Siamo entusiasti di annunciare la disponibilità in private preview di OpenAI GPT 5.6, l’ultimo modello di OpenAI, su Snowflake Cortex AI. In qualità di partner di lancio di OpenAI, offriamo la disponibilità nello stesso giorno di OpenAI GPT 5.6 in private preview. È disponibile all’interno del perimetro sicuro di Snowflake per l’utilizzo con Snowflake Cortex AI Functions e Cortex REST API e sarà presto disponibile per Snowflake CoCo e Snowflake CoWork.
OpenAI GPT 5.6
GPT-5.6 è la serie di modelli di frontiera più avanzata di OpenAI, con miglioramenti significativi nell’agentic coding, nell’uso del computer e nel lavoro della conoscenza. GPT 5.6 Sol è il modello più potente mai realizzato da OpenAI e offre funzionalità migliorate nella codifica, nella biologia e nella cybersecurity. Terra, un modello bilanciato per il lavoro quotidiano, e Luna, un modello veloce e conveniente. Terra offre prestazioni competitive rispetto a GPT‑5.5 pur essendo 2 volte più economico, mentre Luna offre solide capacità a un costo inferiore.
Fonte: OpenAI, 9 lug 2026
Cosa puoi fare con OpenAI GPT 5.6 su Snowflake
I modelli GPT 5.6 si aggiungono ad altri importanti modelli di frontiera in Snowflake Cortex AI, abilitando un’ampia gamma di casi d’uso aziendali, tutti all’interno del perimetro di Snowflake. Con GPT 5.6 puoi:
- Accelerare lo sviluppo con CoCo: Il coding agent AI di Snowflake comprende i dati aziendali, le policy di governance e i workflow, consentendo ai team di passare rapidamente dall’idea alla produzione senza compromettere la fiducia o incidere sulla scalabilità. Ora, con GPT-5.6, CoCo abilita un ragionamento migliorato, la generazione di codice, il supporto per task più complessi e di lunga durata e l’esecuzione agentica, portando assistenza sicura e consapevole del contesto Snowflake direttamente nell’interfaccia Snowsight, nella CLI e negli strumenti di sviluppo locali. Per data engineer, analisti e builder, trasforma il linguaggio naturale in pipeline pronte per la produzione, analisi dei dati e agenti AI, comprimendo settimane di lavoro di integrazione in minuti, il tutto restando governato, interoperabile e di livello enterprise. Puoi provare OpenAI GPT-5.6 in private preview usando il comando /model all’interno della CLI:
- Sviluppa agenti di lavoro personali: Snowflake CoWork introduce una nuova categoria di agenti autonomi progettati per trasformare il modo in cui le organizzazioni lavorano, collaborano e innovano, promuovendo una cultura realmente data‑driven. Ogni dipendente, indipendentemente dalla profondità tecnica, può porre domande complesse in linguaggio naturale, scoprire il “perché” dietro ogni “cosa” e agire con sicurezza, il tutto all’interno del perimetro sicuro e governato di Snowflake. Per sviluppatori, admin e builder, GPT-5.6 estenderà questa data foundation, consentendo la creazione di agenti avanzati che ragionano su dati complessi, scrivono ed eseguono codice con maggiore autonomia e orchestrano workflow analitici e operativi.
- Analizza dati strutturati e non strutturati con una precisione senza pari: Cortex AI Functions rendono semplice sviluppare pipeline di AI scalabili su dati aziendali multimodali usando SQL. Cortex AI Functions offrono un’elaborazione ad alte prestazioni a un costo inferiore rispetto alle pipeline di AI orchestrate manualmente, abilitando insight affidabili in tutta l’azienda e mantenendo al contempo le funzionalità di sicurezza e governance per cui Snowflake è noto. Ad esempio, con la funzione AI_COMPLETE, gli analisti possono applicare istruzioni in linguaggio naturale direttamente in SQL, sfruttando modelli come GPT 5.6 Luna.
SELECT AI_COMPLETE(
'openai-gpt-5-6-luna',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- Gli sviluppatori possono sviluppare app di AI più vicine ai loro dati sicuri: usa Cortex REST API per sviluppare app aziendali agentiche all’interno del perimetro di sicurezza di Snowflake. Possono sfruttare nuove funzionalità come i livelli di impegno regolabili di GPT-5.6, consentendo al modello di bilanciare profondità di ragionamento e latenza su un task. Gli sviluppatori possono iniziare rapidamente usando l’OpenAI SDK e indirizzandolo al proprio endpoint Snowflake Cortex REST API, abilitando un’integrazione fluida con strumenti Anthropic familiari.
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="<SNOWFLAKE_PAT>",
base_url="https://<account-identifier>.snowflakecomputing.com/api/v1/openai"
)
response = client.chat.completions.create(
model="openai-gpt-5-6-sol",
messages=[
{
"role": "system",
"content": "You are a helpful business analyst"
},
{
"role": "user",
"content":
"Sales are down 18% in Q2. We had lower ad spend and reduced campaign performance in APAC. Can you analyze the image below to examine the cause?"
},
{
"type": "image_url",
"image_url": {
"url": "<base64 url>"
}
}
]
)
print(response.choices[0].message)
Portare l’Agentic AI dall’idea alla produzione è oggi un imperativo strategico. Powered by GPT 5.6 di OpenAI, gli agenti AI possono gestire task complessi e di lunga durata con maggiore coerenza e supervisione ridotta, facendo avanzare il lavoro reale su larga scala. Con molteplici punti di accesso, da CoCo CLI a CoWork, Cortex AI Functions e API REST, i clienti possono adottare facilmente questa capacità e accelerare il loro percorso verso l’Agentic AI ad alto impatto, pronta per la produzione e su larga scala.
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Dichiarazioni previsionali
Questo articolo contiene dichiarazioni previsionali, anche sulle nostre future offerte di prodotto, che non costituiscono impegni a fornire alcuna offerta di prodotto. I risultati e le offerte effettivi possono differire e sono soggetti a rischi e incertezze noti e sconosciuti. Consulta il nostro ultimo 10-Q per ulteriori informazioni.