Ce constat ne concerne pas uniquement Observe. Dans tout le secteur de l’observabilité, la croissance exponentielle de la télémétrie issue des systèmes distribués modernes a créé un défi commun. Les équipes d’ingénierie n’arrivent plus à traiter les alertes et passent à côté de signaux stratégiques. Résultat : les incidents prennent plus de temps à résoudre. Même un incident modérément complexe nécessite plusieurs étapes pour identifier le problème et boucler le cycle d’investigation.

Les raisons qui rendent l’investigation plus difficile sont structurelles :

Le volume de données a dépassé ce que les plateformes d’observabilité héritées avaient été conçues pour gérer.

Les dépendances système se complexifient avec la multiplication des microservices et des systèmes interconnectés.

L’expertise sur les causes racines est concentrée entre les mains d’un petit nombre d’ingénieurs.

Le travail d’investigation lui-même, naviguer dans les hiérarchies de traces, analyser les logs sur plusieurs fenêtres temporelles et synthétiser les résultats entre services, ne s’automatise pas facilement.

La réponse aux incidents et ses suites peuvent mobiliser une capacité d’ingénierie importante dans les organisations qui exploitent des systèmes complexes. La plupart des équipes se tournent vers un SRE IA, mais tous les SRE IA ne fonctionnent pas de la même manière.

Un SRE IA doit être précis, à faible latence et économique

La capacité d’un SRE IA à répondre à de simples requêtes en langage naturel ne suffit pas à évaluer sa valeur en tant qu’outil d’observabilité. La vraie question est de savoir si le socle data peut prendre en charge le SRE IA déployé pour le rendre réellement utile.

Un SRE IA d’observabilité doit aller bien au-delà d’une simple fonction de chat ajoutée par-dessus des données de télémétrie ou d’autres outils d’observabilité. Il doit être suffisamment précis pour être fiable, suffisamment rapide pour servir pendant un incident actif et suffisamment efficient pour exécuter des requêtes sans faire grimper les coûts.

La plupart des SRE IA disponibles aujourd’hui ne sont pas à la hauteur, car ils ont été conçus pour fournir des réponses rapides à des requêtes simples, et non pour fonctionner de manière autonome sur des charges de travail d’observabilité complexes et très dynamiques.

Trois indispensables pour un SRE IA efficace

Avant de choisir un SRE IA, vérifiez que vous disposez du bon socle data pour le prendre en charge :

Toute la télémétrie est-elle centralisée, ou reste-t-elle silotée entre plusieurs outils ?

La couche de stockage est-elle suffisamment économique pour conserver les données nécessaires pendant la fenêtre de rétention souhaitée, sans échantillonnage ?

Le système modélise-t-il les relations entre l’infrastructure, les applications, les services et les données business ?

La plupart des discussions sur les outils SRE IA commencent par la couche supérieure, mais ce n’est pas le bon point de départ. Les investigations efficaces pilotées par l’IA exigent trois couches qui fonctionnent ensemble, et l’exactitude de la couche IA dépend entièrement de ce sur quoi elle repose.

Couche 1 : Stockage de télémétrie unifié et économique : plus la couche IA dispose de données pour travailler, plus les résultats sont précis. Deux éléments doivent fonctionner ensemble : un stockage unifié pour les logs, les métriques et les traces, et un stockage suffisamment abordable pour faire évoluer la conservation des données sans imposer d’arbitrages.

Couche 2 : Un graphe contextuel qui modélise les relations sémantiques : la télémétrie brute peut apporter des informations sur un incident, mais un graphe contextuel explique pourquoi il s’est produit et à quels autres éléments il est lié. Les graphes contextuels modélisent les relations sémantiques entre différents objets de l’environnement. Ainsi, lorsque la couche IA suit un fil d’investigation, elle parcourt une carte des relations entre les différentes entités.

Couche 3 : Un SRE IA capable d’exploiter les fondations data et sémantiques sous-jacentes : le SRE IA repose sur les couches 1 et 2 et a été conçu pour exploiter des interfaces optimisées pour les agents, avec un stockage unifié et du contexte. Un agent qui interroge les données via des interfaces optimisées pour les agents renvoie des résultats plus précis, avec une latence plus faible et moins de frais opérationnels, qu’un agent qui envoie des requêtes à une plateforme non conçue pour l’accès par l’IA.

Observe by Snowflake est conçu pour les agents

Observe by Snowflake est conçu pour réunir ces trois couches. Le data lakehouse stocke les logs, les métriques et les traces à haute fidélité et à faible coût. Le graphe de contexte structure ces données avec du contexte issu de différentes sources (business, application, infrastructure, etc.). Le SRE IA s’appuie sur ces deux socles et a été conçu dès le départ pour fonctionner avec les autres couches. Résultat : plusieurs clients Observe ont pu résoudre leurs incidents jusqu’à 10x plus vite (avec une moyenne supérieure à 4x)2. Concrètement, voici ce que cela donne.