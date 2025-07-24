Ein Leitfaden zu KI-Modellen: Was sie sind und wie sie funktionieren

Large Language Models (LLMs) sind eine Variante des Deep Learning, die Sprache verstehen und erzeugen kann. Diese KI-Modelle, die anhand riesiger Datasets trainiert werden, sind äußerst vielseitig und können eine Reihe von Aufgaben ausführen, wie z. B. das Generieren schriftlicher Antworten auf Fragen, die Übersetzung in andere Sprachen, die Zusammenfassung von Dokumenten und vieles mehr. Unternehmen aller Branchen setzen LLMs ein, um den Kundenservice zu verbessern. Das ist ungemein nützlich, um Stimmungen und Emotionen zu erkennen. Organisationen nutzen LLMs, um Aktivitäten in sozialen Medien, Online-Rezensionen und Chat-Interaktionen mit dem Kundenservice zu analysieren. Sie erhalten so ein tieferes Verständnis der Kundenmeinungen, können überwachen, wie die Marke wahrgenommen wird, und ihr Produkt- und Serviceangebot verbessern.