GTMリーダーのためのAI変革のブループリント

セールスチームにはAIツールがあります。マーケティングチームにもAIツールがあります。パイロットを実施し、定着率の数値も良好です。しかし、収益予測は依然として変わっていません。

ツールやパイロットが悪いのではありません。本当の問題は、その後にあります。ほとんどの組織は、AIを概念実証（PoC）から大規模な収益インパクトへと進めるための基盤を構築できていません。この基盤とは、セールスとマーケティングの双方が共通して活用するインテリジェンスレイヤーです。



本書では、Snowflakeにおいてこの基盤構築を主導したリーダーたちが語るストーリーを紹介しています。