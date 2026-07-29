Vos workloads d’IA ne suivent pas de schéma prévisible. Les tableaux de bord connaissent des pics, l’activité des agents fluctue, et les applications d’IA modernes génèrent des pics imprévisibles de préparation des données, de récupération et de requêtes d’inférence. Votre calcul doit être assez agile pour répondre à ces variations sans exiger de réglage constant, quel que soit l’endroit où vos workloads s’exécutent.
Snowflake Adaptive Compute ajuste automatiquement les ressources de calcul pour répondre aux fluctuations de la demande des workloads, ce qui réduit le besoin de réglages manuels et de maintenance chronophages. Les améliorations récemment lancées sont conçues pour offrir une meilleure performance prix/résultats en conditions réelles pour les workloads variables, et ces avantages sont désormais disponibles pour tous nos clients sur Microsoft Azure et Google Cloud, en plus de la disponibilité sur AWS annoncée précédemment.
Un moteur de calcul conçu pour des workloads d’IA variés
Au lieu de vous obliger à choisir entre un surprovisionnement pour absorber les pics de trafic ou le risque de ralentissements, Adaptive Compute est conçu pour ajuster en continu les ressources de calcul en fonction de l’évolution de la demande des workloads. Vous maintenez ainsi la performance tout en réduisant les réglages manuels, afin que votre équipe se concentre sur la production d’insights plutôt que sur la gestion des warehouses. Avec le lancement d’aujourd’hui, qui étend Adaptive Compute à certaines régions sur AWS, Microsoft Azure et Google Cloud, vous pouvez déployer ces avantages adaptatifs dans l’ensemble de votre environnement multi-cloud.
Une performance prix/résultats améliorée pour les workloads variables
Nos dernières améliorations d’Adaptive Compute apportent des gains concrets de performances prix/résultats pour les workloads à faible concurrence et à profil de calcul variable, où la demande fluctue au fil de la journée ou connaît des pics imprévisibles.
Par rapport à la version d’Adaptive Compute lancée en juin 2026, les clients peuvent désormais constater jusqu’à 30 % d’amélioration des coûts selon le profil du workload. Autrement dit, Adaptive Compute devient un choix encore plus convaincant pour les organisations qui gèrent plusieurs types de workloads exigeants et dynamiques.
Désormais disponible dans certaines régions Azure et Google Cloud
Adaptive Compute est désormais disponible pour tous nos clients pour les comptes Enterprise+ dans certaines régions Microsoft Azure et Google Cloud, ainsi que dans les régions AWS annoncées en juin :
Microsoft Azure
Amérique : Central US (Iowa), East US 2 (Virginia)
Europe : West Europe (Netherlands), North Europe (Ireland), UK South (London), Switzerland North (Zurich), Sweden Central (Gävle)
Google Cloud
Amérique : us-east4 (Northern Virginia)
Europe : europe-west 2 (London), europe-west 3 (Frankfurt), europe-west 4 (Netherlands)
Asie-Pacifique : Australia-Southeast 2 (Melbourne)
AWS
Amérique : US West 2 (Oregon), US East 2 (Ohio)
Europe : EU West 1 (Ireland), EU Central 1 (Frankfurt)
Asie-Pacifique : AP Northeast 1 (Tokyo), AP Southeast 2 (Sydney)
Comment démarrer avec Adaptive Compute
Si vous utilisez déjà Snowflake, le passage à Adaptive Compute est fluide. Inutile de reconstruire votre infrastructure ou de modifier les noms de warehouse dans vos pipelines et scripts existants. Vous pouvez mettre à niveau vos warehouses standards Snowflake existants avec un simple changement de configuration et zéro temps d’arrêt. Vous pouvez ainsi faire évoluer en douceur vos workloads de production et d’IA, tout en conservant intégralement vos configurations existantes, vos politiques de contrôle d’accès et vos métriques de supervision.
alter warehouse <warehouse_name> set warehouse_type='ADAPTIVE';
Pour obtenir des conseils de configuration et les résultats de benchmarks sur les workloads d’analytique, de throughput et de DML, consultez notre article de lancement de juin.
Prochaines étapes
En savoir plus sur les améliorations apportées au calcul de Snowflake et sur la manière dont votre organisation peut bénéficier de meilleures performances avec moins de complexité opérationnelle :
Regardez notre webinaire Snowflake AI Pulse et découvrez comment Adaptive Compute prépare l’IA à la réussite
Explorez les fonctionnalités et les cas d’usage d’Adaptive Compute
Retrouvez plus de détails sur la disponibilité, les prérequis et la configuration dans notre documentation
Déclarations prévisionnelles : Cette page contient des déclarations prévisionnelles, notamment de futures offres de produits. Elle ne constitue en aucun cas un engagement à fournir des offres de produits. Les offres et résultats réels peuvent varier et faire l’objet de risques connus et inconnus, ainsi que d’incertitudes. Découvrez notre dernier 10‑Q pour en savoir plus.