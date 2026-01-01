一部のカタログでは、Apache Iceberg RESTカタログAPIの読み取りと書き込みをサポートすることで「オープンフロントドア」が追加されていますが、独自の実装を使用しています。これらのカタログは統合できる多くのエンジンの柔軟性を提供しますが、独自の実装により、必要に応じてカタログを切り替えることが困難になる場合があります。

他のカタログでは、読み取り専用のApache Iceberg RESTエンドポイントをサポートすることで「一方向のフロントドア」を構築し、オープンソース実装を提供しています。しかし、一方通行のフロントドアは柔軟性を阻害し、書き込みに使用できるエンジンが制限されます。また、オープンソース実装には、ベンダーニュートラルな管理のための透明性がありません。

Apache Polarisは「オープンな双方向フロントドア」を提供し、読み取りと書き込みの両方にさまざまなエンジンを自由に使用できます。接続できるあらゆるエンジンがApache Polarisで定義されているアクセス制御と統合され、データレイクまたはレイクハウス内のすべてのApache Icebergテーブルにまたがる統合されたセキュリティプレーンになります。これらのエンジンのいずれかがテーブルのクエリ、テーブルへの書き込み、または名前空間とテーブルのリストを参照しようとすると、Apache Polarisはまず、それらを実行する権限があるかどうかをチェックします。この場合、Apache Polarisはオペレーションの実行に必要な範囲が限定された一時ストレージ認証情報を提供します。



Apache Polarisによるこれらのメリットに加えて、Snowflakeオープンカタログは、多要素認証（MFA）、複数のクラウドとリージョンでの可用性、ウェブインターフェイスなどのより多くの機能を提供し、より安全で使いやすいものにします。



SnowflakeオープンカタログはSnowflakeのエンジンと統合できますが、必須ではありません。Snowflakeオープンカタログは、Apache Iceberg REST互換エンジンの統制された相互運用性を提供するカタログとして使用できます。

