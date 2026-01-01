SNOWFLAKEデータクリーンルーム安全なコラボレーションによりインサイトと価値を解放

データクリーンルームの最も一般的なユースケースは、複数のパーティからの匿名化されたマーケティングおよび広告データをアトリビューションのためにリンクすることです。ある企業が、顧客とそれに関連するセールスSKUに関する属性を含むファーストパーティデータを所有しているとしましょう。この場合、この企業はデータクリーンルームを使用して、広告のためにオーディエンスインサイトを改善できます。この企業が、最良の顧客と同じ属性を持つ新しい顧客を見つけ、その属性を他の特性と組み合わせてアップセルの機会を促進したいと考えているとしましょう。

この企業は、ターゲットセグメントを作成し、プライバシー要件に準拠するため、企業自身またはそのパートナーが運営するクリーンルームに自社データをアップロードします。参加者はIDを公開することなく、ファーストパーティデータを安全に結合できます。データクリーンルームがなければ、データプライバシー、規制、競争上の懸念のため、さまざまなパーティ間を流れるデータはごくわずかしかないでしょう。