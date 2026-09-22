Les agents d’IA redéfinissent l’observabilité et soulèvent de nouveaux enjeux liés à la qualité des réponses et aux dépenses d’IA. Un agent peut traiter une requête sans erreur, tout en récupérant des informations incorrectes ou en produisant une réponse de faible qualité. Les workflows en plusieurs étapes peuvent inclure plusieurs prompts, appels d’outils, récupérations, nouvelles tentatives et complétions. Il devient alors difficile de déterminer à quel moment la qualité s’est dégradée et ce qui a généré la consommation de tokens et les coûts. Les agents produisent également davantage de télémétrie que les requêtes d’application traditionnelles, ce qui augmente le coût et la complexité de conservation des données nécessaires aux investigations. Pour maîtriser les coûts, les équipes recourent souvent à l’échantillonnage ou suppriment une partie de la télémétrie, créant ainsi des lacunes au moment où elles ont le plus besoin de ces données.
Agent Observability, bientôt disponible en private preview dans Observe by Snowflake, est conçu pour relever ces nouveaux défis. Cette solution permet aux équipes de surveiller, déboguer et améliorer les agents d’IA et les applications LLM. Elles peuvent suivre le déroulement des interactions et établir un lien entre le comportement des agents, les coûts et la qualité.
Agent Observability fournira les instruments, les métriques, les outils et l’interface utilisateur dont les équipes ont besoin pour déboguer les interactions des agents, isoler les problèmes de performance et de qualité, identifier les facteurs qui déterminent les dépenses d’IA et améliorer les résultats stratégiques. Conçu nativement sur Snowflake, Observe permet de conserver et d’analyser efficacement la télémétrie des agents à moindre coût, même lorsque les volumes évoluent. Les équipes peuvent ensuite corréler ces signaux opérationnels avec les données stratégiques hébergées dans Snowflake afin d’identifier les agents et workflows qui produisent des résultats probants, d’améliorer ceux qui n’atteignent pas leurs objectifs et d’orienter les investissements dans l’IA vers les domaines les plus créateurs de valeur.
Ce qui vous attend avec Agent Observability
Avec Agent Observability, les équipes pourront :
- Instrumenter les agents à l’aide d’un SDK facultatif compatible avec OpenTelemetry ou d’une instrumentation existante : capturer les prompts, les complétions, les récupérations, les appels d’outils, l’utilisation des tokens et les ID de session grâce à un SDK conforme aux nouvelles conventions sémantiques GenAI d’OpenTelemetry (OTel). Le SDK offre une prise en charge testée et validée de LangChain, d’Anthropic Agents SDK et d’OpenAI Agents SDK. Les équipes peuvent également instrumenter elles-mêmes leurs agents ou utiliser des frameworks personnalisés, puis envoyer les traces correctement instrumentées à Observe via un endpoint OTLP.
- Rechercher et déboguer les conversations dans Agent Explorer : effectuer des recherches dans les traces, les sessions et les conversations pour analyser le comportement d’un agent, les outils qu’il a appelés et le point de départ d’un échec ou d’une réponse inattendue.
- Surveiller les performances, l’utilisation et les coûts : analyser les métriques issues des traces des agents, notamment la latence, les erreurs et les coûts.
- Exécuter des évaluations en ligne avec un LLM comme juge sur le trafic de production : détecter les hallucinations, les défaillances des garde-fous et les réponses de faible qualité. Relier les résultats des évaluations aux spans et traces sous-jacents, et suivre l’évolution de la qualité.
- Suivre les résultats des évaluations hors ligne : envoyer dans Observe les résultats des workflows de développement et de test existants sous forme de traces ou de métriques afin de les visualiser.
- Effectuer des requêtes programmatiques sur la télémétrie : utiliser des API pour exécuter des requêtes sur les traces, les métriques et les résultats d’évaluations en ligne provenant d’agents tiers et de workflows automatisés.
Une architecture conçue pour faire évoluer la télémétrie des agents à un coût maîtrisé
À mesure que les organisations déploient davantage d’agents et multiplient leurs cas d’usage, le volume de télémétrie nécessaire pour comprendre ces agents augmente rapidement. Cette croissance découle de la structure même des interactions des agents. Une trace d’agent enregistre la séquence d’étapes qui compose une interaction, notamment les appels de modèles, les récupérations, les appels d’outils, les nouvelles tentatives et les résultats intermédiaires. Les traces d’agents sont donc plus longues, contiennent des spans plus volumineux et génèrent davantage de spans que les traces d’applications traditionnelles.
