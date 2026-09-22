Les agents d’IA redéfinissent l’observabilité et soulèvent de nouveaux enjeux liés à la qualité des réponses et aux dépenses d’IA. Un agent peut traiter une requête sans erreur, tout en récupérant des informations incorrectes ou en produisant une réponse de faible qualité. Les workflows en plusieurs étapes peuvent inclure plusieurs prompts, appels d’outils, récupérations, nouvelles tentatives et complétions. Il devient alors difficile de déterminer à quel moment la qualité s’est dégradée et ce qui a généré la consommation de tokens et les coûts. Les agents produisent également davantage de télémétrie que les requêtes d’application traditionnelles, ce qui augmente le coût et la complexité de conservation des données nécessaires aux investigations. Pour maîtriser les coûts, les équipes recourent souvent à l’échantillonnage ou suppriment une partie de la télémétrie, créant ainsi des lacunes au moment où elles ont le plus besoin de ces données.

Agent Observability, bientôt disponible en private preview dans Observe by Snowflake, est conçu pour relever ces nouveaux défis. Cette solution permet aux équipes de surveiller, déboguer et améliorer les agents d’IA et les applications LLM. Elles peuvent suivre le déroulement des interactions et établir un lien entre le comportement des agents, les coûts et la qualité.

Agent Observability fournira les instruments, les métriques, les outils et l’interface utilisateur dont les équipes ont besoin pour déboguer les interactions des agents, isoler les problèmes de performance et de qualité, identifier les facteurs qui déterminent les dépenses d’IA et améliorer les résultats stratégiques. Conçu nativement sur Snowflake, Observe permet de conserver et d’analyser efficacement la télémétrie des agents à moindre coût, même lorsque les volumes évoluent. Les équipes peuvent ensuite corréler ces signaux opérationnels avec les données stratégiques hébergées dans Snowflake afin d’identifier les agents et workflows qui produisent des résultats probants, d’améliorer ceux qui n’atteignent pas leurs objectifs et d’orienter les investissements dans l’IA vers les domaines les plus créateurs de valeur.