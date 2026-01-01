Lograr que diferentes equipos, unidades de negocio e incluso empresas trabajen juntos hacia un objetivo común no solo maximiza la eficiencia, sino que impulsa la innovación. La colaboración eficaz en materia de datos e inteligencia artificial (IA) nunca ha estado tan vinculada al éxito.
En Snowflake, estamos eliminando los obstáculos que impiden la cooperación productiva y creando las conexiones necesarias para que el trabajo conjunto sea más fácil que nunca. Tanto si se trata de ayudarte a compartir datos y modelos de IA de forma interna como de crear y distribuir soluciones innovadoras, Snowflake se compromete a ayudarte a integrar la colaboración en el tejido de tu negocio. A continuación, se ofrece una visión más detallada de algunas de las innovaciones que hemos introducido para facilitar aún más todo esto teniendo en cuenta la privacidad y la gobernanza.
Colaboración y descubrimiento entre nubes
Reforzando nuestro liderazgo consolidado en capacidades de colaboración entre nubes, Snowflake presenta más formas de compartir datos, aplicaciones y modelos de IA de forma segura, tanto de forma interna como externa.
Comparte fácilmente aplicaciones, datos y modelos de IA en toda tu empresa
Snowflake Marketplace ha ayudado a las empresas a descubrir nuevos datos, aplicaciones y productos de IA de alta calidad igual que Internal Marketplace ayuda a maximizar su uso. Internal Marketplace (ahora de disponibilidad general) proporciona un directorio integral de productos de datos disponibles en una organización. Con todo lo que está disponible para su detección en un solo panel, los consumidores de datos pueden encontrar y acceder fácilmente a los datos, los modelos de IA y las aplicaciones que necesitan cuando los necesitan. Además, no tienes que crear (ni pagar) varias copias del mismo recurso para diferentes departamentos, lo que optimiza la gestión y proporciona una mejor posición de seguridad.
La evaluación de estos productos ahora también es increíblemente fácil con Copilot for Listings (en vista previa privada). Esta función permite a los usuarios formular preguntas en lenguaje natural para averiguar si el contenido adjunto de una lista de productos es relevante y valioso para su trabajo.
Comparte LLM ajustados
Snowflake ahora admite el uso compartido fluido de large language models (LLM) ajustados y la exploración de los pesos de los modelos con Secure Model Sharing (en vista previa pública). Esto facilita la colaboración en casos de uso de IA generativa e implementar modelos en producción, ya que el destinatario puede ver el modelo ajustado en su interfaz de usuario de Snowflake Model Registry. Además, dado que no se copian ni transfieren datos reales entre cuentas —solo se utilizan la capa de servicios y el almacén de metadatos de Snowflake—, compartir modelos reduce el riesgo de exposición a los datos.
Crea datos y productos de IA más sofisticados y rentables
Las empresas innovadoras llevan sus últimas tecnologías a Snowflake, donde ofrecen productos de vanguardia que no necesitan mover datos ni llevar a cabo complejas orquestaciones. Las empresas pueden compartir y monetizar aplicaciones y modelos avanzados de IA y aprendizaje automático (machine learning, ML) a través de Snowflake Native Apps, ahora totalmente integradas con Snowpark Container Services para admitir más casos de uso. Además, gracias a las herramientas avanzadas de optimización de costes disponibles como parte de la solución de secure sharing de Snowflake, los clientes pueden compartir datos y colaborar entre nubes sin preocuparse por los costes de salida entre nubes.
Snowflake Native App Framework se integra con Snowpark Container Services
Desde su introducción en 2022, Snowflake Native App Framework ha proporcionado una forma segura y rentable de crear, distribuir y monetizar datos y productos de IA que se integran a la perfección con Snowflake, lo que simplifica el desarrollo de aplicaciones para cientos de empresas. Ahora, con Snowpark Container Services disponible de forma general y totalmente integrado en Snowflake Native App Framework, puedes crear aplicaciones aún más sofisticadas y distribuirlas entre los clientes en AWS (de disponibilidad general) y Azure (en vista previa pública).
Snowpark Container Services (ahora de disponibilidad general en Azure y AWS) ofrece a los desarrolladores la flexibilidad de implementar de forma fácil y segura funcionalidades complejas —desde front-ends personalizados y entrenamiento e inferencia de ML a gran escala hasta modelos de código abierto y propios—, todo ello de forma segura dentro de Snowflake (obtén más información en esta entrada de blog). Al empaquetar y registrar una imagen de contenedor, y luego crear un paquete de Snowflake Native App con los detalles de ese contenedor, los desarrolladores pueden:
Crear productos sólidos en cualquier lenguaje de programación
Utilizar GPU o CPU de alta memoria de forma flexible en función de sus necesidades
Distribuir aplicaciones sin problemas entre nubes y regiones
Eliminar la necesidad de mover datos fuera del perímetro de seguridad
Los proveedores están creando aplicaciones sofisticadas en todo tipo de categorías interesantes, por lo que es muy probable que, si buscas una funcionalidad determinada, haya una aplicación para ello en Snowflake Marketplace. Por ejemplo, puedes:
Llevar a cabo una transformación de datos compleja con dbt
Añadir agentes autónomos de IA a tu plantilla con Genesis
Incorporar analíticas gráficas avanzadas de RelationalAI
Aprovechar la IA predictiva de Kumo AI
Convertir imágenes y vídeos en inteligencia visual con LandingAI
Crea y monetiza productos de IA
Con Snowflake Native App Framework, ya se pueden empaquetar, compartir y monetizar los modelos de IA y ML registrados. Con la Snowpark ML Modeling API, los proveedores pueden crear, entrenar y registrar modelos en Snowflake Model Registry para exportarlos a un paquete de Snowflake Native App e incluirlos en la lista.