Cette situation pose un défi lié aux données pour de nombreuses équipes. Elles ont besoin d’un niveau de détail suffisant pour reconstituer les interactions importantes, mais la conservation d’un tel volume de télémétrie peut considérablement augmenter les coûts d’observabilité. Certaines équipes craignent déjà que l’augmentation des volumes les oblige à échantillonner ou à supprimer des données, créant ainsi des lacunes dans leurs investigations.
Observe est conçu pour traiter des volumes élevés de données événementielles complexes. Agent Observability dispose ainsi de l’architecture nécessaire pour conserver une télémétrie d’agent haute fidélité et y exécuter des requêtes.
Avec Observe, les équipes peuvent :
- Conserver l’intégralité des traces et conversations de longue durée : Observe applique aux interactions des agents l’approche événementielle utilisée dans son produit Application Performance Monitoring. Les spans sont stockés sous forme d’événements et interrogés par ID de trace et ID de conversation, afin que les spans reçus tardivement et les longs intervalles restent intégrés à l’interaction complète.
- Exécuter des requêtes sur des spans volumineux et riches en contexte : grâce à la prise en charge native des données événementielles complexes et semi-structurées par Snowflake, Observe peut stocker et interroger les prompts, les réponses des modèles, le contexte récupéré ainsi que les entrées et sorties des outils, sans supprimer de détails précieux.
- Conserver à moindre coût des volumes croissants de télémétrie : le stockage d’objets dans le cloud permet de stocker la télémétrie détaillée des agents à moindre coût. La Telemetry Lakehouse Foundation d’Observe sépare quant à elle le stockage du calcul, afin que les équipes puissent conserver davantage de données et faire évoluer indépendamment les ressources de calcul dédiées à la recherche, à l’analyse et au débogage.
Déboguez et analysez les interactions complètes des agents
Lorsqu’un agent produit un résultat médiocre, la réponse finale raconte rarement toute l’histoire. Les ingénieurs doivent comprendre le contexte reçu par l’agent, la séquence des appels de modèles, des récupérations, des appels d’outils et des nouvelles tentatives qu’il a exécutés, les résultats intermédiaires produits à chaque étape, ainsi que le moment où le workflow a commencé à s’écarter du résultat attendu.
Nos clients nous indiquent que ces informations sont souvent fragmentées entre l’application, le framework de l’agent, le fournisseur du modèle et les services connexes. Certaines équipes perdent toute visibilité dès qu’une requête quitte leur environnement. Les réclamations des utilisateurs concernant la latence, les erreurs ou un comportement inattendu peuvent alors donner lieu à des investigations de plusieurs heures, voire plusieurs jours. Elles ont besoin d’un moyen de suivre et de déboguer le workflow de l’agent de bout en bout, depuis un seul endroit.
Observe capture le contexte de ces interactions et l’organise dans des vues adaptées aux agents, couvrant les conversations, les sessions, les traces et les spans individuels. Avec Agent Explorer, les équipes peuvent rechercher des interactions d’agents à partir des attributs capturés, puis passer d’une conversation aux traces sous-jacentes. Elles peuvent examiner les prompts, les complétions, le contexte récupéré, l’activité des outils et les nouvelles tentatives afin d’identifier l’origine d’un échec ou d’une réponse inattendue.
Une réponse tardive ou incorrecte peut trouver son origine dans le workflow de l’agent, par exemple lors du traitement par le modèle, de la récupération, de l’utilisation d’un outil ou de l’orchestration. Elle peut également résulter d’un problème au niveau d’une application, d’un service ou d’un composant d’infrastructure connexe. Le Context Graph d’Observe relie la télémétrie des agents aux applications, services, API, bases de données et infrastructures associés. Les équipes peuvent ainsi corréler les spans des agents avec les dépendances en amont et en aval, au lieu d’analyser le workflow de l’agent de manière isolée.
Intégrez l’évaluation de la qualité à l’observabilité en production
L’observabilité traditionnelle peut indiquer qu’une requête a été traitée rapidement et sans erreur, mais elle ne permet pas de déterminer si la réponse était exacte, pertinente ou utile. Pour les systèmes non déterministes, la qualité doit devenir un signal de production mesurable.
Observe permet d’effectuer des évaluations en ligne avec un LLM comme juge sur les traces de production et transforme les résultats en métriques que les équipes peuvent suivre dans le temps. Comme chaque résultat est relié à l’interaction sous-jacente, les ingénieurs peuvent remonter à l’origine des problèmes de qualité, qu’il s’agisse du prompt, du contexte récupéré, de la sélection des outils, des services connexes ou de la réponse du modèle. Ils peuvent ensuite déterminer si les changements améliorent le comportement en production.
