マーケターが自信を持ってファーストパーティデータ時代に突入する方法

Cookieレスの未来がどうなるか、世界中のマーケターが心配しています。しかし、気分転換になる変化を受け入れるべきです。

恐れているのは、ターゲティング方法を一新しなければならず、エンゲージメントの測定がさらに難しくなることです。サードパーティCookieの廃止とそれに続くファーストパーティデータへの移行を好ましい要因として利用した場合は、どちらも当てはまりません。いずれにしても、生成AIの需要に関する緊急性はファーストパーティデータに集中しており、規制環境は厳格化しています。2023年にはGDPR違反だけで企業に過去最高の罰金となる約21億ユーロが科せられます。サードパーティCookieは、せいぜい松葉杖であり、知識のある推測です。その代わりに 認証済み同意識別子 すなわち メールアドレスや所在場所などのデータで 確認可能な ID を取得します

今年はついにGoogleがトラッキング保護を導入し、一部のユーザーに対してサードパーティCookieのレンダリングがデフォルトで制限されました。そのため、マーケターは顧客データとマーケティングデータをかつてないほど集中させる必要があります。特に重要な目標は、つかみどころのない360度顧客ビューを確立するために、すべての異なる顧客データソースを統合することです。先に述べたように、カスタマー360では、AI最適化という抽象的なアイデアが非常に現実のものとなります。Cookieが置き換えられるだけでなく、見込み客のプライバシー選好を尊重しながら、見込み客が好むチャネルや望むオファーにより適切にエンゲージできるようになります。

Slackのマーケターにとって、サイロ化されたデータはサブスクライバーの好みを追跡するのがほぼ不可能でした。データソースをSnowflakeに集約することで、同意管理を改善し、適切な人に適切なタイミングで連絡を取ることができました。

全世界で13,000を超えるマーケティングテクノロジーソリューションは、マーケターの頭を悩ませるには十分です。マーケティングデータクラウドフォーラムでは、Simon Dataの共同設立者兼CEO、Jason Davis、The Trade DeskのデータおよびIDパートナーシップ担当ジェネラルマネージャー、Jay Goebel、Twilioの製品およびデザイン担当上級副社長、Kathryn Murphyとの会話の司会を務めました。マーケターはマーケティングテクノロジーソリューションと広告テクノロジーソリューションのオープンエコシステムから自由に選ぶことができ、データを効果的に使用するためにはツール間の相互運用性が確保されるという、適切なマーケティングデータスタックが不可欠であることをお話しました。多くのマーケティングテクノロジーソリューションは、業務を円滑化しようとしますが、ノイズやガバナンスに関する多くの懸念が生じます。

「どのようなツールで何をし、どのようなデータがどこに送られるのかが明確になっていません。方向性を決めるには、データを管理、制御、監視する単一のビューを確立する必要があります」とデービス氏は述べています。このビューを実現することで、可視性とアクセシビリティが向上するため、35個の独立したマーケティングアプリケーションを管理する必要がなくなります。

マーフィー氏は次のように述べています。「非常に洗練された人もいます。Snowflakeのお客様は、チャネル全体から収集した優れたデータを利用してキャンペーンに情報を得ることができます。」 シングル・ソース・オブ・トゥルース（信頼できる唯一の情報源）を構築し始めたばかりであり、途方もない労力を要する場合もあります。パネルからのアドバイスは？一歩ずつ進んでください。単一のユースケースから始めて、そこから構築する。