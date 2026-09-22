L'arrivée du traitement de flux dans l'architecture entraîne l'un des changements conceptuels les plus importants : il n'existe aucun moment naturel où les données entrantes peuvent simplement être considérées comme « terminées ».

Lorsque vous exécutez une requête sur la table des ventes de la semaine précédente, les limites sont évidentes. Vous savez quels enregistrements doivent être inclus dans le calcul. En revanche, avec un flux continu, c'est à vous de fixer ces limites : quels événements intègrent un calcul, combien de temps vous acceptez d'attendre les données tardives, et que faire lorsque des événements sont renvoyés ou livrés plusieurs fois.

Les fenêtres définissent ce que vous mesurez

La plupart des calculs en streaming nécessitent de convertir un flux continu en unités analysables. C’est là qu’interviennent les fenêtres.

Une fenêtre fixe découpe le flux en périodes de durée fixe, qui ne se chevauchent pas. Vous pouvez, par exemple, calculer le volume de transactions de 10 h 00 à 10 h 05, puis ouvrir une nouvelle fenêtre de 10 h 05 à 10 h 10.

découpe le flux en périodes de durée fixe, qui ne se chevauchent pas. Vous pouvez, par exemple, calculer le volume de transactions de 10 h 00 à 10 h 05, puis ouvrir une nouvelle fenêtre de 10 h 05 à 10 h 10. Une fenêtre glissante, à l'inverse, se chevauche avec les précédentes.. Si vous souhaitez recalculer chaque minute « les transactions des dix dernières minutes », chaque nouvelle fenêtre contient une partie des événements de la précédente.

à l'inverse, se chevauche avec les précédentes.. Si vous souhaitez recalculer chaque minute « les transactions des dix dernières minutes », chaque nouvelle fenêtre contient une partie des événements de la précédente. Une fenêtre de session fonctionne différemment : elle regroupe les événements selon les périodes d'activité, et non selon des intervalles horaires fixes.

Autrement dit, un indicateur issu d'un flux, comme « 1 240 transactions », n'a pas de sens à lui seul. Encore faut-il savoir à quel intervalle ou à quelle session ces transactions se rapportent.

L’heure de l’événement et l’heure de traitement coïncident rarement

L'heure de l'événement (event time) correspond au moment où l'événement s'est réellement produit. L'heure de traitement (processing time) correspond au moment où le système analytique l'a reçu ou traité. Ces horodatages diffèrent souvent.

Imaginons qu’une transaction ait eu lieu à 10:04:58, mais n’ait atteint le pipeline analytique qu’à 10:06. Il peut s'agir d'une connexion réseau momentanément bloquée, ou d'un système en amont qui a retransmis l'événement. Du point de vue de l'heure de l'événement, la transaction appartient à la fenêtre 10 h 00 – 10 h 05. Du point de vue de l'heure de traitement, en revanche, cette fenêtre est déjà close.

C'est pourquoi les filigranes (watermarks) et les règles de gestion des données tardives sont indispensables. Un watermark représente l'estimation, par le système, de l'avancement de l'heure de l'événement. Il lui permet de déterminer à quel moment une fenêtre fondée sur l'heure de l'événement est prête à produire un résultat. Une politique de gestion des retards détermine ce qui se passe lorsque des événements arrivent après cette échéance. Attendre plus longtemps permet d'intégrer davantage d'événements retardataires avant que le résultat ne soit figé. À l'inverse, fermer la fenêtre plus tôt produit un résultat plus frais, mais augmente le risque que des données tardives nécessitent une mise à jour ou un traitement à part.

Will Xu, Principal Product Manager for Snowflake Interactive Analytics, recommande d’adapter cette tolérance à la décision elle-même : « Les équipes doivent déterminer le délai maximal de retard des données qu'une charge de travail peut tolérer. En règle générale, cette fenêtre est de quatre heures. Plus elle est étendue, plus le coût d’infrastructure augmente. C’est une décision stratégique à prendre dès le début de la planification. »

Les garanties de livraison influencent aussi le résultat

Les événements tardifs ne sont qu'une source d'incertitude parmi d'autres. Les nouvelles tentatives en sont une autre. Par nature, les systèmes distribués perdent des connexions, redémarrent des processus et renvoient des données. Une question en apparence banale finit alors par avoir d’importantes conséquences analytiques : Ai-je déjà traité cet événement ?

Avec une livraison « au moins une fois » (at-least-once), le système privilégie l'absence de perte d'événements. Un consommateur peut donc recevoir plusieurs fois le même événement. Les traitements en aval doivent donc tolérer les doublons, généralement grâce à des opérations idempotentes qui produisent le même résultat effectif lorsqu'elles sont répétées.

La livraison « exactement une fois » (exactly-once) vise à ce que chaque événement n'ait qu'un seul effet sur le résultat, même en cas de nouvelles tentatives d'envoi. Cela nécessite généralement de coordonner les systèmes qui produisent, traitent et stockent les événements.

Pour la personne qui consulte un résultat analytique, toute cette infrastructure se résume à un chiffre affiché à l’écran. Mais la sémantique ne doit pas se perdre dans le pipeline. Si un indicateur calculé en streaming doit orienter une décision, les équipes doivent connaître sa fenêtre de calcul, la manière dont les données tardives sont prises en compte et les garanties de livraison sur lesquelles il s'appuie.

Les équipes doivent également définir une règle de rapprochement des données. Le chiffre obtenu en streaming à 10 h 05 ne sera pas forcément identique au résultat du traitement par lots effectué ensuite, lorsque tous les enregistrements en retard auront été pris en compte. Déterminez à l’avance quel chiffre fera foi et comment résoudre les écarts.