マーケターが自信を持ってファーストパーティデータ時代に突入する方法

Cookieレスの未来がどうなるか、世界中のマーケターが心配しています。しかし、気分転換になる変化を受け入れるべきです。
恐れているのは、ターゲティング方法を一新しなければならず、エンゲージメントの測定がさらに難しくなることです。サードパーティCookieの廃止とそれに続くファーストパーティデータへの移行を好ましい要因として利用した場合は、どちらも当てはまりません。いずれにしても、生成AIの需要に関する緊急性はファーストパーティデータに集中しており、規制環境は厳格化しています。2023年にはGDPR違反だけで企業に過去最高の罰金となる約21億ユーロが科せられます。サードパーティCookieは、せいぜい松葉杖であり、知識のある推測です。その代わりに 認証済み同意識別子 すなわち メールアドレスや所在場所などのデータで 確認可能な ID を取得します
今年はついにGoogleがトラッキング保護を導入し、一部のユーザーに対してサードパーティCookieのレンダリングがデフォルトで制限されました。そのため、マーケターは顧客データとマーケティングデータをかつてないほど集中させる必要があります。特に重要な目標は、つかみどころのない360度顧客ビューを確立するために、すべての異なる顧客データソースを統合することです。先に述べたように、カスタマー360では、AI最適化という抽象的なアイデアが非常に現実のものとなります。Cookieが置き換えられるだけでなく、見込み客のプライバシー選好を尊重しながら、見込み客が好むチャネルや望むオファーにより適切にエンゲージできるようになります。
Slackのマーケターにとって、サイロ化されたデータはサブスクライバーの好みを追跡するのがほぼ不可能でした。データソースをSnowflakeに集約することで、同意管理を改善し、適切な人に適切なタイミングで連絡を取ることができました。
全世界で13,000を超えるマーケティングテクノロジーソリューションは、マーケターの頭を悩ませるには十分です。マーケティングデータクラウドフォーラムでは、Simon Dataの共同設立者兼CEO、Jason Davis、The Trade DeskのデータおよびIDパートナーシップ担当ジェネラルマネージャー、Jay Goebel、Twilioの製品およびデザイン担当上級副社長、Kathryn Murphyとの会話の司会を務めました。マーケターはマーケティングテクノロジーソリューションと広告テクノロジーソリューションのオープンエコシステムから自由に選ぶことができ、データを効果的に使用するためにはツール間の相互運用性が確保されるという、適切なマーケティングデータスタックが不可欠であることをお話しました。多くのマーケティングテクノロジーソリューションは、業務を円滑化しようとしますが、ノイズやガバナンスに関する多くの懸念が生じます。
「どのようなツールで何をし、どのようなデータがどこに送られるのかが明確になっていません。方向性を決めるには、データを管理、制御、監視する単一のビューを確立する必要があります」とデービス氏は述べています。このビューを実現することで、可視性とアクセシビリティが向上するため、35個の独立したマーケティングアプリケーションを管理する必要がなくなります。
マーフィー氏は次のように述べています。「非常に洗練された人もいます。Snowflakeのお客様は、チャネル全体から収集した優れたデータを利用してキャンペーンに情報を得ることができます。」 シングル・ソース・オブ・トゥルース（信頼できる唯一の情報源）を構築し始めたばかりであり、途方もない労力を要する場合もあります。パネルからのアドバイスは？一歩ずつ進んでください。単一のユースケースから始めて、そこから構築する。
マーケティングデータクラウドがSnowflakeカスタマーにどのように役立つか
Snowflakeは、摩擦の除去に焦点を当てたデータプラットフォームです。マーケティングデータクラウドは、複雑なマーケティングテクノロジーアーキテクチャを簡素化し、優れたカスタマーエクスペリエンスを提供し、マーケティングと広告のROIを最大化するのに役立ちます。
Davis氏は次のように述べています。「これは、マーケティングアプリケーション（および広告）のパラダイムシフトを表しています。マーケティングデータクラウドを利用することで、マーケターはさまざまなソースにまたがるマーケティングデータと顧客データを統合し、プライバシー保護とガバナンスの行き届いた使いやすいクラウドデータプラットフォームの基盤を構築できます。たとえば、Snowflakeの顧客であるWeightWatcherは、膨大なマーケティングデータと顧客データを一元化し、何百万人ものユーザーに正確性と信頼性を保証しています。
広告のシフトについて、Goebel氏は次のように述べています。「（広告プラットフォームが）マッチすると報酬が発生するため、大規模なセグメントを構築するインセンティブが生まれました」。「ファーストパーティデータに焦点を当てることで、業界のこの部分の精度を高め、すべてをより良いものにすることができます。」
