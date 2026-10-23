ストリーミング分析とは：仕組み・活用例・必要性の見極め方

アーキテクチャにストリーム処理を取り入れる際、設計思想における最も大きな変化の1つとなるのが、データの入力が完了する自然な区切りが存在しないという点です。

たとえば先週の売上テーブルに対してクエリを実行する場合、集計の対象範囲は明確であり、どのレコードを計算に含めるべきかも一目瞭然です。しかし、流れ続けるデータストリームを扱う場合は、どのイベントを計算に含めるか、遅延して到着するデータをどの程度待機するか、あるいはイベントの再試行によって重複配信が発生した際にどう対処するかといった境界条件を、自ら明示的に定義しなければなりません。

ウィンドウ（時間枠）の種類：タンブリング・スライディング・セッション

ストリーム処理では多くの場合、絶え間なく流れるデータストリームを分析可能な単位に区切る仕組みが必要となります。その役割を果たすのがウィンドウ（時間枠）です。

タンブリングウィンドウ（固定時間枠） は、重複のない一定の期間ごとにデータを区切ります。たとえば、10:00から10:05までのトランザクション量を計算し、続いて10:05から10:10までの新しい枠で計算を開始するといった形です。

は、重複のない一定の期間ごとにデータを区切ります。たとえば、10:00から10:05までのトランザクション量を計算し、続いて10:05から10:10までの新しい枠で計算を開始するといった形です。 スライディングウィンドウ（スライド時間枠） は、対象期間が一部重複します。たとえば「直近10分間のトランザクション」を1分ごとに再計算したい場合、新しく作成される時間枠には直前の枠に含まれていたイベントの一部が引き継がれます。

は、対象期間が一部重複します。たとえば「直近10分間のトランザクション」を1分ごとに再計算したい場合、新しく作成される時間枠には直前の枠に含まれていたイベントの一部が引き継がれます。 一方、セッションウィンドウは仕組みが異なり、時計の決まった時間で区切るのではなく、一連のアクティビティの継続期間に応じてイベントをまとめます。

つまり、「1,240件のトランザクション」といったストリーミングで算出された数値は、それ単体では意味をなしません。そのトランザクションがどの期間やセッションで発生したものなのかという文脈を把握して、初めて成立します。

イベント時刻と処理時刻のずれとウォーターマーク

イベント時刻とは、トランザクションなどの事象が実際に発生した時刻です。一方、処理時刻とは、分析システムがそのデータを処理した時刻を指します。この2つのタイムスタンプには、ずれが生じることが珍しくありません。

たとえば、10:04:58に発生したトランザクションが、ネットワークの遅延や上流システムでの再試行などによって、分析パイプラインに到達したのが10:06だったと仮定します。イベント時刻を基準にすると、このトランザクションは本来10:00〜10:05の時間枠に含まれます。しかし処理時刻を基準にした場合、その時間枠の集計はすでに締め切られています。

こうしたずれに対応するために不可欠となるのが、ウォーターマーク（到着遅延の許容基準）や遅延データの処理ルールです。ウォーターマークとは、イベント時刻がどこまで進行したかをシステムが推測した指標であり、特定の時間枠の計算結果を出力してよいかを判断するために用いられます。一方、遅延ルールは、その締め切り以降に到着したイベントをどのように扱うかを定めます。待機時間を長く設定すれば、遅れて届いたデータ（遅延データ）をより多く拾い上げられますが、結果の確定は遅くなります。逆に、時間枠を早く締め切れば、より鮮度の高い結果を得られる反面、遅延データによって結果の再更新や個別処理が必要になる可能性が高くなります。

Snowflakeのインタラクティブ分析担当プリンシパルプロダクトマネージャーであるWill Xuは、この許容範囲をビジネス上の意思決定そのものに基づいて設定することを推奨しています。「各チームは、対象のワークロードにおいて遅延データの到着を許容できる最大のウィンドウを決める必要があります。一般的には、この時間枠は4時間程度に設定されます。許容する時間枠を広げるほど、インフラストラクチャのコストは増加します。これは設計の初期段階で判断しておくべき、ビジネス上の意思決定です」

配信保証：At-least-onceとExactly-once

分析結果に不確実性をもたらす要因は、データの遅延到着だけではありません。処理の再試行もまた、大きな要因の1つです。分散システムはその性質上、ネットワークの切断やプロセスの再起動、データの再送信が避けられません。その結果、一見すると些細に思える疑問が、分析結果の正確性に重大な影響を及ぼすことになります。それは、「このイベントは、すでに処理済みだろうか？」という疑問です。

At-least-once（最低1回）配信では、データの欠落を防ぐことが最優先されるため、利用先が同じイベントを重複して受信する可能性があります。そのため、後続の処理側で重複を許容する設計が不可欠となり、一般的には、何度繰り返し実行しても結果が変わらない「べき等（べきとう）な操作」によって対処します。

一方、Exactly-once（厳密に1回）配信は、再試行が発生した場合でも、各イベントが最終的な結果に1回分だけ正しく反映される状態を目指すものです。これを実現するには、通常、イベントの生成、処理、保存を担うシステム全体で密接な連携を行う必要があります。

分析結果を確認する側の視点に立てば、こうしたインフラストラクチャの複雑な仕組みは、すべて画面上に表示される1つの数値に集約されます。しかし、その数値がどのような前提や保証に基づいて算出されたのかを、データパイプラインのブラックボックスにしておくべきではありません。ストリーミングによって得られた指標をもとにビジネス上の判断を下すのであれば、どの時間枠で集計されたのか、遅れて届いたデータはどのように処理されたのか、そしてどのような配信保証に基づいているのかを、各チームが正確に把握しておく必要があります。

さらに、後からデータのずれを突き合わせて修正するための照合ルールも欠かせません。10:05の時点で参照したストリーム処理の数値（速報値）は、遅れて届いたデータがシステムへ反映された後に実行されるバッチ処理の結果（確定値）と異なる場合があります。どちらの数値を信頼できる唯一の情報源（SSoT）として扱うのか、また生じた差異をどのように突き合わせて修正するのかを、あらかじめ定めておく必要があります。