OKRとは：目標と主要な成果の設定方法・KPIとの違い・具体例

優れたOKRは、組織やチームが注力すべき範囲を絞り込みます。もしチームが、優先順位の定まらない15個もの目標と数十個の主要な成果を抱えたまま四半期を開始したとすれば、本フレームワークは効果的に機能していません。実効性の高いOKRを策定するためには、以下のベストプラクティスを踏まえることが重要です。

成果を軸に目標を設定する

目標には、チームが達成すべき成果を記述する必要があります。たとえば、「3つの顧客獲得キャンペーンを実施する」という記述は、単に計画された活動を示しているに過ぎません。これに対して「ターゲットアカウントからの有望なリードを増やす」という記述は、多様な取り組みや施策によって貢献すべき最終的な成果を示しています。なお、目標そのものに数値指標を含める必要はありません。必要な指標は、目標に紐づく主要な成果において具体的に定義されるためです。

すべての主要な成果にベースラインと目標値を設定する

ベースラインを設定することで、意図する変化や改善の規模が明確になります。たとえば「アクティベーション率を60%に引き上げる」という目標であっても、現在の数値が58%である場合と35%である場合とでは、達成に向けた難易度や取り組みの意味合いが根本的に異なります。

そのため、主要な成果には必ず具体的な目標値を設定する必要があります。「予測精度を向上させる」といった抽象的な表現では、何をもって達成とするかが不明確なままになります。一方、「第4四半期末までに四半期の予測精度を72%から85%に向上させる」と表現することで、スタート地点（ベースライン）、到達点（目標値）、そして期限のすべてが明確に定義されます。

責任者を1人指名する

一つの主要な成果の達成には、多くの場合複数のメンバーによる業務や連携が関わります。しかし、その進捗追跡やモニタリングに関する責任の所在は、一人の人物に明確化しておく必要があります。指定されたオーナーは、測定データの可視性を維持し、数値の変動や異常値に対してチームが迅速かつ確実に注意を向けられる状態を担保します。

測定方法の実現性検証を行う

主要な成果を正式決定する前に、該当サイクルの中でその現在値をいつ、どのように計測するかを事前に検証します。具体的には、以下の問いを明確にしておく必要があります。

データの発生元（データソース）はどこにあるか

データの更新頻度は適切か

指標定義の管理責任者は誰か

同じラベルが、異なるダッシュボードやチーム間をまたいでまったく同じ計算ロジックを指しているか

新たなデータパイプラインの構築が必要な主要な成果であっても、それ自体に問題があるわけではありません。サイクル開始前にその開発作業を計画へ組み込んでおけば十分です。

この事前検証を実施することで、そもそも客観的な評価が困難な主要な成果を事前検知できます。たとえば、「ブランドの信頼性を向上させる」といった概念的な成果を追う場合、どのような状態が進捗を意味するのかをチームが判断できるよう、あらかじめ測定アプローチを定義しておく必要があります。