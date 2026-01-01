Comparte LLM ajustados

Snowflake ahora admite el uso compartido fluido de large language models (LLM) ajustados y la exploración de los pesos de los modelos con Secure Model Sharing (en vista previa pública). Esto facilita la colaboración en casos de uso de IA generativa e implementar modelos en producción, ya que el destinatario puede ver el modelo ajustado en su interfaz de usuario de Snowflake Model Registry. Además, dado que no se copian ni transfieren datos reales entre cuentas —solo se utilizan la capa de servicios y el almacén de metadatos de Snowflake—, compartir modelos reduce el riesgo de exposición a los datos.

Crea datos y productos de IA más sofisticados y rentables

Las empresas innovadoras llevan sus últimas tecnologías a Snowflake, donde ofrecen productos de vanguardia que no necesitan mover datos ni llevar a cabo complejas orquestaciones. Las empresas pueden compartir y monetizar aplicaciones y modelos avanzados de IA y aprendizaje automático (machine learning, ML) a través de Snowflake Native Apps, ahora totalmente integradas con Snowpark Container Services para admitir más casos de uso. Además, gracias a las herramientas avanzadas de optimización de costes disponibles como parte de la solución de secure sharing de Snowflake, los clientes pueden compartir datos y colaborar entre nubes sin preocuparse por los costes de salida entre nubes.

Snowflake Native App Framework se integra con Snowpark Container Services

Desde su introducción en 2022, Snowflake Native App Framework ha proporcionado una forma segura y rentable de crear, distribuir y monetizar datos y productos de IA que se integran a la perfección con Snowflake, lo que simplifica el desarrollo de aplicaciones para cientos de empresas. Ahora, con Snowpark Container Services disponible de forma general y totalmente integrado en Snowflake Native App Framework, puedes crear aplicaciones aún más sofisticadas y distribuirlas entre los clientes en AWS (de disponibilidad general) y Azure (en vista previa pública).

Snowpark Container Services (ahora de disponibilidad general en Azure y AWS) ofrece a los desarrolladores la flexibilidad de implementar de forma fácil y segura funcionalidades complejas —desde front-ends personalizados y entrenamiento e inferencia de ML a gran escala hasta modelos de código abierto y propios—, todo ello de forma segura dentro de Snowflake (obtén más información en esta entrada de blog). Al empaquetar y registrar una imagen de contenedor, y luego crear un paquete de Snowflake Native App con los detalles de ese contenedor, los desarrolladores pueden:

Crear productos sólidos en cualquier lenguaje de programación

Utilizar GPU o CPU de alta memoria de forma flexible en función de sus necesidades

Distribuir aplicaciones sin problemas entre nubes y regiones

Eliminar la necesidad de mover datos fuera del perímetro de seguridad

Los proveedores están creando aplicaciones sofisticadas en todo tipo de categorías interesantes, por lo que es muy probable que, si buscas una funcionalidad determinada, haya una aplicación para ello en Snowflake Marketplace. Por ejemplo, puedes:

Llevar a cabo una transformación de datos compleja con dbt

Añadir agentes autónomos de IA a tu plantilla con Genesis

Incorporar analíticas gráficas avanzadas de RelationalAI

Aprovechar la IA predictiva de Kumo AI

Convertir imágenes y vídeos en inteligencia visual con LandingAI

Crea y monetiza productos de IA

Con Snowflake Native App Framework, ya se pueden empaquetar, compartir y monetizar los modelos de IA y ML registrados. Con la Snowpark ML Modeling API, los proveedores pueden crear, entrenar y registrar modelos en Snowflake Model Registry para exportarlos a un paquete de Snowflake Native App e incluirlos en la lista.

Esto abre nuevas fuentes de ingresos, lo que permite a las organizaciones capitalizar de forma fácil y segura sus esfuerzos de desarrollo de modelos y proporcionar productos de IA y ML de alto valor en Snowflake Marketplace para que otros los usen o compren. Con más opciones de productos para elegir, los consumidores tienen más posibilidades de encontrar la solución adecuada a sus necesidades.

Eliminación de tarifas de salida duplicadas

Para que la colaboración entre nubes sea más rentable, Snowflake presenta Egress Cost Optimizer (próximamente de disponibilidad general), que básicamente elimina los costes de salida duplicados al compartir datos o aplicaciones con varias regiones de nube. Ayuda a los proveedores a tener el control sobre los costes de entrega de los productos de datos y a desbloquear la demanda de otras regiones de la nube.

Con Egress Cost Optimizer, los clientes pagarán comisiones de salida solo la primera vez que los datos se compartan con una cuenta en una región de nube diferente. No hay cargos de salida incrementales para compartir esos mismos datos con otras cuentas en esa región o en cualquier otra región de la nube, ni costes de salida al utilizar Snowflake Secure Data Sharing dentro de la misma región de la nube.