) : 4 axes pour piloter la stratégie

Chacun des quatre axes offre un regard différent sur la performance. Leur valeur tient toutefois aux relations qui les unissent. Une carte stratégique peut, par exemple, poser que le renforcement des compétences des collaborateurs améliore un processus donné, que cette évolution du processus améliore à son tour un résultat client, et que ce résultat client contribue à un résultat financier.

Ces liens sont des hypothèses sur la façon dont la stratégie est censée fonctionner. L’entreprise doit donc observer les mesures dans la durée et vérifier si les relations envisagées se confirment.

Axe financier

L’axe financier suit des résultats comme la croissance du chiffre d’affaires, la marge opérationnelle, les flux de trésorerie ou le rendement des capitaux. Les mesures financières sont généralement des indicateurs retardés : lorsque le résultat apparaît dans les états financiers, une grande partie des décisions et des activités qui l’ont produit ont déjà eu lieu.

Imaginons une entreprise qui souhaite augmenter le chiffre d’affaires récurrent généré par ses clients existants. La croissance du revenu récurrent annuel (ARR) peut servir de mesure de performance financière, assortie d’une cible et d’un seuil définis. Elle indique si la stratégie a produit, au bout du compte, le résultat économique attendu. Les signaux plus précoces se trouvent, eux, ailleurs dans le tableau de bord.

Pour une administration ou une organisation à but non lucratif, le résultat de plus haut niveau prend souvent une autre forme. L’accomplissement de la mission, les résultats pour les citoyens ou la valeur créée pour les parties prenantes peuvent occuper le sommet de la carte stratégique. Les mesures financières traduisent alors des contraintes de financement ou des objectifs de bonne gestion des ressources. Le Balanced Scorecard Institute, par exemple, documente ainsi des mises en œuvre dans le secteur public qui adaptent et renomment les axes traditionnels en fonction de la mission de l’organisation.

Certaines entreprises adaptent elles aussi leurs axes, cette fois à leurs engagements de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), en ajoutant par exemple des objectifs environnementaux ou sociaux à la carte stratégique. Pour celles qui publient un rapport de durabilité au titre de la directive européenne relative à la publication d'informations en matière de durabilité (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), rattacher ces indicateurs au tableau de bord permet de suivre la performance extra-financière avec la même rigueur que les autres mesures.

Axe client

L’axe client évalue dans quelle mesure l’entreprise tient la proposition de valeur promise par sa stratégie. Les mesures peuvent inclure la fidélisation client, la satisfaction, la part de portefeuille, le coût d’acquisition ou tout autre indicateur lié à ses objectifs clients.

Dans l’exemple du chiffre d’affaires récurrent, le taux de renouvellement peut constituer un indicateur avancé du chiffre d’affaires récurrent futur. Ce même taux de renouvellement est aussi un indicateur retardé des expériences passées en matière de qualité produit, de support ou de gestion de compte. Le rôle d’un indicateur dépend donc de sa place dans la stratégie étudiée.

Axe processus internes

Les mesures des processus métier internes suivent le travail nécessaire pour atteindre le résultat client. Selon la stratégie, il peut s’agir du délai de traitement des commandes, du taux de défauts, du taux de résolution au premier contact, de la durée du cycle de sortie des produits ou du coût de service.

Si la fidélisation client dépend en partie de la qualité du service, par exemple, la résolution au premier contact peut servir d’indicateur avancé de la satisfaction ou du renouvellement. Le tableau de bord ne doit l’intégrer que si les dirigeants ont une raison stratégique de s’attendre à cette relation.

Kaplan et Norton ont formulé cet axe à travers une question volontairement sélective : dans quels domaines devons-nous exceller ? Cette formulation contribue à éviter que l’inventaire des métriques opérationnelles ne déborde sur le tableau de bord. De nombreux processus méritent l’attention de la direction, mais relativement peu doivent figurer dans le tableau de bord stratégique principal de l’organisation.

Axe apprentissage et croissance

Décrit à l’origine comme l’axe « innovation et apprentissage », cet axe couvre les capacités nécessaires pour améliorer les processus situés au-dessus de lui. Selon la stratégie, les mesures peuvent porter sur les compétences des équipes, la disponibilité de l’information, l’engagement des collaborateurs ou toute autre forme de capacité organisationnelle.

Prenons une organisation de services qui déploie un nouveau modèle de support. Le pourcentage de collaborateurs du service qui maîtrisent le nouveau système peut servir d’indicateur avancé de la résolution au premier contact. Celle-ci alimente à son tour les objectifs clients et financiers situés plus haut dans la carte stratégique.

Les mesures de cet axe méritent la même précision que celles des autres axes. Le nombre d’heures de formation, à lui seul, en dit peu sur l’acquisition réelle de la capacité dont la stratégie a besoin. Une mesure plus solide identifie la capacité elle-même et un moyen pertinent de l’évaluer.

Sur les quatre axes, les mêmes composants de base relient la mesure à l’action : objectifs stratégiques, mesures de performance, cibles et initiatives stratégiques. Les objectifs décrivent le résultat visé, les mesures montrent les progrès, les cibles fixent le niveau de performance attendu et les initiatives désignent le travail destiné à faire évoluer la mesure.

Le tableau ci-dessous rassemble l’exemple suivi tout au long de cette section. Il se lit de bas en haut : la maîtrise du nouveau système améliore la résolution au premier contact, qui soutient le taux de renouvellement, lequel contribue à son tour à la croissance de l’ARR.

Axe Objectif stratégique Mesure de performance Cible Seuil d’alerte Initiative stratégique Financier Accroître le chiffre d’affaires récurrent des clients existants Croissance de l’ARR +8 % sur l’année Moins de +4 % Programme de développement des comptes existants Client Renforcer la fidélisation client Taux de renouvellement 90 % Moins de 85 % Revue trimestrielle des comptes à risque Processus internes Améliorer la qualité du service Taux de résolution au premier contact 75 % Moins de 65 % Déploiement du nouveau modèle de support Apprentissage et croissance Développer les compétences sur le nouveau système Part des collaborateurs du service qui maîtrisent le nouveau système 90 % en fin de déploiement Moins de 70 % à mi-parcours Parcours de certification interne

Valeurs indicatives, à titre d’illustration.