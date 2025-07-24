Qu’est-ce que le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) ?
Le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) est un framework fondamental qui permet aux entreprises de gérer efficacement les autorisations des utilisateurs, en restreignant l’accès en fonction de rôles spécifiques au sein de l’organisation.
- Présentation
- Qu’est-ce que le RBAC ?
- Quels sont les avantages du RBAC ?
- Comment fonctionne le RBAC ?
- Les 3 règles fondamentales du RBAC
- Les 4 modèles RBAC
- RBAC et les autres modèles de contrôle d'accès
- Exemples de RBAC en action
- Comment mettre en place le RBAC en entreprise
- Limites et défis du RBAC
- RBAC et IAM
- FAQ sur le contrôle d’accès basé sur les rôles
- Clients utilisant Snowflake Horizon Catalog
- Ressources sur le RBAC
Présentation
Alors que les incidents liés aux données deviennent plus fréquents et plus coûteux, la protection des informations sensibles est primordiale. Le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC, Role-Based Access Control) est un framework fondamental qui permet aux entreprises de gérer efficacement les autorisations des utilisateurs, en restreignant l’accès en fonction de rôles spécifiques au sein de l’organisation. Avec le RBAC, les entreprises peuvent renforcer leur gouvernance des données et leur sécurité, et simplifier les processus de gestion des utilisateurs. Cet article explore les principes fondamentaux du RBAC, souligne ses divers avantages et défis, et présente les meilleures pratiques pour la mise en œuvre de modèles RBAC. Que vous découvriez le RBAC ou que vous recherchiez des conseils pratiques de mise en œuvre, ce guide complet vous fournira les informations nécessaires pour protéger efficacement vos données.
Qu'est-ce que le RBAC ?
Le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) est un modèle de sécurité qui restreint l’accès au système aux utilisateurs autorisés en fonction de leurs rôles au sein d’une organisation. Dans ce modèle, les autorisations sont liées à des rôles spécifiques, et les utilisateurs sont affectés à ces rôles, ce qui permet une gestion efficace des droits et des responsabilités des utilisateurs. Cette approche réduit le risque d’accès non autorisé et favorise la conformité réglementaire.
Le RBAC a été développé au début des années 1990 pour faire face à la complexité croissante et aux risques de sécurité liés à la gestion de l’accès des utilisateurs dans des systèmes informatiques de plus en plus vastes et complexes. Il offrait une solution plus efficace, flexible et évolutive en liant les autorisations aux rôles plutôt qu’aux utilisateurs individuels. Depuis lors, il a été largement adopté dans divers secteurs, notamment la finance, la santé, le secteur de l’industrie et le secteur public.
Les composants clés des systèmes RBAC comprennent les rôles, les autorisations et les utilisateurs.
- Les rôles consistent en un ensemble d’autorisations définissant les actions qu’un utilisateur peut effectuer dans le système.
- Les autorisations sont des droits d’accès spécifiques associés à des ressources, tels que la lecture ou la modification de données.
- Les utilisateurs sont des individus affectés à un ou plusieurs rôles, ce qui détermine leur niveau d’accès en fonction de leur fonction professionnelle.
L’approche structurée du RBAC en matière de contrôle d’accès renforce la sécurité et simplifie les processus administratifs, permettant aux entreprises de protéger les données sensibles tout en favorisant l’efficacité opérationnelle et la prise de décision fondée sur les données.
Quels sont les avantages du RBAC ?
La mise en œuvre du RBAC offre de nombreux avantages qui peuvent améliorer la sécurité, la confidentialité et l’efficacité opérationnelle au sein d’une organisation. En attribuant des autorisations basées sur les rôles des utilisateurs plutôt que sur les identités individuelles, les entreprises peuvent réduire le risque d’accès non autorisé aux données sensibles. Cette structure permet non seulement de protéger les informations stratégiques, mais simplifie également la conformité aux réglementations telles que l’HIPAA, le RGPD et la loi SOX en fournissant un framework clair et auditable pour la gestion de l’accès aux données sensibles.
Le RBAC simplifie également la gestion des utilisateurs en centralisant le contrôle d’accès. Lorsqu’un collaborateur change de rôle, ses autorisations peuvent être mises à jour rapidement en modifiant simplement son affectation de rôle. Cela élimine la nécessité de mettre à jour manuellement les autorisations individuelles, ce qui permet de gagner du temps et de réduire le risque d’erreurs.