マーケターは、迷路のように入り組んだスタンドアロンアプリケーションを操作する代わりに、マーケティングデータクラウド上に構築された、またはマーケティングデータクラウドネイティブのクラス最高のパートナーエコシステムと連携したり、Snowflakeマーケットプレイスのサードパーティデータを利用して、永続的なデータプラットフォーム上でエンドツーエンドのマーケティングワークフローを実行したりできます。すべてのマーケティングデータとマーケティングテクノロジースタックをSnowflakeに統合したZoomInfoは、数か月もの手作業を削減し、マーケティングROIを前年比で17%向上させました。
Snowflakeの別のお客様であるCanvaは、構成可能なCensusベースの顧客データプラットフォームが、Snowflakeに保存されている200テラバイトのファーストパーティ顧客データの価値を活用するのに役立つことに気付きました。構成可能なカスタマーデータプラットフォームにより、Canvaはわずか5分でメールの開封率を33%高め、エンジニアリングコストを年間20万ドル削減し、新しいマーケティングオーディエンスを創出しました。
マーケティングデータクラウドは、マーケティングにおける3つの基本的な課題の解決に役立ちます。
- マーケティングチームとデータチームの連携の強化。Davisは、データチームが単発のソリューションをすべて承認して統合するのが標準であると指摘しています。一方、マーケティングデータクラウドは、Snowflakeのデータインフラストラクチャーを土台として、プロセス全体を合理化します。これにより、キャンペーン制作にかかる時間が数か月短縮され、マーケティング組織はより戦略的に計画、対応、運用できるようになります。SnowflakeとSimon Dataの顧客であるVimeoは、顧客エンゲージメントの可視性を最適化し、無料トライアルのコンバージョンを300%向上させました。
- 次世代のデータツールへのアクセス性。変化の激しい環境にいるマーケターは、最新かつ最高のツールを使用できるようにしたいと考えています。オーダーメイドのデータサイエンスモデルを生成するには、単一のデータソースから作業するか、クリーンルームとディープアトリビューションを活用する必要があります。
- キャンペーン効果とカスタマーエクスペリエンスの強化。マーケティングデータクラウドでは、顧客の360度ビューにより、ファーストパーティデータ、セカンドパーティデータ、サードパーティデータを含めた包括的なビューを提供します。すべてのチャネルで調整されたパーソナライゼーションを促進するキャンペーンを展開できるようになりました。
強力なデータ基盤でAIを最大限に活用
マーケティングにおける高度なAIツールの導入が急ピッチで進められているため、データとマーケティングチーム間の相互運用性の向上が求められています。「生成AIへの競争により、AIユースケースはすべて解禁されました」とマーフィー氏は述べています。「予測AIは古くから存在していますが、あまり普及していません。」
AIを活用したマーケティング戦略には2つの側面があります。ワークフロー効率化のためのAI（段階的な改善）と最適化のためのAI（ゲームチェンジャー）です。TwilioにとってのAI戦略は、マーケターが従来より適切かつ迅速に行えるよう支援することです。同社はいま、予測AIを利用できるようにすることでゲームチェンジャーを追求しています。準備が整ったら、生成AIを追加してデータインスツルメンテーション、キャンペーン、オーディエンス生成を強化すると、マーケターに自律性と実行速度を提供します。
AIと優れたデータが組み合わさることで、今後数年はマーケターとして非常に楽しいものとなるでしょう。しかし、その強固なデータ基盤は極めて重要です。マーケターがこれほど深くオーディエンスを理解し、そのインサイトに基づいて迅速かつ正確に行動できるようになったのは、かつてないほどです。
マーケティングデータクラウドは、サイロの解消、データ基盤の簡素化、マーケティング実行のモダナイゼーション、プライバシー第一の未来に向けた準備など、マーケターによるより効果的な取り組みを可能にします。
オンデマンドで開催されるマーケティングデータクラウドフォーラムの基調講演では、The Trade Desk、Twilio、Simon Dataのリーダーが未来に向けてどのように準備しているのかをご紹介します。 Salesforce、Microsoft、AWS、Hightouch、Census、GrowthLoopなどとの提携による製品イノベーションや、Samsung Ads、Canva、Spark NZ、AXSなどのマーケティングデータクラウドの実際のアプリケーションに関する会話については、半日のイベント全体 をご覧ください 。
マーケティングの成功の秘訣：Slack、Tapestry、OpenTableなどのSnowflakeのお客様がデータドリブンなマーケティング目標をどのように実現しているかを見る、データファースト組織の構築。