Alors que le battage médiatique autour de l’IA générative se calme et que nous entrons dans l’année de la conception, les premiers utilisateurs de l’IA commencent à voir les résultats de l’expérimentation initiale. Et ces conversations évoluent de plus en plus vers une mentalité axée sur les problèmes. Beaucoup de gens ont été naturellement emportés par tout ce que l’IA peut faire, pour finalement constater que certains cas d’usage étaient trop risqués ou que ces problèmes pouvaient être résolus avec des méthodes traditionnelles moins coûteuses. Or tout le défi est là : décider non pas de ce que l’IA peut faire, mais de ce qu’elle doit faire.

Dans l’ensemble, l’IA a prouvé qu’elle était capable de réduire les coûts et d’augmenter les revenus. Une étude d’IDC a révélé que pour 1 dollar investi dans l’IA, les entreprises gagnent en moyenne 3,50 dollars, et même 8 dollars en moyenne pour 5 % d’entre elles. Aucune entreprise ne peut se permettre de passer à côté d’un tel avantage concurrentiel.

Notre nouvel eBook, 9 façons de stimuler votre activité dès maintenant avec l’IA, présente les différentes façons dont les entreprises de tous les secteurs exploitent l’IA pour obtenir un avantage concurrentiel. Elles se divisent en deux catégories : la nouvelle IA générative, et le ML prédictif aguerri.

Alors que nous commençons tous à nous poser les questions « Quel est notre besoin commercial le plus urgent ? » et « L’IA est-elle la meilleure option pour résoudre ce problème ? », vous pouvez vous référer à cet ouvrage qui couvre ces neuf cas d’usage réels et prêts à l’emploi :

Les opportunités prometteuses d’appliquer l’IA générative :

Créer un assistant pour les agents de votre service client Comprendre les opinions de vos clients Traiter et analyser vos documents non structurés Prédire le comportement de vos clients

Lorsque les méthodes traditionnelles, telles que l'application du ML prédictif, sont plus efficaces :

Prédire la demande Prédire le comportement de vos clients Assurer la maintenance prédictive Détecter les menaces de cybersécurité Repérer et prévenir les fraudes

L’IA promet de changer le monde, mais le changement se fait par vagues et de manière progressive. Étant donné que les applications d’IA générative dans les entreprises n’en sont encore qu’à leurs débuts, les entreprises devraient mettent en œuvre l’IA par le biais de ces solutions ponctuelles individuelles pour des cas d’usage spécifiques. Cependant, il est crucial de reconnaître que votre entreprise devrait étudier et établir une stratégie d’IA complète, tout comme elle a besoin d’une stratégie data globale.

L’essentiel est d’identifier un point de départ qui donnera des résultats significatifs et mesurables, non seulement pour justifier cet investissement initial, mais aussi pour plaider en faveur d’un financement continu et de l’expansion des initiatives d’IA. En vous concentrant sur les domaines dans lesquels l’IA peut générer des résultats significatifs, vous établirez une base solide pour une stratégie d’IA plus large et plus intégrée, alignée sur les objectifs globaux de votre entreprise.

Pour plus d’informations sur les neuf cas d’usage décrits ci-dessus, téléchargez l’eBook 9 façons de stimuler votre activité dès maintenant avec l’IA.









