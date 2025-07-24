Guia dos modelos de IA:o que são e como funcionam

O aprendizado de máquina é uma ramificação da IA que treina as máquinas para aprender com a experiência. Os modelos de ML recebem dados de treinamento que foram rotulados (aprendizado supervisionado) ou dados brutos e não rotulados (aprendizado não supervisionado). Os modelos de ML imitam a forma como aprendemos, ou seja, por meio de tentativa e erro. Com o tempo, modelos bem treinados conseguirão realizar previsões cada vez mais precisas. Os modelos de ML são amplamente usados, com aplicações relacionadas à previsão (por exemplo, previsão de vendas para o próximo mês), segmentação (por exemplo, determinação se uma transação é fraudulenta ou não) e clustering (por exemplo, identificação de itens comprados por clientes semelhantes) e outros sistemas de recomendação.