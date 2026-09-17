Lorsqu’ils déploient l’IA, tous les dirigeants d’entreprise font face au même dilemme : comment laisser les équipes libres d’innover sans qu’un processus incontrôlé ne génère une facture d’IA à cinq chiffres ?

Avec un accès illimité à l’IA, il suffit qu’un développeur déclenche une boucle d’agent ou qu’un analyste exécute un prompt non optimisé sur une table d’un million de lignes pour engloutir en un après-midi le budget mensuel d’un département. La solution traditionnelle, qui consiste à réserver l’accès à un petit groupe d’utilisateurs autorisés, protège les marges, mais risque de freiner la transformation stratégique.

Les quotas par utilisateur, désormais disponibles pour tous nos clients dans Snowflake, permettent d’éviter ce problème.

Au lieu d’imposer aux entreprises un choix entre risque financier et lenteur de l’innovation, les quotas par utilisateur instaurent des garde-fous automatisés pour les dépenses individuelles. Chaque utilisateur bénéficie de l’accès dont il a besoin, tandis que les équipes Finance et Plateforme savent que les coûts resteront prévisibles, maîtrisés et adaptables.