De plus, le RBAC améliore l’efficacité opérationnelle en réduisant le temps et les ressources consacrés à la gestion des autorisations des utilisateurs. Avec une structure de rôles claire, les entreprises peuvent automatiser les contrôles d’accès, ce qui se traduit par des processus d’intégration plus rapides et une réduction des frais opérationnels administratifs. Cela permet non seulement aux équipes informatiques de se concentrer sur des initiatives stratégiques, mais améliore également la productivité des effectifs en garantissant que les utilisateurs disposent de l’accès dont ils ont besoin pour effectuer leur travail efficacement. Avec le RBAC, l’intégration d’un nouveau collaborateur peut passer de plusieurs jours à quelques heures seulement, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts.
Comment fonctionne le RBAC ?
Le RBAC simplifie la gestion des autorisations des utilisateurs en attribuant des rôles aux utilisateurs en fonction de leurs fonctions professionnelles. Cette attribution de rôles permet aux administrateurs de regrouper les autorisations, ce qui facilite la gestion des droits d’accès à l’échelle de l’organisation. Au lieu d’attribuer des autorisations à des utilisateurs individuels, des rôles sont définis avec les accès nécessaires, et les utilisateurs sont affectés à ces rôles en fonction des besoins. Ce processus simplifie non seulement la gestion, mais renforce également la sécurité en garantissant que les utilisateurs ne disposent que des accès pertinents pour leur rôle.
Dans un système RBAC, les autorisations d’accès et les politiques sont clairement définies pour établir qui peut accéder à quelles ressources. Chaque rôle comprend un ensemble prédéfini d’autorisations dictant les actions qu’un utilisateur peut effectuer. Par exemple, un rôle de data analyste peut inclure des autorisations pour lire et analyser des données, tandis qu’un rôle d’administrateur disposera d’autorisations plus larges pour modifier les données et gérer l’accès des utilisateurs. Cette approche structurée garantit la conformité aux politiques internes et aux exigences réglementaires, car les autorisations peuvent être auditées et révisées périodiquement.
L’authentification et l’autorisation des utilisateurs dans le RBAC sont cruciales pour maintenir la sécurité. Lorsqu’un utilisateur tente d’accéder à une ressource, il doit d’abord s’authentifier, généralement à l’aide d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe. Une fois authentifié, le système vérifie le rôle attribué à l’utilisateur et les autorisations associées pour déterminer s’il est autorisé à accéder à la ressource demandée. Cette approche par couches protège les données sensibles et fournit un framework clair pour gérer l’accès des utilisateurs dans divers environnements.
Les 3 règles fondamentales du RBAC
Le RBAC repose sur trois règles principales pour fonctionner efficacement, garantissant une approche structurée et sécurisée de la gestion de l’accès des utilisateurs. Ces règles établissent une hiérarchie claire sur la façon dont les autorisations sont accordées.
Attribution des rôles
Avant qu’un utilisateur puisse effectuer des actions ou exercer des autorisations, il doit d’abord se voir attribuer un ou plusieurs rôles. Cette règle fondamentale garantit qu’aucun utilisateur ne dispose de privilèges dans le système à moins qu’un rôle ne lui soit explicitement attribué. Elle établit également un lien direct entre un utilisateur et ses droits d’accès définis.
Autorisation des rôles
L’autorisation des rôles garantit qu’un utilisateur est explicitement autorisé à détenir les rôles qui lui sont attribués. Alors que l’attribution de rôles donne à un utilisateur son rôle, l’autorisation agit comme un contrôle de sécurité qui confirme qu’il est autorisé à l’utiliser. Cette étape protège le système en bloquant les accès non autorisés et en réduisant le risque d’utilisation abusive.
Autorisation des permissions
Les autorisations ne sont pas accordées directement aux utilisateurs. Au lieu de cela, elles sont exclusivement accordées par le biais d’attributions de rôles désignées. Cela crée une relation claire, basée sur les rôles, où l’accès d’un utilisateur découle de son rôle, et non de son identité individuelle.
Les 4 modèles RBAC
Le National Institute of Standards and Technology (NIST), qui a formalisé le modèle RBAC, distingue quatre niveaux qui se construisent progressivement, chacun ajoutant des fonctionnalités au précédent.
Le RBAC de base (ou RBAC plat) est le modèle fondateur. Il suit les trois règles essentielles : les utilisateurs se voient attribuer des rôles, les rôles confèrent des ensembles définis d'autorisations, et les autorisations ne sont accordées qu'à travers ces rôles. Ce modèle peut être utilisé seul ou servir de socle pour les niveaux suivants.
