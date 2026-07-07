Nous sommes nombreux à avoir grandi avec une collection d’encyclopédies posée sur une étagère à la maison, considérée comme la référence pour répondre à presque tout. Mais leur contenu devenait souvent vite obsolète. Par exemple, on y trouvait encore Pluton présentée comme la neuvième planète des années après qu’elle ne l’était plus, et une bonne partie de ce que nous cherchions n’y figurait pas. En grandissant, nous avons vu Wikipédia devenir la nouvelle encyclopédie, avec une logique inverse. Même si certains de nos enseignants nous avaient d’abord dit de ne pas lui faire confiance, Wikipédia a fini par couvrir presque tous les sujets tout en restant à jour.

Les données d’entreprise n’ont jamais opéré cette transition ; nous essayons encore de les documenter comme nous documentions les encyclopédies, avec quelques experts chargés de consigner le sens de chaque élément, sans jamais vraiment terminer, et avec un retard qui s’accumule à mesure que le business évolue.

Notre propre équipe produit data chez Snowflake s’est donné pour mission de rendre nos tables lisibles pour les agents en ajoutant des vues sémantiques, afin que les agents s’appuient sur des définitions organisées et gouvernées plutôt que de deviner. Côté produit, nous avons lancé Semantic View Autopilot pour les générer plus vite. La démarche a clairement aidé, mais nous n’avions malgré tout couvert que la partie émergée de l’iceberg, moins de 5 % de nos 9 685 tables. Tout ce qui entrait dans ces 5 % donnait lieu à une bonne réponse, mais la plupart des questions posées portaient sur le reste : des tables que personne n’avait documentées, ou des données trop récentes pour qu’une vue sémantique existe.

Imaginez que votre entreprise ait lancé une offre de tarification à l’utilisation il y a deux semaines. Les tables qui l’alimentent n’ont que quelques jours. Si un PM pose à un agent une question directe, « Comment la nouvelle offre se porte-t-elle depuis son lancement ? » , un Cortex Agent qui s’appuie uniquement sur les vues sémantiques refusera de répondre. Et d’autres agents sur lesquels votre équipe s’appuie peut-être déjà, qu’il s’agisse de Snowflake CoCo, de Cursor ou de ChatGPT, peuvent interroger directement ces nouvelles données, qu’une vue sémantique existe ou non, avec à la clé des réponses sûres d’elles, mais erronées.

Cortex Sense (bientôt en private preview) est conçu pour fonctionner avec les vues sémantiques, pas pour les remplacer. Là où vous avez besoin de réponses gouvernées et homogènes, la vue sémantique reste la référence absolue, et Cortex Sense la traitera comme un signal faisant autorité. Sur le reste de votre patrimoine de données, il construira cette compréhension par lui-même.