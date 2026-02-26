Power & Utilities: Modernize Data for Resilience, Performance and AI
On Demand
Watch Now
Power & Utilities companies are navigating rapid change as they balance grid reliability, infrastructure modernization, and evolving regulatory and customer demands. Managing growing volumes of grid, asset, market, and customer data—often spread across fragmented systems—makes it increasingly difficult to respond quickly to disruptions and optimize system performance.
This session explores how Snowflake Energy Solutions help Power & Utilities organizations modernize data strategies to improve operational resilience, visibility, and decision-making across the energy value chain. We’ll examine how unifying enterprise, operational, and IoT data enables scalable analytics and supports advanced use cases such as predictive maintenance, demand forecasting, and AI-driven optimization.
Attendees will gain insights into:
- How Snowflake Energy Solutions support modern, resilient utility data foundations
- Strategies for integrating grid, asset, IoT, and enterprise data at scale
- How advanced analytics and AI are shaping the future of utility operations
Based in EMEA? Register for this session instead for optimal timing in your region.