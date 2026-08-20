Essa não é uma visão exclusiva do Observe. Em todo o setor de observabilidade, o crescimento exponencial da telemetria proveniente de sistemas modernos distribuídos criou um desafio em comum. As equipes de engenharia não conseguem processar alertas e perdem sinais críticos, o que faz com que os incidentes demorem mais para serem resolvidos. Até mesmo um incidente de complexidade moderada envolve várias etapas para identificar o problema e concluir o ciclo de investigação.

Os motivos que tornaram a investigação mais difícil são estruturais:

O volume de dados superou a capacidade para a qual as plataformas de observabilidade tradicionais foram criadas.

As dependências de sistema são mais complexas por causa do aumento de microsserviços e sistemas interconectados.

Apenas um pequeno número de engenheiros possui experiência em análise de causa raiz.

O trabalho real de investigação, que envolve navegar por hierarquias de rastreamento, analisar logs em diferentes janelas de tempo e sintetizar descobertas entre serviços, não é fácil de automatizar.

A resposta a incidentes e suas consequências podem consumir uma capacidade significativa de engenharia em organizações que executam sistemas complexos. A maioria das equipes recorre a uma solução de AI SRE, mas nem todas as soluções funcionam da mesma forma.

Uma solução de AI SRE deve ser precisa, ter baixa latência e ser eficiente em termos de custo

A qualidade das respostas de uma AI SRE a consultas simples em linguagem natural não é suficiente para determinar o valor dela como ferramenta de observabilidade. A questão mais complexa é se a base de dados consegue sustentar a solução de AI SRE implementada de forma a torná-la genuinamente útil.

Uma solução de AI SRE para observabilidade precisa ser mais do que uma função de chat sobreposta a dados de telemetria ou a outras ferramentas de observabilidade. Ela deve ser precisa o suficiente para ser confiável. Rápida o suficiente para ser usada durante um incidente ativo. E, eficiente o suficiente para permitir consultas sem gerar ainda mais custos.

A maioria das soluções de AI SRE disponíveis atualmente não é suficiente, pois elas foram projetadas para oferecer respostas rápidas a consultas básicas, e não para operar de forma autônoma em cargas de trabalho de observabilidade complexas e de ritmo acelerado.

Três requisitos essenciais para uma solução de AI SRE eficaz

Antes de se perguntar que solução de AI SRE adotar, determine se a sua empresa tem a base de dados certa para sustentá-la:

Toda a telemetria está reunida em um só lugar, ou está isolada em silos entre diferentes ferramentas?

A camada de armazenamento é eficiente em termos de custo o suficiente para reter os dados necessários durante a janela de retenção desejada sem recorrer a amostragem?

O sistema modela os relacionamentos entre infraestrutura, aplicações, serviços e dados de negócios?

A maioria das conversas relacionadas a ferramentas de AI SRE começa pela camada superior, mas esse não é o ponto de partida certo. Uma investigação eficaz conduzida por IA exige três camadas trabalhando juntas, e a camada de IA só é tão precisa quanto a base sobre a qual foi construída.

Camada 1: armazenamento de telemetria unificado e eficiente em termos de custo. Quanto mais dados a camada de IA tiver para trabalhar, mais precisos serão os resultados. Isso exige que dois elementos funcionem juntos: armazenamento unificado de logs, métricas e rastreamentos, além de um armazenamento acessível o suficiente para manter os dados em escala sem exigir concessões.

Camada 2: um gráfico de contexto que modela relações semânticas. A telemetria bruta pode oferecer algum insight sobre um incidente, mas um gráfico de contexto explica por que ele aconteceu e onde mais ele se conecta. Os gráficos de contexto modelam relações semânticas entre vários objetos no ambiente, então, quando a camada de IA está seguindo uma trilha de investigação, ela percorre um mapa de como diferentes entidades se relacionam entre si.

Camada 3: uma AI SRE capaz de aproveitar os dados subjacentes e as bases semânticas. Uma solução de AI SRE funciona sobre as camadas 1 e 2, sendo construída para utilizar interfaces otimizadas para agentes com armazenamento e contexto unificados. Um agente que faz consultas por meio de interfaces otimizadas para agentes retorna resultados mais precisos, com menor latência e menos overhead (custo/esforço indireto), do que um agente que envia consultas a uma plataforma não projetada com o acesso de IA em mente.

Observe by Snowflake: criado tendo os agentes em mente

O Observe by Snowflake foi construído com as três camadas integradas. O data lakehouse armazena logs, métricas e rastreamentos com alta fidelidade e baixo custo. O gráfico de contexto estrutura esses dados com contexto proveniente de diversas fontes (negócios, aplicação, infraestrutura e assim por diante). A solução AI SRE opera sobre ambas, projetada para funcionar com as outras camadas desde o início. O resultado: vários clientes do Observe conseguiram solucionar problemas até 10 vezes mais rápido (com uma média de mais de 4 vezes).2 Veja como isso funciona, na prática.