Le RBAC hiérarchique introduit une approche structurée des rôles, permettant une relation parent-enfant entre les rôles. Cela signifie qu’un rôle supérieur peut hériter des autorisations d’un rôle subalterne, ce qui simplifie la gestion des accès et réduit la redondance. Par exemple, un manager peut automatiquement obtenir l’accès aux ressources disponibles pour les membres de son équipe, ce qui simplifie l’administration des autorisations des utilisateurs.
Le RBAC contraint ajoute une couche de sécurité supplémentaire en intégrant des contraintes sur les attributions de rôles et les autorisations. Sa caractéristique principale est la séparation des tâches (SoD, Separation of Duties), qui empêche un même utilisateur de cumuler des rôles conflictuels. Par exemple, l'utilisateur qui soumet une demande de remboursement ne peut pas être la même personne que celle qui l'approuve, et celui qui passe une commande d'achat ne peut pas également en autoriser le paiement. Cette variante est particulièrement utile dans les environnements soumis à des exigences de conformité strictes, tels que les services financiers, la santé ou les administrations publiques, où la séparation des responsabilités est une obligation réglementaire.
Le RBAC symétrique est la version la plus avancée. En plus des fonctionnalités des modèles précédents, il offre une visibilité complète sur les autorisations à l'échelle de l'organisation : les équipes peuvent examiner quelles autorisations sont associées à chaque rôle et à chaque utilisateur, puis les ajuster à mesure que les processus métier et les responsabilités évoluent. Cette visibilité est particulièrement précieuse pour les grandes organisations qui doivent s'assurer que chaque rôle dispose du niveau d'accès minimal requis.
De plus, le RBAC peut être intégré au contrôle d’accès basé sur les attributs (ABAC) pour renforcer la sécurité. Alors que le RBAC se concentre sur les rôles, l’ABAC prend en compte les attributs des utilisateurs, les attributs des ressources et les conditions environnementales pour prendre des décisions d’accès. Cette approche hybride permet aux organisations de créer un système de contrôle d’accès plus dynamique et sensible au contexte, garantissant que les utilisateurs reçoivent le niveau d’accès approprié en fonction de leur situation spécifique. Par exemple, dans un projet de recherche sensible, l’ABAC peut limiter l’accès aux données en fonction du rôle du chercheur, de la phase du projet, de la sensibilité des données et même de l’heure de la journée.
RBAC et les autres modèles de contrôle d'accès
Le RBAC n'est pas le seul modèle de contrôle d'accès disponible. Les organisations peuvent opter pour d'autres approches, les combiner ou choisir le modèle le mieux adapté à leur profil de risque et à la complexité de leurs environnements
Le contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC) prend en compte non seulement le rôle de l'utilisateur, mais aussi un ensemble d'attributs contextuels (type d'appareil, localisation géographique, heure de la journée, sensibilité de la ressource) pour décider dynamiquement d'accorder ou de refuser l'accès. L'ABAC est plus granulaire que le RBAC, mais aussi plus complexe à configurer et à maintenir. La plupart des grandes organisations utilisent les deux en combinaison : le RBAC définit la structure de base des droits, et l'ABAC affine les décisions selon le contexte.
Le contrôle d'accès discrétionnaire (DAC) laisse au propriétaire d'une ressource le soin de définir qui peut y accéder. C'est l'approche la plus flexible, mais aussi la moins contrôlée : les décisions d'accès sont décentralisées, ce qui complique les audits et la conformité à grande échelle.
Le contrôle d'accès obligatoire (MAC) applique des politiques définies de manière centralisée, généralement fondées sur des niveaux de classification (confidentiel, secret, très secret). Les utilisateurs ne peuvent pas modifier ces règles. Le MAC est très sécurisé mais peu flexible ; il est principalement utilisé dans les environnements militaires, gouvernementaux et de défense nationale.
