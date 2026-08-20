19 août 2026/Lecture : 6 minProduit et technologie
Accélérez la résolution des incidents avec une télémétrie unifiée et un graphe contextuel pour votre SRE IA
Les équipes data disposent de plus de données de télémétrie que jamais, mais les investigations d’incidents n’ont pas vraiment gagné en vitesse. Le réflexe est de penser que l’IA va tout régler. De nombreuses organisations ont donc ajouté une couche d’IA et l’ont appelée site reliability engineering assisté par IA (SRE IA).
Mais dans cette course pour répondre aux exigences de fiabilité des organisations et de leurs clients, la plupart des solutions d’IA pour l’observabilité se retrouvent greffées sur des architectures qui n’ont pas été conçues pour les prendre en charge. Les équipes obtiennent parfois des résultats rapides, avant de découvrir que des informations importantes manquent, car les outils ne s’intègrent pas en profondeur à la plateforme data. Ce n’est ni efficace, ni efficient.
Cet article présente les caractéristiques qui distinguent les outils SRE IA capables d’améliorer réellement la vitesse et la précision des investigations de ceux qui se contentent de résumer les données de télémétrie.
Pour comprendre à quoi ressemble une véritable efficacité, commençons par évaluer le coût réel du référentiel actuel d’investigation.
Les investigations d’incidents pèsent sur la productivité de l’ingénierie
D’après les informations recueillies auprès des clients d’Observe by Snowflake, le référentiel d’investigation pour un incident complexe est de 10 minutes pour la détection, 120 minutes pour l’investigation, 15 minutes pour la remédiation et 370 minutes pour l’analyse des causes racines, avec un taux d’achèvement de seulement 30 %1. Cela mobilise des centaines d’ingénieurs d’astreinte, qui doivent reconstituer le problème à l’aide de plusieurs outils, rédiger des requêtes personnalisées et reconstruire la chaîne des événements.
Ce constat ne concerne pas uniquement Observe. Dans tout le secteur de l’observabilité, la croissance exponentielle de la télémétrie issue des systèmes distribués modernes a créé un défi commun. Les équipes d’ingénierie n’arrivent plus à traiter les alertes et passent à côté de signaux stratégiques. Résultat : les incidents prennent plus de temps à résoudre. Même un incident modérément complexe nécessite plusieurs étapes pour identifier le problème et boucler le cycle d’investigation.
Les raisons qui rendent l’investigation plus difficile sont structurelles :
Le volume de données a dépassé ce que les plateformes d’observabilité héritées avaient été conçues pour gérer.
Les dépendances système se complexifient avec la multiplication des microservices et des systèmes interconnectés.
L’expertise sur les causes racines est concentrée entre les mains d’un petit nombre d’ingénieurs.
Le travail d’investigation lui-même, naviguer dans les hiérarchies de traces, analyser les logs sur plusieurs fenêtres temporelles et synthétiser les résultats entre services, ne s’automatise pas facilement.
La réponse aux incidents et ses suites peuvent mobiliser une capacité d’ingénierie importante dans les organisations qui exploitent des systèmes complexes. La plupart des équipes se tournent vers un SRE IA, mais tous les SRE IA ne fonctionnent pas de la même manière.
Un SRE IA doit être précis, à faible latence et économique
La capacité d’un SRE IA à répondre à de simples requêtes en langage naturel ne suffit pas à évaluer sa valeur en tant qu’outil d’observabilité. La vraie question est de savoir si le socle data peut prendre en charge le SRE IA déployé pour le rendre réellement utile.
Un SRE IA d’observabilité doit aller bien au-delà d’une simple fonction de chat ajoutée par-dessus des données de télémétrie ou d’autres outils d’observabilité. Il doit être suffisamment précis pour être fiable, suffisamment rapide pour servir pendant un incident actif et suffisamment efficient pour exécuter des requêtes sans faire grimper les coûts.
La plupart des SRE IA disponibles aujourd’hui ne sont pas à la hauteur, car ils ont été conçus pour fournir des réponses rapides à des requêtes simples, et non pour fonctionner de manière autonome sur des charges de travail d’observabilité complexes et très dynamiques.
Trois indispensables pour un SRE IA efficace
Avant de choisir un SRE IA, vérifiez que vous disposez du bon socle data pour le prendre en charge :
Toute la télémétrie est-elle centralisée, ou reste-t-elle silotée entre plusieurs outils ?
La couche de stockage est-elle suffisamment économique pour conserver les données nécessaires pendant la fenêtre de rétention souhaitée, sans échantillonnage ?
Le système modélise-t-il les relations entre l’infrastructure, les applications, les services et les données business ?
La plupart des discussions sur les outils SRE IA commencent par la couche supérieure, mais ce n’est pas le bon point de départ. Les investigations efficaces pilotées par l’IA exigent trois couches qui fonctionnent ensemble, et l’exactitude de la couche IA dépend entièrement de ce sur quoi elle repose.
Couche 1 : Stockage de télémétrie unifié et économique : plus la couche IA dispose de données pour travailler, plus les résultats sont précis. Deux éléments doivent fonctionner ensemble : un stockage unifié pour les logs, les métriques et les traces, et un stockage suffisamment abordable pour faire évoluer la conservation des données sans imposer d’arbitrages.
