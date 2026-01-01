9 Ways AI Can Uplevel Your Business Right Now

生成AIをめぐる狂騒的な誇大広告が冷め、アイデアが湧き出る年になると、AIをいち早く導入した企業は最初の実験の結果に気づき始めています。そして、これらの会話はますます問題指向のメンタリティにシフトしています。多くの人がAIの可能性に胸を躍らせながら、ユースケースによってはリスクが高すぎることや、従来の方法で低コストで問題を解決できることに気づきました。そして、AIが何を解決できるかではなく、何を修正すべきかを決定することが課題となります。

概して、AIはコスト削減と収益拡大の能力が証明されています。IDCの調査によると、1ドルの企業がAIに投資するごとに、平均で3.50ドルの見返りが得られており、世界の5%の組織が平均で8ドルの見返りを得ています。そのような競争優位性に背を向ける余裕のある企業はありません。

当社の新しいeBook、AIが今すぐビジネスをレベルアップさせる9つの方法 では、さまざまな業界の企業がAIを活用して競争力を獲得するための有意義な方法について説明しています。これには、新しい生成AIと、経験豊かな予測MLの2種類があります。

「いま最も切迫しているビジネスニーズは何か？」「AIはその問題を解決する最良の選択肢か？」と問い始めたら、すぐに使える次の9つの実際のユースケースを網羅した本書を参考にしてください。

生成AIを適用する優れた方法：

カスタマーサービスエージェントアシスタントを構築する 顧客のセンチメントを把握する 非構造化ドキュメントの処理と分析 顧客の行動を予測する

予測MLの適用など、従来の方法が最適に機能する場合：

需要の予測 顧客の行動を予測する 予知保全の実施 サイバーセキュリティの脅威の検出 不正行為の捕捉と防止

AIは世界を変えると約束しますが、変化は波のように徐々にやってきます。企業における生成AIアプリケーションはまだ黎明期であるため、組織は特定のユースケース向けにこれらの個別のポイントソリューションを通じてAIを実装することが見込まれます。しかし、包括的なデータ戦略が必要なように、包括的なAI戦略を調査し、確立する必要があることを認識しておくことが重要です。

重要なのは、重要で測定可能な結果をもたらす出発点を特定し、その初期投資を正当化するだけでなく、資金調達とAIイニシアチブを継続的に拡大するための強力な根拠を示すことです。AIが有意義な成果を推進できる分野に注力することで、会社の全体的な目標に沿った、より広範で統合されたAI戦略の強固な基盤を構築できます。

上記の9つのユースケースの利用を開始する方法の詳細については、AIがビジネスをレベルアップさせる9つの方法を今すぐダウンロードしてください。









