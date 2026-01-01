Snowflake管理者による必須MFAの適用

Snowflakeは、お客様のアカウントとデータの保護を支援することに尽力しています。そのため、私たちは、Snowflake管理者が多要素認証（MFA）を必須とし、この新しいポリシーの順守を監視できるようにする製品機能に取り組んでいます。その取り組みの一環として、本日いくつかの重要な機能を発表します。

1.Snowflakeアカウント内のすべてのユーザーにMFAを要求する新しい認証ポリシー

2.ユーザーレベルのMFA設定を求めるSnowsight

3.MFAポリシーの順守を監視するためのSnowflake Trust Centerの一般提供

Snowflakeのセキュリティアプローチには、3つの柱があります。

プロンプト： セキュリティのベストプラクティスを利用していないユーザーに採用を促す（MFAの構成など）

セキュリティのベストプラクティスを利用していないユーザーに採用を促す（MFAの構成など） 適用： 管理者がデフォルトでセキュリティを強制できるようにする（例：すべての人間ユーザーにMFAの使用を義務付ける）

管理者がデフォルトでセキュリティを強制できるようにする（例：すべての人間ユーザーにMFAの使用を義務付ける） モニター：セキュリティポリシーの遵守状況を可視化（MFAを設定していないユーザーの監査など）

このブログでは、これらの柱がMFAでどのように機能するかの具体例を紹介します。