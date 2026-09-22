스트리밍 분석: 이동 중 데이터 분석과 스트리밍 분석이 필요한 시점

아키텍처에 스트림 처리가 도입될 때 나타나는 가장 큰 개념적 변화 중 하나는 입력이 ‘완료’되는 자연스러운 시점이 없다는 것입니다.

지난주 매출 테이블에 대해 쿼리를 실행하는 경우에는 경계가 명확합니다. 어떤 레코드가 계산에 포함되는지 알 수 있기 때문입니다. 하지만 진행 중인 스트림에서는 경계를 직접 설정해야 합니다. 어떤 이벤트를 계산에 포함할지, 지연 데이터를 얼마나 오래 기다릴지, 이벤트가 재시도되거나 두 번 이상 전달되면 어떻게 처리할지를 정해야 합니다.

측정 대상을 정의하는 윈도우

대부분의 스트리밍 계산에는 진행 중인 스트림을 분석 가능한 단위로 나누는 방법이 필요합니다. 바로 이때 윈도우가 사용됩니다.

텀블링 윈도우 는 겹치지 않는 고정된 기간을 생성합니다. 예를 들어 10:00~10:05의 트랜잭션 양을 계산한 다음, 10:05~10:10의 새 윈도우를 시작할 수 있습니다.

는 겹치지 않는 고정된 기간을 생성합니다. 예를 들어 10:00~10:05의 트랜잭션 양을 계산한 다음, 10:05~10:10의 새 윈도우를 시작할 수 있습니다. 슬라이딩 윈도우 는 서로 겹칩니다. ‘직전 10분 동안의 트랜잭션’을 1분마다 다시 계산하려는 경우, 새 윈도우마다 이전 윈도우의 이벤트 일부가 포함됩니다.

는 서로 겹칩니다. ‘직전 10분 동안의 트랜잭션’을 1분마다 다시 계산하려는 경우, 새 윈도우마다 이전 윈도우의 이벤트 일부가 포함됩니다. 세션 윈도우는 이와 다르게 작동하며, 고정된 시간 경계가 아니라 활동 기간에 따라 이벤트를 그룹화합니다.

즉, ‘1,240건의 트랜잭션’과 같은 스트리밍 수치는 그 자체만으로는 불완전합니다. 해당 트랜잭션이 어떤 간격이나 세션에 속하는지도 알아야 합니다.

이벤트 시간과 처리 시간의 차이

이벤트 시간은 어떤 일이 실제로 발생한 시점입니다. 처리 시간은 분석 시스템이 해당 이벤트를 확인하거나 처리한 시점입니다. 이 두 타임스탬프는 서로 다른 경우가 많습니다.

어떤 트랜잭션이 10:04:58에 발생했지만 10:06이 되어서야 분석 파이프라인에 도달했다고 가정해 보겠습니다. 네트워크 연결이 지연되었거나 업스트림 시스템이 이벤트를 재시도했을 수 있습니다. 이벤트 시간 기준으로 보면 이 트랜잭션은 10:00~10:05 윈도우에 속합니다. 하지만 처리 시간 기준으로 보면 해당 윈도우는 이미 지난 상태입니다.

이 때문에 워터마크와 지연 데이터 정책이 필요합니다. 워터마크는 이벤트 시간이 어디까지 진행되었는지에 대한 시스템의 추정치입니다. 시스템은 이를 바탕으로 이벤트 시간 기준의 시간 범위(윈도우)가 결과를 산출할 준비가 되었는지 판단합니다. 지연 정책은 이 시점 이후에 도착한 이벤트를 어떻게 처리할지 결정합니다. 더 오래 기다리면 결과가 확정되기 전에 늦게 도착한 이벤트를 더 많이 반영할 수 있습니다. 반면 더 일찍 마감하면 더 최신의 결과를 얻을 수 있지만, 지연 데이터 때문에 결과를 업데이트하거나 별도로 처리해야 할 가능성이 커집니다.

Snowflake Interactive Analytics 수석 프로덕트 매니저 Will Xu는 이러한 허용 범위를 의사 결정 자체에 근거해 설정할 것을 제안합니다. “팀은 워크로드가 허용할 수 있는 지연 도착 데이터의 최대 윈도우를 결정해야 합니다. 일반적으로 이 윈도우는 4시간입니다. 윈도우가 클수록 인프라 비용도 높아집니다. 이는 계획 단계 초기에 내려야 하는 비즈니스 의사 결정입니다.”

전송 시맨틱이 수치에 미치는 영향

지연 이벤트는 불확실성의 원인 중 하나에 불과합니다. 재시도 역시 불확실성을 만듭니다. 분산 시스템에서는 본질적으로 연결이 끊기고, 프로세스가 재시작되며, 데이터가 재전송됩니다. 결국 지극히 평범한 질문 하나가 분석 결과에 중대한 영향을 미치게 됩니다. ‘이 이벤트를 이미 처리했는가?’

최소 1회(at-least-once) 전송 방식에서 시스템은 이벤트 손실 방지를 우선시합니다. 따라서 컨슈머가 동일한 이벤트를 두 번 이상 수신할 수 있습니다. 다운스트림 처리는 이러한 중복을 감당할 수 있어야 합니다. 일반적으로는 반복 실행해도 실질적으로 동일한 결과를 생성하는 멱등 연산을 통해 이를 해결합니다.

정확히 1회(exactly-once) 전송은 재시도가 발생하더라도 각 이벤트가 결과에 실질적으로 한 번만 반영되도록 하는 것을 목표로 합니다. 이를 위해서는 일반적으로 이벤트를 생성, 처리, 저장하는 시스템 간의 조율이 필요합니다.

분석 결과를 보는 사람에게 이 모든 인프라는 화면에 표시되는 하나의 숫자일 뿐입니다. 하지만 시맨틱이 파이프라인 속에 묻혀 버려서는 안 됩니다. 스트리밍 지표가 의사 결정에 영향을 미친다면, 팀은 해당 지표의 윈도우와 지연 데이터 처리 방식, 그리고 그 기반이 되는 전송 보장 수준을 알고 있어야 합니다.

또한 팀에는 정합성 조정 정책도 필요합니다. 10:05에 사용된 스트리밍 수치는 지연된 레코드가 시스템에 모두 반영된 후 산출된 배치 결과와 다를 수 있습니다. 어떤 수치를 기록 시스템(system of record)으로 삼을지, 그리고 이러한 차이를 어떻게 해소할지 미리 결정해 두세요.