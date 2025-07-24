Qu’est-ce que le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) ?

Le National Institute of Standards and Technology (NIST), qui a formalisé le modèle RBAC, distingue quatre niveaux qui se construisent progressivement, chacun ajoutant des fonctionnalités au précédent.

Le RBAC de base (ou RBAC plat) est le modèle fondateur. Il suit les trois règles essentielles : les utilisateurs se voient attribuer des rôles, les rôles confèrent des ensembles définis d'autorisations, et les autorisations ne sont accordées qu'à travers ces rôles. Ce modèle peut être utilisé seul ou servir de socle pour les niveaux suivants.

Le RBAC hiérarchique introduit une approche structurée des rôles, permettant une relation parent-enfant entre les rôles. Cela signifie qu’un rôle supérieur peut hériter des autorisations d’un rôle subalterne, ce qui simplifie la gestion des accès et réduit la redondance. Par exemple, un manager peut automatiquement obtenir l’accès aux ressources disponibles pour les membres de son équipe, ce qui simplifie l’administration des autorisations des utilisateurs.

Le RBAC contraint ajoute une couche de sécurité supplémentaire en intégrant des contraintes sur les attributions de rôles et les autorisations. Sa caractéristique principale est la séparation des tâches (SoD, Separation of Duties), qui empêche un même utilisateur de cumuler des rôles conflictuels. Par exemple, l'utilisateur qui soumet une demande de remboursement ne peut pas être la même personne que celle qui l'approuve, et celui qui passe une commande d'achat ne peut pas également en autoriser le paiement. Cette variante est particulièrement utile dans les environnements soumis à des exigences de conformité strictes, tels que les services financiers, la santé ou les administrations publiques, où la séparation des responsabilités est une obligation réglementaire.

Le RBAC symétrique est la version la plus avancée. En plus des fonctionnalités des modèles précédents, il offre une visibilité complète sur les autorisations à l'échelle de l'organisation : les équipes peuvent examiner quelles autorisations sont associées à chaque rôle et à chaque utilisateur, puis les ajuster à mesure que les processus métier et les responsabilités évoluent. Cette visibilité est particulièrement précieuse pour les grandes organisations qui doivent s'assurer que chaque rôle dispose du niveau d'accès minimal requis.

De plus, le RBAC peut être intégré au contrôle d’accès basé sur les attributs (ABAC) pour renforcer la sécurité. Alors que le RBAC se concentre sur les rôles, l’ABAC prend en compte les attributs des utilisateurs, les attributs des ressources et les conditions environnementales pour prendre des décisions d’accès. Cette approche hybride permet aux organisations de créer un système de contrôle d’accès plus dynamique et sensible au contexte, garantissant que les utilisateurs reçoivent le niveau d’accès approprié en fonction de leur situation spécifique. Par exemple, dans un projet de recherche sensible, l’ABAC peut limiter l’accès aux données en fonction du rôle du chercheur, de la phase du projet, de la sensibilité des données et même de l’heure de la journée.