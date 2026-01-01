보고 체계를 혁신하고 데이터 접근성을 높인 Under Armour는 더 높은 목표를 세웠습니다. 바로 모든 직원이 믿고 사용할 수 있는 대화형 AI를 구현하는 것이었습니다.

“데이터 거버넌스는 모든 업무의 핵심 기반입니다.” Duroseau는 말합니다. “즉, 데이터를 안전하게 보호하고 적절히 구조화하며, 사용자가 데이터에 접근할 수 있도록 해야 한다는 뜻입니다. 동시에 누가 접근하든 항상 예측 가능한 방식으로 데이터를 이용할 수 있어야 합니다.”

이를 위해 팀은 5년에 걸쳐 옵저버빌리티를 구축하고 거버넌스를 강화하며 신뢰할 수 있는 데이터 모델을 만들었습니다. 덕분에 임원들은 수치를 확인한 뒤 데이터 출처를 의심할 필요 없이 바로 행동할 수 있게 되었습니다. 데이터 플랫폼 엔지니어링 디렉터 Jeff Leineweber는 이렇게 말합니다. “Snowflake 덕분에 데이터 거버넌스를 구축하는 동시에 최종 사용자에게 AI 기능을 제공할 수 있었습니다.”

이 거버넌스 전략의 중심에는 ‘골든 리포트’라는 명확한 기준이 있습니다. “AI가 생성한 모든 인사이트를 현업에서 정기적으로 사용하는 골든 리포트와 대조합니다.” Ward는 설명합니다. “인사이트를 뒷받침하는 모든 요소는 골든 리포트의 지표와 정의에 기반합니다. 따라서 사용자는 더 깊이 분석하고 추천을 받을 때도 신뢰할 수 있는 출처에서 나온 결과라는 확신을 가질 수 있습니다.”