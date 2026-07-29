Un moteur de calcul conçu pour des workloads d’IA variés

Au lieu de vous obliger à choisir entre un surprovisionnement pour absorber les pics de trafic ou le risque de ralentissements, Adaptive Compute est conçu pour ajuster en continu les ressources de calcul en fonction de l’évolution de la demande des workloads. Vous maintenez ainsi la performance tout en réduisant les réglages manuels, afin que votre équipe se concentre sur la production d’insights plutôt que sur la gestion des warehouses. Avec le lancement d’aujourd’hui, qui étend Adaptive Compute à certaines régions sur AWS, Microsoft Azure et Google Cloud, vous pouvez déployer ces avantages adaptatifs dans l’ensemble de votre environnement multi-cloud.

Une performance prix/résultats améliorée pour les workloads variables

Nos dernières améliorations d’Adaptive Compute apportent des gains concrets de performances prix/résultats pour les workloads à faible concurrence et à profil de calcul variable, où la demande fluctue au fil de la journée ou connaît des pics imprévisibles.

Par rapport à la version d’Adaptive Compute lancée en juin 2026, les clients peuvent désormais constater jusqu’à 30 % d’amélioration des coûts selon le profil du workload. Autrement dit, Adaptive Compute devient un choix encore plus convaincant pour les organisations qui gèrent plusieurs types de workloads exigeants et dynamiques.