OKR: 핵심 결과를 설정하고 측정하고 추적하는 방법

목표 및 핵심 결과(OKR)는 정성적인 목표 하나에 소수의 정량적 핵심 결과를 결합한 목표 설정 프레임워크입니다. 목표는 팀이 달성하고자 하는 바를 제시하고, 핵심 결과는 목표를 향한 진행 상황을 입증할 측정 가능한 성과를 명시합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

목표: 신규 고객의 온보딩을 더 쉽게 만든다.

핵심 결과:

4분기 말까지 활성화율을 40%에서 55%로 높인다.

첫 가치 실현까지 걸리는 시간의 중앙값을 7일에서 3일로 단축한다.

신규 고객당 온보딩 관련 지원 티켓을 20% 줄인다.

OKR 프레임워크는 Intel의 리더였던 Andy Grove의 작업에서 비롯되었습니다. 그가 개발한 경영 방식이 오늘날의 OKR로 발전한 것입니다. John Doerr는 Intel에서 이 체계를 익힌 뒤 Google에 도입했으며, 저서 Measure What Matters를 통해 OKR을 널리 알리는 데 기여했습니다.

Doerr는 효과적인 OKR 실천이 주는 다섯 가지 이점을 F.A.C.T.S.라는 약어로 설명합니다. 바로 Focus(집중), Alignment(정렬), Commitment(헌신), Tracking(추적), Stretching(도전)입니다. 집중은 소수의 우선순위에 역량을 모으고, 정렬은 조직 전반의 목표를 연결합니다. 헌신은 공동의 책임을 확립하고, 추적은 주기 내내 진행 상황을 가시화하며, 도전은 야심 찬 목표 설정을 장려합니다.

조직은 일반적으로 분기 단위와 같은 정해진 주기로 OKR을 설정하고, 주기 중간이나 종료 시점에 이를 점검하고 평가합니다. 이러한 리듬이 OKR을 고정된 작업 목록과 구분 짓습니다. 이 프레임워크는 어떤 작업이 의도한 성과를 내고 있고 어떤 작업이 기대에 미치지 못하는지 판단하는 지속적인 기준점이 됩니다.

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