Couche 2 : Un graphe contextuel qui modélise les relations sémantiques : la télémétrie brute peut apporter des informations sur un incident, mais un graphe contextuel explique pourquoi il s’est produit et à quels autres éléments il est lié. Les graphes contextuels modélisent les relations sémantiques entre différents objets de l’environnement. Ainsi, lorsque la couche IA suit un fil d’investigation, elle parcourt une carte des relations entre les différentes entités.
Couche 3 : Un SRE IA capable d’exploiter les fondations data et sémantiques sous-jacentes : le SRE IA repose sur les couches 1 et 2 et a été conçu pour exploiter des interfaces optimisées pour les agents, avec un stockage unifié et du contexte. Un agent qui interroge les données via des interfaces optimisées pour les agents renvoie des résultats plus précis, avec une latence plus faible et moins de frais opérationnels, qu’un agent qui envoie des requêtes à une plateforme non conçue pour l’accès par l’IA.
Observe by Snowflake est conçu pour les agents
Observe by Snowflake est conçu pour réunir ces trois couches. Le data lakehouse stocke les logs, les métriques et les traces à haute fidélité et à faible coût. Le graphe de contexte structure ces données avec du contexte issu de différentes sources (business, application, infrastructure, etc.). Le SRE IA s’appuie sur ces deux socles et a été conçu dès le départ pour fonctionner avec les autres couches. Résultat : plusieurs clients Observe ont pu résoudre leurs incidents jusqu’à 10x plus vite (avec une moyenne supérieure à 4x)2. Concrètement, voici ce que cela donne.
Le cycle d’investigation s’appuie toujours sur l’IA, mais il est fortement accéléré. Ces tâches peuvent désormais être réalisées en une fraction du temps initial, et l’IA rend ce processus accessible à tous les utilisateurs, pas seulement à quelques experts.
En utilisant une méthodologie issue du framework d’Anthropic pour mesurer la productivité de l’IA, nous avons comparé le temps d’investigation manuelle au temps de résolution assistée par l’IA, et constaté que l’assistance par l’IA produisait les effets suivants :
- Les gains de productivité se situaient systématiquement dans la fourchette de 3x à 10x
- 30 % des interactions ont montré une amélioration supérieure à 5x
- 5 % des interactions ont dépassé 10x d’amélioration
Les gains les plus importants concernaient les investigations qui exigeaient de synthétiser rapidement de grands volumes de données issus de plusieurs sources, précisément les cas où une télémétrie unifiée et un graphe de contexte peuvent réduire le temps d’investigation.
Ces améliorations ne ressortent pas seulement de nos recherches ; elles sont aussi confirmées par les retours directs de clients :
Une entreprise d’intelligence géographique : le SRE IA d’Observe a contribué à améliorer la réponse aux incidents dans les équipes d’ingénierie de l’entreprise. L’entreprise explique que le SRE IA et le MCP Server d’Observe pourraient transformer sa façon d’investiguer les incidents. Ces fonctionnalités ont également réduit le temps consacré par ses ingénieurs à la résolution des problèmes.
Un opérateur du sport et du divertissement : pour cette entreprise, la valeur allait au-delà d’une investigation plus rapide, elle s’étendait à la fiabilité proactive. L’entreprise explique qu’Observe a aidé ses équipes à détecter les problèmes système, avec à la clé une plus grande stabilité des systèmes.
Un fournisseur SaaS pour l’automobile : le temps d’investigation des incidents est passé de plus de trois heures à quelques minutes, avec un impact direct sur l’expérience client. Le fournisseur a reçu des retours concordants de toutes les équipes : moins d’escalades, une résolution plus rapide des tickets de support et, globalement, moins de temps passé en revue manuelle.
Dans chaque cas, la différence venait de la télémétrie complète et du contexte fournis à la couche IA. Ces résultats montrent ce qui devient possible lorsque l’architecture sous-jacente soutient la couche SRE IA.
L’architecture détermine si le SRE IA produit des résultats
Lorsque vous évaluez une offre de SRE IA, il est important de poser trois questions liées à votre architecture sous-jacente :
Le SRE IA dispose-t-il d’un accès unifié à toutes les données de télémétrie ?
Le SRE IA comprend-il les relations entre services, déploiements, utilisateurs et contexte business ?
Le SRE IA est-il optimisé pour tirer parti des couches sous-jacentes, ou se contente-t-il de reposer dessus ?
Vos réponses déterminent si le SRE IA accélérera les investigations ou vous fournira simplement une interface de chat pour votre télémétrie.
Pour en savoir plus sur la façon de faire évoluer l’observabilité, inscrivez-vous à la vidéo à la demande du webinaire d’août d’Observe sur l’observabilité agent-first.
1 « Nouveautés : l’observabilité optimisée par l’IA pour faire évoluer vos opérations avec Observe by Snowflake », Snowflake Summit 2026, session WN201B.
2 D’après l’analyse par Observe de 3 163 spans de conversations SRE IA d’octobre à novembre 2025.