La régression est une technique d'apprentissage supervisé qui modélise la relation entre les caractéristiques d'entrée et une variable cible continue, en utilisant des méthodes statistiques pour prédire la variable cible en fonction de nouvelles données d'entrée. Les modèles de régression passent au crible un grand nombre de variables, identifiant celles qui ont le plus grand impact sur les résultats. La régression est fondamentale pour le machine learning, en particulier pour les cas d'usage prédictifs. En ajustant un modèle de régression aux données, les organisations peuvent remplacer les suppositions éclairées et les intuitions par des informations fondés sur les données concernant les facteurs les plus susceptibles d'influencer les résultats et les comportements futurs.

Pour illustrer, une organisation pourrait utiliser la régression linéaire, le type le plus simple de modèle de régression en machine learning, pour prévoir les ventes futures en fonction des dépenses publicitaires. Dans cet exemple, la variable indépendante est la dépense publicitaire, le facteur qui peut être ajusté et contrôlé. La variable dépendante serait les ventes, le résultat que l'on cherche à prédire en fonction des variations des dépenses publicitaires. Le modèle de régression linéaire trouverait la droite la mieux ajustée à travers un ensemble de points de données pour prédire la relation entre les ventes et les dépenses publicitaires, offrant les informations nécessaires pour atteindre les ventes ou les revenus les plus élevés possibles pour un minimum de dépenses publicitaires.