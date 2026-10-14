Stuart Nyemecz（Snowflake EMEA地域セールス獲得担当VP）が、AIによってチームにおける商談の準備方法がどのように変化したかを解説します。

Nyemeczが得た洞察は、トップセールス担当者と平均的な担当者の差は才能ではなくコンテキストへのアクセスの違いにあるというものです。コンテキストの不足は解決できる課題でした。現在、セールス担当者は、わずか数分で顧客アカウントのリアルタイムな全体像を把握し、アプローチのきっかけを見つけ出し、顧客側で起きている具体的な状況変化に合わせてタイムリーに働きかけられます。Nyemeczは、このプロセスを順を追って詳しく説明するとともに、テクノロジーの導入自体は実際には問題ではなく、組織のカルチャーこそが真の障壁であったことについても率直に述べています。