Les listes de contrôle d'accès (ACL) définissent des règles d'accès utilisateur par utilisateur pour chaque ressource. Cette approche est simple à mettre en place pour de petits systèmes, mais devient rapidement ingérable à mesure que le nombre d'utilisateurs et de ressources augmente. Le RBAC est généralement préféré aux ACL dans les entreprises, car il est plus évolutif et plus facile à auditer.
|Modèle
|Principe
|Avantages
|Limites
|Cas d'usage typique
|RBAC
|Accès basé sur le rôle
|Simple, évolutif, auditable
|Moins flexible pour des besoins très granulaires
|Entreprises de toutes tailles
|ABAC
|Accès basé sur des attributs multiples
|Très granulaire, contextuel
|Complexe à configurer
|Environnements réglementés, cloud
|DAC
|Accès décidé par le propriétaire
|Flexible
|Peu contrôlable, difficile à auditer
|Systèmes de fichiers, petites équipes
|MAC
|Accès centralisé par niveaux de classification
|Très sécurisé
|Peu flexible
|Défense, gouvernement
|ACL
|Liste de règles par utilisateur et par ressource
|Simple à déployer
|Non évolutif à grande échelle
|Réseaux, routeurs, petits systèmes
Exemples de RBAC en action
Systèmes informatiques d’entreprise
Dans les systèmes informatiques d’entreprise, le RBAC organise l’accès par rôle professionnel. Par exemple, un responsable RH peut consulter et mettre à jour les dossiers des collaborateurs, tandis qu’un analyste financier peut accéder aux données financières, mais pas aux fichiers RH. Cela peut améliorer la sécurité en empêchant les collaborateurs d’accéder à des informations en dehors de leurs responsabilités. Cela simplifie également l’administration, car les équipes informatiques n’ont plus besoin d’ajuster les autorisations pour chaque utilisateur individuel. Au lieu de cela, elles peuvent affecter les utilisateurs à des rôles prédéfinis qui contiennent déjà les autorisations appropriées. Le RBAC favorise également la conformité en conservant des registres qui prouvent que seuls les employés autorisés peuvent accéder à des dossiers sensibles tels que les salaires et les avantages sociaux.
Environnements cloud
Dans les environnements cloud, le RBAC définit qui peut contrôler les ressources virtuelles. Un administrateur cloud peut avoir l’autorisation de créer, de gérer ou de supprimer des serveurs et des bases de données. Un développeur, en revanche, ne peut déployer des applications que dans un environnement de test. Cela renforce la sécurité en limitant les personnes autorisées à effectuer des modifications stratégiques. Le RBAC permet également de s’assurer que les personnes ayant accès aux systèmes cloud respectent les politiques internes de gouvernance et de sécurité.
Santé
Le RBAC est essentiel dans le secteur de la santé, où la protection des données médicales privées et sensibles est primordiale. Restreindre l’accès en fonction du rôle permet de garantir la conformité aux réglementations du secteur de la santé, telles que la loi HIPAA, qui exigent un contrôle strict sur les personnes pouvant voir, consulter et manipuler les données des patients. Par exemple, le rôle de « médecin » peut avoir l’autorisation de consulter et de mettre à jour les dossiers des patients, tandis qu’un « réceptionniste » ne peut voir que les coordonnées des patients et les plannings de rendez-vous. L’administration devient également plus facile, car le service informatique peut gérer de grandes équipes d’utilisateurs grâce à des rôles prédéfinis.
Services financiers
Dans les services financiers, le RBAC peut aider les équipes à contrôler l’accès aux données de transaction et aux dossiers financiers privés. Les traders peuvent exécuter des transactions, mais seul un responsable peut les approuver, tandis qu’un responsable de la conformité peut examiner les transactions, mais ne peut ni les effectuer ni les approuver. Cette séparation contribue à réduire le risque de fraude interne, tout en facilitant l’administration des utilisateurs, car l’accès est géré par rôle et non par individu. En matière de conformité, le RBAC conserve des registres prouvant que seules les personnes autorisées ont approuvé des actions financières importantes, ce qui est exigé par les réglementations du secteur.
Comment mettre en place le RBAC en entreprise
La mise en œuvre des meilleures pratiques dans les systèmes de contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) est cruciale pour maintenir la sécurité, la confidentialité et la gouvernance des données, ainsi que pour garantir que les utilisateurs disposent d’un accès approprié aux données dont ils ont besoin. Voici quelques meilleures pratiques clés.
Pour commencer à configurer les rôles et les autorisations, les administrateurs doivent définir les différents rôles qui reflètent la structure de l’entreprise et ses exigences en matière d’accès aux données. Cela inclut la création de rôles tels que data analyst, data engineer et data scientist, chacun étant doté d’autorisations spécifiques adaptées à ses responsabilités. Une fois les rôles établis, des autorisations peuvent leur être attribuées, limitant l’accès des utilisateurs aux seules ressources nécessaires à leurs fonctions.
