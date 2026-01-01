SNOWFLAKEデータクリーンルーム安全なコラボレーションによりインサイトと価値を解放

2023年12月、SnowflakeはデータクリーンルームテクノロジープロバイダーのSamoohaの買収を発表しました。Samoohaの直感的なUIとデータシェアリングの複雑さの軽減に注力した結果、同社はFast Companyによって2024年の最も革新的なデータサイエンス企業に選ばれました現在、SamoohaのサービスはSnowflakeに統合され、Snowflakeデータクリーンルームとしてリリースされています。これは、AWS East、AWS West、Azure Westのお客様が利用可能なSnowflakeマーケットプレイス上のSnowflakeネイティブアプリです。Snowflakeデータクリーンルームでは、Snowflake内にデータクリーンルームを簡単に構築して使用できます。Snowflakeが別途定めるアクセス料金は発生しません。
データクリーンルームとは何か
データクリーンルームは、複数の企業または企業の部門が、企業データのプライバシーを完全に保護しながら、機密データや規制データを安全にコラボレーションできる管理された環境を提供します。企業は、コンプライアンス規制を順守するか、機密データをコラボレーションに使用できるようにするかについて、難しいトレードオフを行う必要はありません。データクリーンルームでは、個人を特定できる情報（PII）をコンプライアンスに準拠した方法で匿名化、処理、保存することにより、共同データ分析、機械学習、AIを可能にし、機密データの価値を引き出すことができます。
データクリーンルームの仕組み
データクリーンルームは以下を制御できます。
- クリーンルームに入るデータ
- クリーンルーム内のデータをクリーンルーム内の他のデータと結合する方法
- 各関係者がデータに対して実行できるアナリティクスのタイプ
- クリーンルームから出ることができるデータがあれば教えてください
クリーンルームにロードされるPIIなどの機密データや規制データはすべて暗号化されます。データ所有者はクリーンルーム環境を完全にコントロールでき、その一方で承認されたパートナーは匿名化されたデータを活用できます。
Snowflakeデータクリーンルームを選ぶ理由
これまで、データクリーンルームテクノロジーは、技術的なデータプライバシーの専門家を利用できる大規模な組織が導入するのが一般的でした。Snowflakeデータクリーンルームは、技術的、財政的障壁を取り除き、あらゆる規模の企業が簡単にデータクリーンルームを構築、使用、活用できるようにします。
追加のライセンスコストなしで、簡単にデータクリーンルームで価値を解放
チームは、Snowflakeマーケットプレイスで利用可能なアプリを通じて、追加のライセンス料金なしで、迅速かつ簡単に新しいデータクリーンルームを立ち上げることができます。ビジネスユーザーと技術ユーザーの両方向けに構築されたSnowflakeデータクリーンルームは、オーディエンスの重複、リーチと頻度、ラストタッチアトリビューションなどの業界特有のワークフローとテンプレートにより、組織がデータから迅速に価値を引き出すことを可能にします。
Snowflakeデータクラウドのオープンで相互運用可能なエコシステムを活用
Snowflakeデータクラウドは、オープンでニュートラルかつ相互運用可能なデータクリーンルームエコシステムを提供し、組織が自身のSnowflakeアカウントを持っているかどうかに関係なく、すべてのパートナーとシームレスにコラボレーションできるようにします。また、企業はサードパーティのターンキー統合やソリューションをプロバイダーの垣根を越えて活用し、データエンリッチメント、ID、アクティベーションなどを行うことができます。
Snowflakeデータクリーンルームは、クロスクラウドSnowgridにより、リージョンやクラウドの垣根を越えてパートナーとシームレスにコラボレーションできます（現在、SnowflakeデータクリーンルームはAWS East/WestとAzure Westで利用可能です）。リージョンやクラウドの垣根を越えてビジネスのエコシステムを相互接続し、大規模な運用を可能にするクロスクラウドテクノロジーレイヤーを提供します。
Snowflakeの組み込みのプライバシーおよびガバナンス機能を活用する
Snowflakeネイティブアプリフレームワーク上に構築されたアプリを通じて、機密データに対するプライバシーを強化したコラボレーションを実現。Snowflakeデータクリーンルームは、データにクリーンルームソリューションを提供することで、データがSnowflakeのガバナンス、セキュリティ、プライバシーのパラメータから離れることを排除します。
