Modèles de régression en machine learning : types et cas d'usage
Les modèles de régression en machine learning aident les entreprises à prédire des résultats continus en découvrant les relations entre les variables, alimentant tout, des prévisions de ventes à l'évaluation des risques et à la maintenance prédictive.
- Présentation
- Qu'est-ce que la régression en machine learning ?
- Types courants de régression ML avec des exemples de cas d'usage
- Types courants de régression ML avec des exemples de cas d'usage
- Ressources
Présentation
En machine learning (ML), les modèles de régression offrent de puissantes capacités prédictives. En étudiant les relations entre les variables indépendantes et dépendantes, les techniques de régression telles que la régression linéaire peuvent prédire avec précision des valeurs ou des résultats continus. Dans cet article, nous examinerons ce qu'est l'analyse de régression, en mettant en évidence sept modèles de régression populaires avec des exemples de problèmes métier concrets qu'ils résolvent.
Qu'est-ce que la régression en machine learning ?
La régression est une technique d'apprentissage supervisé qui modélise la relation entre les caractéristiques d'entrée et une variable cible continue, en utilisant des méthodes statistiques pour prédire la variable cible en fonction de nouvelles données d'entrée. Les modèles de régression passent au crible un grand nombre de variables, identifiant celles qui ont le plus grand impact sur les résultats. La régression est fondamentale pour le machine learning, en particulier pour les cas d'usage prédictifs. En ajustant un modèle de régression aux données, les organisations peuvent remplacer les suppositions éclairées et les intuitions par des informations fondés sur les données concernant les facteurs les plus susceptibles d'influencer les résultats et les comportements futurs.
Pour illustrer, une organisation pourrait utiliser la régression linéaire, le type le plus simple de modèle de régression en machine learning, pour prévoir les ventes futures en fonction des dépenses publicitaires. Dans cet exemple, la variable indépendante est la dépense publicitaire, le facteur qui peut être ajusté et contrôlé. La variable dépendante serait les ventes, le résultat que l'on cherche à prédire en fonction des variations des dépenses publicitaires. Le modèle de régression linéaire trouverait la droite la mieux ajustée à travers un ensemble de points de données pour prédire la relation entre les ventes et les dépenses publicitaires, offrant les informations nécessaires pour atteindre les ventes ou les revenus les plus élevés possibles pour un minimum de dépenses publicitaires.
Types courants de régression ML avec des exemples de cas d'usage
En machine learning, il existe de nombreux types de modèles de régression, chacun présentant des atouts pour des scénarios de données et des besoins de prédiction spécifiques. Ces exemples soulignent la diversité et la polyvalence des techniques de régression dans divers domaines, y compris la façon dont elles sont appliquées dans des contextes réels.
Régression linéaire
La régression linéaire est une méthode statistique qui utilise des données de valeur connue pour prédire la valeur de données inconnues. La relation entre une ou plusieurs variables dépendantes et indépendantes est modélisée en ajustant une équation linéaire aux données observées. Les méthodes de régression linéaire excellent dans la détection de modèles dans les données historiques, offrant aux équipes marketing et commerciales une compréhension détaillée de la façon dont le comportement des clients, l'utilisation des services, la tarification et les données démographiques ont un impact sur les taux d'attrition. La régression linéaire multiple peut aider les entreprises à prédire l'attrition des clients en identifiant et en quantifiant les principaux facteurs incitant un client à partir.
Régression polynomiale
La régression polynomiale est une forme avancée de régression linéaire utilisée pour capturer des modèles complexes dans les données. Elle modélise la relation entre les variables dépendantes et indépendantes sous la forme d'un polynôme de degré n. En ajustant une équation non linéaire aux données, elle peut capturer des relations non linéaires, ce qui la rend utile lors de l'utilisation d'ensembles de données complexes. Ce type de modèle de régression est couramment utilisé dans les applications de services financiers. Avec la capacité de capturer des interactions non linéaires entre des variables telles que l'âge, l'historique de conduite et le type de véhicule, la régression polynomiale permet aux assureurs de mieux évaluer les facteurs de risque et de prédire les résultats, ce qui se traduit par des décisions de souscription plus éclairées.
Régression Ridge
La régression Ridge est une méthode de régularisation statistique utilisée pour corriger le surapprentissage sur les données d'entraînement des modèles de machine learning. La régression Ridge est un bon choix pour analyser la multicolinéarité, la présence de fortes intercorrélations entre deux ou plusieurs variables indépendantes au sein d'un modèle de régression multiple. Cela empêche le surapprentissage en ajoutant une pénalité aux coefficients de régression. Dans le domaine de la santé, la régression Ridge est utilisée pour identifier la relation entre un grand nombre de facteurs génétiques, liés au mode de vie et environnementaux, et le risque de développer des maladies spécifiques. Ce type de régression peut jouer un rôle important dans la création de modèles plus puissants et plus fiables pour prédire le risque de maladie individuelle en fonction de nombreux facteurs complexes et interdépendants.
Régression Lasso
La régression Lasso (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) est une forme de régression linéaire qui utilise la contraction, les coefficients étant réduits vers un point central, comme la moyenne. Un cas d'usage principal de la régression Lasso est l'automatisation de la sélection de features. La régression Lasso sélectionne automatiquement les features utiles, éliminant les features inutiles ou redondantes.
Régression elastic net
La régression elastic net fusionne les pénalités des régressions Lasso et Ridge, ce qui donne un modèle de régression en machine learning capable de trouver un équilibre entre la sélection de variables et la gestion de la multicolinéarité dans les modèles prédictifs. Dans le contexte de l'analyse sportive, la capacité de la régression elastic net à gérer un large éventail de variables corrélées (telles que les statistiques des joueurs, les mesures physiques et les conditions de jeu) la rend utile pour analyser la performance des joueurs et prédire les résultats des matchs.
Régression logistique
La régression logistique est une méthode statistique utilisée pour prédire des résultats binaires à l'aide d'une ou plusieurs variables prédictives. À l'aide d'un jeu de données de variables indépendantes, ce modèle estime la probabilité qu'un événement se produise. La régression logistique peut jouer un rôle important dans le secteur de l'industrie avec la maintenance prédictive, en estimant la probabilité de défaillance de l'équipement en fonction de facteurs tels que les modèles d'utilisation, les conditions de fonctionnement et les données des défaillances passées. Cette capacité prédictive aide les entreprises à effectuer la maintenance des équipements de manière proactive, augmentant ainsi l'efficacité opérationnelle tout en réduisant les coûts de maintenance.
Gradient boosting
Le gradient boosting est un modèle d'ensemble en machine learning qui peut être utilisé pour résoudre des problèmes de régression complexes. Grâce à l'ajout successif de modèles prédictifs plus faibles, le gradient boosting cherche à minimiser l'erreur de prédiction globale en combinant les forces de nombreux modèles, le plus souvent des arbres de décision. La prédiction finale très précise représente la moyenne des apprentissages faibles. Le gradient boosting est particulièrement utile pour répondre aux questions business liées aux ventes, car il peut gérer des modèles et des interactions complexes entre les variables. Par exemple, il peut analyser les données de ventes historiques, les tendances saisonnières et d'autres facteurs tels que les indicateurs économiques, les conditions météorologiques et les changements de la demande des consommateurs pour générer des prévisions de ventes précises et fiables.
FAQ sur le modèle de régression
Un modèle de régression en machine learning est une technique d'apprentissage supervisé qui modélise la relation entre des variables d'entrée et une variable cible continue, permettant de prédire des résultats numériques. La régression linéaire, la régression logistique et le gradient boosting font partie des modèles les plus utilisés en entreprise.