Esto abre nuevas fuentes de ingresos, lo que permite a las organizaciones capitalizar de forma fácil y segura sus esfuerzos de desarrollo de modelos y proporcionar productos de IA y ML de alto valor en Snowflake Marketplace para que otros los usen o compren. Con más opciones de productos para elegir, los consumidores tienen más posibilidades de encontrar la solución adecuada a sus necesidades.
Eliminación de tarifas de salida duplicadas
Para que la colaboración entre nubes sea más rentable, Snowflake presenta Egress Cost Optimizer (próximamente de disponibilidad general), que básicamente elimina los costes de salida duplicados al compartir datos o aplicaciones con varias regiones de nube. Ayuda a los proveedores a tener el control sobre los costes de entrega de los productos de datos y a desbloquear la demanda de otras regiones de la nube.
Con Egress Cost Optimizer, los clientes pagarán comisiones de salida solo la primera vez que los datos se compartan con una cuenta en una región de nube diferente. No hay cargos de salida incrementales para compartir esos mismos datos con otras cuentas en esa región o en cualquier otra región de la nube, ni costes de salida al utilizar Snowflake Secure Data Sharing dentro de la misma región de la nube.
La tecnología entre nubes patentada de Snowflake utiliza un enfoque basado en replicación para permitir el acceso a los datos en regiones remotas. Esto significa que Snowflake gestiona el proceso de replicación con Cross-Cloud Auto-Fulfillment en lugar de aplicar un enfoque remoto basado en consultas, en el que al proveedor se le cobran pequeñas tarifas de salida por cada consulta. Esto último puede encarecerse rápidamente y, para grandes conjuntos de datos, el rendimiento de las consultas a menudo se ralentiza debido al movimiento constante de los datos. Con un enfoque basado en replicación y un optimizador de costes de salida, los proveedores pueden lograr un alto rendimiento de las consultas en los datos compartidos y, al mismo tiempo, tener el control sobre los costes de entrega.
El compromiso de Snowflake con la seguridad permite crear y utilizar aplicaciones con confianza
Compartir y colaborar pueden conllevar algunos desafíos inherentes a la gobernanza, especialmente cuando los datos o las aplicaciones están expuestos a un Internet público sin mecanismos de seguridad. Por eso Snowflake trabaja para proporcionar, tanto a proveedores como a consumidores, herramientas que les ayuden a garantizar que sus datos, aplicaciones y modelos siguen protegidos.
Compatibilidad con Snowflake Native App para implementaciones seguras
Snowflake Native App Framework ahora admite Virtual Private Snowflake (VPS) y AWS PrivateLink, lo que permite mejorar la seguridad y privacidad de los proveedores de aplicaciones. Esta función (de disponibilidad general) ayudará a las organizaciones a generar confianza con los clientes de alta seguridad y ampliar sus ofertas a los mercados regulados. En la actualidad, los clientes que necesitan niveles de seguridad sólidos ahora tienen acceso a más de 220 aplicaciones nativas de Snowflake en Snowflake Marketplace para acelerar sus iniciativas de datos e IA.
Distintivo de cumplimiento
Los proveedores de Snowflake Native App también podrán mostrar certificaciones de cumplimiento de terceros, como SOC 2, como parte de su lista de aplicaciones (en vista previa privada). Una vez que Snowflake ha revisado correctamente sus documentos de cumplimiento, los proveedores pueden actualizar su ficha para incluir los distintivos pertinentes, lo que permite a los consumidores de aplicaciones ver rápidamente y con confianza si una solución es capaz de satisfacer sus requisitos de cumplimiento de un vistazo.
Más información
La plataforma unificada de Snowflake simplifica las complejidades inherentes de la colaboración a través de capacidades de data sharing que protegen la privacidad y te permiten llevar las aplicaciones a los datos en lugar de al revés. No solo es más eficiente y seguro, sino que también es más fácil colaborar dentro de una organización y con partners externos con Snowflake.
Para obtener más información sobre las capacidades de colaboración de Snowflake y las Snowflake Native Apps, puedes ver la sesión What's New del Build 2024, echar un vistazo a nuestros recursos de desarrollo y al Snowflake Native App Bootcamp, y registrarte en nuestro evento virtual de Snowflake Marketplace para descubrir cómo acelerar las iniciativas de IA con datos, aplicaciones y productos de IA de terceros proveedores.