Le respect des meilleures pratiques est essentiel pour optimiser les contrôles de sécurité et l’efficacité lors de la mise en œuvre du RBAC. Pour protéger les informations sensibles, les entreprises doivent adopter le principe du moindre privilège (PoLP), en accordant aux utilisateurs le niveau d’accès minimum nécessaire pour accomplir leurs tâches. L’examen et la mise à jour réguliers des rôles et des autorisations sont également cruciaux, car ils permettent d’atténuer les risques liés à la rotation du personnel ou aux changements de responsabilités. De plus, l’intégration d’une convention de nommage claire pour les rôles peut faciliter la gestion et la compréhension des niveaux d’accès à l’échelle de l’entreprise.
La supervision et l’audit de l’utilisation du RBAC constituent un composant essentiel d’une stratégie de sécurité robuste. Les entreprises doivent utiliser des outils complets permettant aux administrateurs de suivre les attributions de rôles et les modifications d’autorisations. En auditant régulièrement ces journaux, les entreprises peuvent identifier tout modèle d’accès inhabituel ou toute faille de sécurité potentielle. De plus, l’utilisation de fonctionnalités intégrées pour automatiser les alertes en cas de modifications importantes dans l’attribution des rôles peut encore améliorer le processus de supervision, permettant aux entreprises de traiter rapidement tout écart par rapport aux protocoles d’accès établis.
Limites et défis du RBAC
La mise en œuvre du contrôle d’accès basé sur les rôles peut améliorer la sécurité et la gouvernance des données au sein d’une entreprise. Cependant, plusieurs défis et considérations potentiels doivent être pris en compte pour garantir une gestion efficace.
Explosion des rôles et complexité de la gestion : À mesure que les entreprises se développent et évoluent, elles peuvent créer un nombre écrasant de rôles pour répondre aux divers besoins des utilisateurs. Cela peut entraîner de la confusion et des inefficacités dans la gestion des rôles, rendant difficile le suivi précis des autorisations et des responsabilités. Il est crucial de simplifier les structures de rôles tout en s’assurant qu’elles sont suffisamment complètes pour répondre aux besoins de l’entreprise. L’explosion des rôles peut être atténuée en définissant soigneusement la granularité des rôles, en consolidant les rôles redondants et en utilisant des hiérarchies de rôles le cas échéant. Il est également essentiel d’examiner et d’élaguer régulièrement les rôles.
Chevauchement des attributions de rôles : Lorsque les utilisateurs se voient attribuer plusieurs rôles, cela peut créer des conflits d’autorisations et entraîner des failles de sécurité. L’établissement de directives claires pour l’attribution des rôles et l’examen régulier de l’accès des utilisateurs sont essentiels pour prévenir les risques potentiels liés au chevauchement des autorisations. Les entreprises peuvent également mettre en œuvre des outils d’analyse des accès basés sur les rôles pour détecter et résoudre les conflits. Des politiques claires doivent définir la manière de gérer les situations où les utilisateurs ont besoin d’un accès couvrant plusieurs rôles, par exemple en créant des rôles composites.
Maintien de la conformité face à l’évolution des réglementations : À mesure que les lois sur la protection des données et les normes du secteur évoluent, les entreprises doivent adapter leurs politiques RBAC pour garantir la conformité aux réglementations en vigueur. Des audits et des mises à jour réguliers des attributions de rôles et des contrôles d’accès peuvent aider les entreprises à rester alignées sur les exigences réglementaires, réduisant ainsi le risque de non-conformité et les sanctions associées.
RBAC et IAM
Bien que les termes RBAC et gestion des identités et des accès (Identity and Access Management, IAM) soient souvent employés conjointement, ils désignent des concepts distincts dans le domaine du contrôle d’accès. L’IAM est un framework global qui gère les identités numériques et leurs droits d’accès. Le RBAC est une méthode spécifique de contrôle d’accès au sein de ce framework.
Périmètre de contrôle
L’IAM est un framework de sécurité complet. Il gère l’ensemble du cycle de vie numérique d’un utilisateur, de la création de son identité jusqu’à sa suppression. Cela inclut la vérification de l’identité, l’authentification et la gestion du cycle de vie des utilisateurs. Le RBAC, en revanche, est une méthode unique de gestion des droits d’accès s’inscrivant dans une initiative plus vaste de gestion des identités. Il se concentre spécifiquement sur l’autorisation et sur les tâches qu’un utilisateur est autorisé à accomplir ou les ressources auxquelles il peut accéder (et à quel niveau de détail).
