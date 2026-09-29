GPT-6 Sol e GPT-6 Luna sono ora disponibili in public preview su Cortex AI. Sono disponibili da subito tramite Cortex Inference, e presto arriveranno su Cortex AI Functions, Snowflake CoCo, Snowflake CoWork e Cortex Agents. Tutte le chiamate sono eseguite all’interno del perimetro di sicurezza e governance di Snowflake.
GPT-6 Sol e Luna
GPT-6 Sol e Luna portano aggiornamenti di intelligenza ed efficienza dei costi ai modelli che già conosci e utilizzi, nelle funzionalità più utili per svolgere lavori complessi. Entrambi i modelli migliorano rispetto ai predecessori GPT-5.6 in ambito lavoro professionale, fattualità, coding, utilizzo del computer e allineamento. Sol è l’opzione più efficace per attività professionali e tecniche complesse, mentre Luna è progettato per un’esecuzione reattiva su larga scala.
Fonte: OpenAI, 22 settembre 2026
Cosa puoi fare con GPT-6 Sol e Luna su Snowflake
Sol e Luna offrono ai team due nuove opzioni di modello per sviluppo, analisi e attività agentiche all’interno dell’ambiente governato di Snowflake. Usa Sol quando un’attività richiede un ragionamento più approfondito su più passaggi, e Luna quando un workload richiede un’esecuzione reattiva su larga scala. Con GPT-6 Sol e Luna, puoi:
- Accelerare lo sviluppo con Snowflake CoCo (in arrivo): L’agente AI per il coding di Snowflake comprende i tuoi dati aziendali, le policy di governance e i workflow, aiutando i team a passare dall’idea alla produzione senza uscire dall’ambiente governato di Snowflake.
- Sviluppare agenti di lavoro personali con Snowflake CoWork (in arrivo): Snowflake CoWork è l’agente personale che comprende i tuoi dati dal primo giorno e fornisce report e brief già pronti all’interno del perimetro di governance di Snowflake.
- Analizzare dati strutturati e non strutturati in SQL (in arrivo): Cortex AI Functions permettono di sviluppare facilmente pipeline AI scalabili su dati aziendali multimodali utilizzando SQL. Cortex AI Functions supportano l’elaborazione scalabile dei dati in Snowflake, mantenendo i controlli di sicurezza e governance di Snowflake. Quando il supporto per GPT-6 Sol e Luna sarà disponibile in Cortex AI Functions, gli analisti potranno applicare istruzioni in linguaggio naturale direttamente in SQL con AI_COMPLETE. L’esempio seguente illustra l’utilizzo pianificato con GPT-6 Luna, non ancora disponibile.
SELECT AI_COMPLETE(
'openai-gpt-6-luna',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- Sviluppare app AI con Cortex Inference: Chiama GPT-6 Sol e GPT-6 Luna dalle tue app tramite l’endpoint del tuo account Snowflake. Gli sviluppatori possono utilizzare l’SDK OpenAI con l’endpoint compatibile con OpenAI di Snowflake, seguendo il formato di chiamata mostrato di seguito.
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="<SNOWFLAKE_PAT>",
base_url="https://<account-identifier>.snowflakecomputing.com/api/v1/openai"
)
response = client.chat.completions.create(
model="openai-gpt-6-sol",
messages=[
{
"role": "system",
"content": "You are a helpful business analyst"
},
{
"role": "user",
"content": [
{
"type": "text",
"text": (
"Sales are down 18% in Q2. We had lower ad spend "
"and reduced campaign performance in APAC. "
"Analyze the attached chart to identify possible "
"contributors to the decline."
)
},
{
"type": "image_url",
"image_url": {
# Replace the placeholder with your PNG's base64 data.
"url": "data:image/png;base64,<BASE64_IMAGE_DATA>"
}
}
]
}
]
)
print(response.choices[0].message)
GPT-6 Sol e GPT-6 Luna offrono ai team due nuove opzioni di modello per le app sviluppate con Cortex Inference. Inizia chiamando i modelli tramite l’endpoint del tuo account Snowflake. Il supporto per entrambi i modelli arriverà presto su Cortex AI Functions, Snowflake CoCo, Snowflake CoWork e Cortex Agents.
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