Siamo entusiasti di annunciare la disponibilità in private preview di OpenAI GPT 5.6, l’ultimo modello di OpenAI, su Snowflake Cortex AI. In qualità di partner di lancio di OpenAI, offriamo la disponibilità nello stesso giorno di OpenAI GPT 5.6 in private preview. È disponibile all’interno del perimetro sicuro di Snowflake per l’utilizzo con Snowflake Cortex AI Functions e Cortex REST API e sarà presto disponibile per Snowflake CoCo e Snowflake CoWork.

OpenAI GPT 5.6

GPT-5.6 è la serie di modelli di frontiera più avanzata di OpenAI, con miglioramenti significativi nell’agentic coding, nell’uso del computer e nel lavoro della conoscenza. GPT 5.6 Sol è il modello più potente mai realizzato da OpenAI e offre funzionalità migliorate nella codifica, nella biologia e nella cybersecurity. Terra, un modello bilanciato per il lavoro quotidiano, e Luna, un modello veloce e conveniente. Terra offre prestazioni competitive rispetto a GPT‑5.5 pur essendo 2 volte più economico, mentre Luna offre solide capacità a un costo inferiore.