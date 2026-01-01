Während sich der hektische Hype um generative KI (GenAI) abkühlt und wir im Jahr der Ideenfindung beginnen, können Early Adopters von KI die Ergebnisse erster Experimente sehen. Und diese Gespräche verschieben sich zunehmend zu einer eher problemorientierten Mentalität. Viele Menschen wurden verständlicherweise mitgerissen von all der Aufregung um das, was KI kann, nur um festzustellen, dass einige Anwendungsfälle zu riskant waren oder dass diese Probleme mit herkömmlichen Methoden gelöst werden konnten, die weniger kostspielig waren. Und das ist die Herausforderung: Nicht zu entscheiden, wobei KI helfen kann, sondern wobei sie helfen sollte.

Insgesamt hat KI bewiesen, dass sie Kosten senken und den Umsatz steigern kann. Eine IDC-Studie ergab, dass Unternehmen pro 1 USD, der in KI investiert wird, im Durchschnitt 3,50 USD erzielen. 5 % der Unternehmen weltweit erzielen sogar eine durchschnittliche Rendite von 8 USD. Kein Unternehmen kann es sich leisten, einen solchen Wettbewerbsvorteil ungenutzt zu lassen.

Unser neues E-Book „9 Möglichkeiten zur Geschäftsoptimierung mit KI“ zeigt auf, wie Unternehmen verschiedenster Branchen KI nutzen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Sie lassen sich in zwei Kategorien einteilen: die neue generative KI und das bewährte prädiktive ML (maschinelles Lernen).

Während wir uns also alle die Fragen stellen: „Was ist unser dringendstes Geschäftsbedürfnis?“ und „Ist KI die beste Option, um dieses Problem zu lösen?“, können Sie sich dieses E-Book zunutze machen, das diese neun realen, sofort einsatzbereiten Anwendungsfälle abdeckt:

Erfolgversprechende Möglichkeiten zur Anwendung generativer KI:

Kundenservice-KI-Assistenten aufbauen Kundenstimmung verstehen Unstrukturierte Dokumente verarbeiten und analysieren Kundenverhalten vorhersagen

Wann traditionelle Methoden wie die Anwendung von prädiktivem ML am besten funktionieren:

Bedarf prognostizieren Kundenverhalten vorhersagen Vorausschauende Wartung durchführen Cybersicherheitsbedrohungen erkennen Betrug erkennen und verhindern

KI verspricht, die Welt zu verändern, aber Veränderungen kommen in Wellen und schrittweise. Da sich GenAI-Anwendungen in Unternehmen noch in den Anfängen befinden, wird erwartet, dass Unternehmen KI durch diese individuellen Punktlösungen für bestimmte Anwendungsfälle implementieren. Es ist jedoch entscheidend zu erkennen, dass Ihr Unternehmen eine umfassende KI-Strategie untersuchen und etablieren sollte, ähnlich wie es eine übergreifende Datenstrategie benötigt.

Entscheidend ist, einen Ansatzpunkt zu finden, der zu signifikanten und messbaren Ergebnissen führt – nicht nur, um diese anfängliche Investition zu rechtfertigen, sondern auch, um sich für eine anhaltende Finanzierung und den Ausbau der KI-Initiative stark zu machen. Indem Sie sich auf Bereiche konzentrieren, in denen KI sinnvolle Ergebnisse erzielen kann, schaffen Sie eine solide Grundlage für eine breitere, stärker integrierte KI-Strategie, die den übergeordneten Zielen Ihres Unternehmens entspricht.

Für weitere Informationen zu den neun oben erwähnten Anwendungsfällen laden Sie unser E-Book “9 Möglichkeiten zur Geschäftsoptimierung mit KI“ herunter.