Authentification vs autorisation
L’IAM couvre à la fois l’authentification et l’autorisation. L’authentification est le processus permettant de vérifier l’identité d’un utilisateur (par exemple, à l’aide d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe). L’autorisation est le processus permettant de déterminer les systèmes, les données ou les ressources auxquels un utilisateur peut accéder. Le RBAC est un type de modèle d’autorisation.
Flexibilité d’accès
En matière de flexibilité d’accès, le RBAC est considéré comme un modèle à la fois plus simple et plus rigide que l’IAM, car il repose sur des rôles prédéfinis. Pour une petite entreprise aux rôles bien définis, cette approche est efficace et simple à gérer. Cependant, le RBAC peut manquer de la flexibilité nécessaire à une organisation plus grande ou plus complexe nécessitant un contrôle d’accès hautement granulaire.
L’IAM s’appuie sur un framework plus large. Il peut intégrer des modèles plus flexibles tels que le contrôle d’accès basé sur les attributs (Attribute-Based Access Control, ABAC), qui accorde l’accès en fonction de divers facteurs comme l’heure ou le lieu, en plus du rôle de l’utilisateur.
Approche de gestion des utilisateurs
Avec le RBAC, les autorisations sont rattachées à des rôles, et les utilisateurs sont affectés à ces rôles. Cela simplifie l’administration, car lorsque la fonction d’un utilisateur change, ses accès peuvent être mis à jour en ajustant simplement son affectation de rôle. L’IAM, en revanche, gère l’ensemble du cycle de vie de l’utilisateur. Il peut automatiser des processus tels que l’octroi de l’accès initial à un nouveau collaborateur lors de son premier jour et la révocation de tous ses accès lorsqu’il quitte l’entreprise.
FAQ sur le contrôle d’accès basé sur les rôles
Les systèmes de sécurité de contrôle d’accès protègent les données et autres ressources en vérifiant l’identité d’un utilisateur, puis en déterminant les ressources auxquelles il est autorisé à accéder. Le système authentifie d’abord un utilisateur, confirmant son identité au moyen d’identifiants tels qu’un nom d’utilisateur, un mot de passe, une analyse biométrique ou d’autres identifiants uniques. Après l’authentification, le système de contrôle d’accès autorise l’utilisateur en vérifiant les autorisations qui lui sont attribuées pour décider des actions qu’il peut effectuer.
La solution la plus courante pour le contrôle d’accès est le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC), qui accorde des autorisations en fonction de la fonction de l’utilisateur. Le contrôle d’accès fait également partie d’un framework de sécurité plus vaste appelé gestion des identités et des accès (Identity and Access Management, IAM). Parmi les autres solutions de contrôle d’accès figurent le contrôle d’accès basé sur les attributs (ABAC), qui utilise des facteurs supplémentaires comme l’emplacement, le type d’appareil et le type d’action pour accorder l’accès, et le contrôle d’accès obligatoire (MAC), qui applique des politiques strictes basées sur la classification des données et l’autorisation de l’utilisateur. Le MAC est souvent utilisé dans des environnements hautement sécurisés tels que les systèmes militaires, de défense et gouvernementaux traitant des informations classifiées.
Le RBAC est idéal pour les organisations où l’accès peut être attribué par rôle plutôt que par individu. Il convient aux entreprises de toutes tailles qui ont besoin de rationaliser la gestion des autorisations, d’améliorer la sécurité et d’assurer la conformité sans passer de temps à ajuster les autorisations pour chaque utilisateur individuel.
Les quatre principaux types de contrôle d’accès sont les suivants :
- Contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) : Accorde des autorisations en fonction de la fonction de l’utilisateur.
- Contrôle d’accès basé sur les attributs (ABAC) : Accorde l’accès en fonction d’une combinaison d’attributs d’utilisateur, d’attributs de ressource et de conditions environnementales.
- Contrôle d’accès discrétionnaire (DAC) : Le propriétaire d’une ressource peut accorder ou refuser l’accès à d’autres utilisateurs.
- Contrôle d’accès obligatoire (MAC) : Un administrateur central définit une politique qui dicte l’accès en fonction de la sensibilité d’une ressource et de l’habilitation de sécurité d’un utilisateur.
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