Snowflakeデータクリーンルームは、AI/ML、暗号化コンピュートサポート、差分プライバシーモデル、セキュリティ証明保証などにSnowparkを活用することで、企業がプライバシーを維持しつつ、ビジネスパートナーとのより深い分析インサイトを可能にします。データとアクティベーションパートナーを簡単に統合し、マーケティングや広告などのさまざまな業界のユースケースを実現できます。
さまざまな業界のデータクリーンルームユースケース
データクリーンルームの主なユースケースは、マーケティング、メディア、広告にあります。しかし、金融サービス、ヘルスケア、ライフサイエンスなど、さまざまな業界の組織がデータクリーンルームによって価値を実現しています。
広告とマーケティングのアトリビューション
データクリーンルームの最も一般的なユースケースは、複数のパーティからの匿名化されたマーケティングおよび広告データをアトリビューションのためにリンクすることです。ある企業が、顧客とそれに関連するセールスSKUに関する属性を含むファーストパーティデータを所有しているとしましょう。この場合、この企業はデータクリーンルームを使用して、広告のためにオーディエンスインサイトを改善できます。この企業が、最良の顧客と同じ属性を持つ新しい顧客を見つけ、その属性を他の特性と組み合わせてアップセルの機会を促進したいと考えているとしましょう。
この企業は、ターゲットセグメントを作成し、プライバシー要件に準拠するため、企業自身またはそのパートナーが運営するクリーンルームに自社データをアップロードします。参加者はIDを公開することなく、ファーストパーティデータを安全に結合できます。データクリーンルームがなければ、データプライバシー、規制、競争上の懸念のため、さまざまなパーティ間を流れるデータはごくわずかしかないでしょう。
広告およびマーケティングのための効果測定
もう1つの重要なデータクリーンルームユースケースは、広告およびマーケティングキャンペーンの効果測定です。広告主は、たとえば誰がその広告を見たか、誰がその広告にエンゲージしたかを把握したいと考えています。この情報は、消費者に広告を提供するために必要なさまざまなメディアパートナーに配布されます。広告主がキャンペーンの結果を理解し、将来のキャンペーンを最適化するためには、これらのさまざまなメディアパートナーのデータにまたがる共同分析を作成することが重要です。このような効果測定は、データクリーンルームを通じてのみ実現できます。データクリーンルームは、すべての関係者にまたがる消費者データの機密性を保護しながら、貴重な分析インサイトを提示するからです。
独自データの収益化
オムニチャネルカスタマージャーニーは複雑で、ブランドの広告から始まることはめったにありません。たとえば、あるコンシューマーが近々キッチン家電を購入する予定である場合、ジャーニーはおそらくオンラインレビューサイトから始まります。レビューサイトは、家電ブランドにとって非常に有益なトップオブファネルデータを収集します。データクリーンルームがあれば、レビューウェブサイトはコンプライアンスに対応したサードパーティデータ製品を作成し、クリーンルームを通じてアクセスを管理し、収益化することができます。
消費財と小売のコラボレーション
データクリーンルームにより、小売業者と消費財（CPG）企業は、両者と一緒に宣伝を行うブランドとコラボレーションすることが可能になります。たとえば、小売業者はトランザクションデータをプライバシーとガバナンスが確保された方法で共有することで、会話シグナルに関するインサイトを提供したり、ターゲティング、パーソナライゼーション、アトリビューションを改善したりできます。
金融サービスの顧客データの強化
マーケティングのユースケースと同様に、データクリーンルームでは、金融機関が信用詐欺モデリングやマネーロンダリングなどのさまざまなユースケースで安全にコラボレーションできます。金融業界の消費者に関する機密データをセカンドパーティやサードパーティのデータソースで強化し、組織の境界を越えて分析することで、消費者データのプライバシーを保護しながら、異常なパターンや行動を検出することができます。
患者の健康データのエンリッチメント
ヘルスケアやライフサイエンスの分野では、病院ではデータクリーンルームを利用して規制対象の患者データを製薬会社と共有できます。同社は、データをエンリッチメントして分析し、臨床試験全体で患者アウトカムのパターンを特定できます。データクリーンルーム環境では、患者データのプライバシーを確保しながら有意義なインサイトを得ることができます。
Snowflakeデータクリーンルームの詳細
今すぐSnowflakeデータクリーンルームを始めましょう：詳細については、SnowflakeマーケットプレイスのリストとSnowflakeのドキュメントページをご覧ください。Snowflakeデータクリーンルームのデモをご覧になりたい方は、Snowflakeのバーチャルイベント「Accelerate Advertising, Media, & Entertainment」に登録し、メディアと広告会社がメディアデータクラウドでどのようにコラボレーションし、事業の成長とデータ収益化の強化、新製品の開発、AIとMLの力の活用を実現しているかをご確認ください。