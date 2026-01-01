IoTデータ活用に不可欠だったリアルタイム分析環境をSnowflakeで実現した「SORACOM Query」 待ち望んでいたAIとIoTを結びつけ未来を加速

株式会社ソラコムは、世界213の国と地域、509の通信キャリアと連携し、IoTデバイスを接続するグローバルIoTプラットフォームを提供している。通信サービスを核としながら、デバイスとクラウドをシームレスに繋ぐプラットフォームを提供しており、日々、お客様のデバイスデータやSIMのステータス情報など、膨大なIoTデータを収集している。

同社は初期からクラウド上に通信コアを構築し、メインデータベースとしてAmazon DynamoDBをフルマネージドのデータベースサービスとして採用してきた。このメインデータベースは、アイテム単位の応答速度がミリ秒単位と高速であり、IoTデバイスのデータ管理やユーザーセッション保持に適しているという利点があった。しかし、データ活用の進展に伴い、既存のデータベースの制約が課題として浮上した。具体的には、多数のレコードを横断する複雑な集計クエリや、平均値を求めるような高度な分析には不向きであった。また、テーブル設計においてアクセスパターンを事前に考慮する必要があり、インデックスを増やしすぎるとコストやパフォーマンスに直接影響が出るため、設計の柔軟性に乏しいという難点もあった。

これまでソラコムは、DynamoDBの課題を補完するため、Elasticsearch Serviceを使い直近2週間程度のデータ検索に利用したり、Amazon S3に退避させた2週間以上のデータをAthenaでクエリしたり、あるいは経営層向けのBIバックエンドとしてRedshiftを利用するなど、複数のサービスを組み合わせてデータ分析に取り組んできた。しかし、これらの組み合わせの場合、コストやパフォーマンスの観点からデータ保持期間が2週間程度に制限され、またバッチロードはデータ鮮度が最大で1日遅れとなってしまうという課題が残っていた。特に、迅速な障害対応やデバイスのリアルタイムな状況把握が求められるIoTの現場において、データ連携時の遅延は深刻なボトルネックとなっていたのだ。

同社のCTO of Japanの松井 基勝氏は、こうした課題を踏まえ、理想的なIoT向けDWHの要件を定めた。具体的には、GPSトラッカーや温度センサー、カメラ画像など多様なデバイスデータを扱えること、ニアリアルタイムのデータストリーミング、データ量やファイルサイズを意識しないスケーラビリティ、そしてマルチテナント対応といった機能である。これら全ての要件を単一のシステム上で快適に処理できるデータウェアハウスを強く求めていた。