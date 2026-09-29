GPT-6 Sol e GPT-6 Luna sono ora disponibili in public preview su Cortex AI. Sono disponibili da subito tramite Cortex Inference, e presto arriveranno su Cortex AI Functions, Snowflake CoCo, Snowflake CoWork e Cortex Agents. Tutte le chiamate sono eseguite all’interno del perimetro di sicurezza e governance di Snowflake.

GPT-6 Sol e Luna

GPT-6 Sol e Luna portano aggiornamenti di intelligenza ed efficienza dei costi ai modelli che già conosci e utilizzi, nelle funzionalità più utili per svolgere lavori complessi. Entrambi i modelli migliorano rispetto ai predecessori GPT-5.6 in ambito lavoro professionale, fattualità, coding, utilizzo del computer e allineamento. Sol è l’opzione più efficace per attività professionali e tecniche complesse, mentre Luna è progettato per un’esecuzione reattiva su larga scala.