Les équipes peuvent également envoyer dans Observe les résultats de leurs workflows d’évaluation hors ligne existants sous forme de traces ou de métriques. Elles bénéficient ainsi d’une vue commune des résultats de développement et du comportement en production, sans avoir à remplacer leurs outils de prédilection.
Reliez la performance des agents et les dépenses d’IA à la qualité et aux résultats stratégiques
Lors de nos échanges avec les clients, un constat revient souvent : le nombre total de tokens ne suffit pas à déterminer si les dépenses d’IA créent de la valeur. Les responsables veulent attribuer la consommation à une application ou à un projet et comprendre les résultats générés par ces dépenses. Pour cela, ils doivent disposer d’une visibilité sur les facteurs qui influencent le coût et la performance d’une interaction d’agent, notamment le choix du modèle, la taille du prompt, le contexte récupéré, l’utilisation des outils, les nouvelles tentatives et la conception du workflow. Les équipes d’ingénierie peuvent analyser ces données pour repérer les inefficacités, comme des tentatives inutiles ou le choix de modèles coûteux qui augmentent les dépenses sans améliorer la qualité. Par exemple, un workflow d’évaluation mal configuré peut épuiser le budget d’IA disponible bien plus vite que prévu.
Observe extrait des traces d’agents des signaux liés à la latence, aux erreurs, à l’utilisation des tokens et aux coûts estimés. Les équipes peuvent ainsi comparer les agents, les modèles et les workflows, puis identifier les chemins d’exécution inefficaces. Un modèle moins coûteux n’est pas forcément le meilleur choix s’il entraîne davantage d’échecs aux évaluations. À l’inverse, un modèle plus onéreux ne justifie pas nécessairement son coût s’il n’apporte aucune amélioration significative de la qualité.
C’est là que l’association des fonctionnalités d’Observe et de Snowflake prend tout son sens. Observe aide les équipes à trouver le meilleur équilibre entre performance, qualité et coût pour optimiser les dépenses d’IA ; Snowflake apporte le contexte stratégique nécessaire pour comprendre l’impact de ces décisions. Les équipes peuvent corréler le comportement des agents avec l’expérience client, les taux de résolution, la conversion et le chiffre d’affaires pour les agents en contact avec les clients, ou avec l’accomplissement des tâches et la productivité des collaborateurs pour les applications internes. Les organisations peuvent ainsi améliorer les agents en fonction des résultats qu’ils produisent et orienter les investissements dans l’IA vers ce qui crée réellement de la valeur.
Préservez votre flexibilité grâce aux standards ouverts
Les architectures d’agents évoluent rapidement. L’observabilité ne doit donc pas limiter le choix des modèles, des frameworks ou des passerelles utilisés par les équipes. Nos clients nous indiquent qu’ils utilisent déjà des frameworks personnalisés, des produits d’évaluation spécialisés et des services cloud natifs. Ils ont besoin d’une visibilité homogène sur ces environnements, sans se retrouver captifs d’un nouveau format de données propriétaire ni devoir reconstruire leur instrumentation à chaque évolution de leur architecture.
Observe prend en charge la collecte native OTel via un endpoint OTLP. Son SDK facultatif compatible avec OTel permet de capturer et de corréler facilement la télémétrie des agents en s’appuyant sur les nouvelles conventions sémantiques GenAI. Cet engagement en faveur des standards ouverts s’étend au stockage grâce à Apache Iceberg™. L’expérience Observe peut exploiter la télémétrie prise en charge et stockée dans des Iceberg Tables, tandis que les moteurs compatibles peuvent accéder aux mêmes données via un catalogue REST ouvert.
Ensemble, OTel et Iceberg aident les équipes à préserver leur flexibilité en matière d’instrumentation, de stockage et de moteurs de requête, tout en conservant les fonctionnalités d’investigation et de surveillance d’Observe.
Lancez-vous dès aujourd’hui
Agent Observability dans Observe sera bientôt disponible en private preview. Si votre équipe doit analyser les interactions des agents, évaluer la qualité en production, optimiser les dépenses d’IA ou faire évoluer la conservation de la télémétrie des agents, contactez-nous.
- Inscrivez-vous à notre événement de lancement d’Agent Observability le 22 octobre pour découvrir les analyses de Jeremy Burton, General Manager of Observability chez Snowflake, et de Christian Kleinerman, Executive Vice President of Product chez Snowflake
- Contactez votre équipe de compte Observe pour demander un accès à la private preview
Cet article contient des déclarations prévisionnelles, notamment concernant nos futures offres de produits. Il ne constitue en aucun cas un engagement à fournir une offre de produit. Les résultats et les offres réels peuvent différer et sont soumis à des risques connus et inconnus, ainsi qu’à des incertitudes. Découvrez notre dernier 10‑Q pour en savoir plus.
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