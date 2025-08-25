Apprentissage auto-supervisé ou supervisé

L’apprentissage supervisé nécessite de grands jeux de données étiquetées, chaque entrée étant associée à une sortie correcte. Par exemple, des modèles de classification d’images sont entraînés sur des jeux de données où chaque image porte une étiquette, comme « chat » ou « chien ». Ces étiquettes fournissent des signaux d’entraînement clairs, mais leur création à grande échelle est coûteuse et chronophage. ​Malgré son coût, l’apprentissage supervisé est une méthode privilégiée et efficace pour des tâches qui exigent une précision maximale, comme les diagnostics médicaux ou la détection des fraudes financières, où le coût de l’erreur est extrêmement élevé.

Avec l’apprentissage auto-supervisé, il n’est plus nécessaire d’étiqueter manuellement les données. En effet, il crée des pseudo-étiquettes directement à partir de données brutes via des tâches prétextes, telles que la prédiction des mots manquants ou les rotations d’images. Cela permet aux modèles de s’entraîner automatiquement sur des quantités massives de données non étiquetées, ce qui est plus rapide et plus économique en ressources que l’apprentissage supervisé.

Apprentissage auto-supervisé ou non supervisé

L’apprentissage non supervisé repose également sur des données non étiquetées, mais le signal d’entraînement est différent. En apprentissage non supervisé, les modèles regroupent ou réduisent généralement les données, par exemple en créant des segments de clients ou en réduisant les dimensions des données pour les compresser. Ces méthodes permettent de dégager des schémas, mais en général elles ne créent pas de représentations transférables à d’autres tâches. Par exemple, un modèle non supervisé peut réussir à trier un corpus de documents en cinq thématiques. Toutefois, rassembler ainsi des connaissances suffit rarement à alimenter un système distinct et précis, comme une application de traduction linguistique en temps réel.

L’apprentissage auto-supervisé se distingue en générant des tâches structurées à partir de données brutes, ce qui pousse le modèle à apprendre des features qui peuvent ensuite être appliquées à des tâches pratiques en aval. Par exemple, un modèle entraîné à prédire des mots masqués apprend des schémas linguistiques qu’il peut ensuite transférer pour classer du texte ou répondre à des questions.

Apprentissage auto-supervisé ou semi-supervisé

L’apprentissage semi-supervisé combine une petite quantité de données étiquetées avec un pool plus vaste de données non étiquetées. Les données étiquetées ancrent le modèle, tandis que les données non étiquetées fournissent plus de contexte. Par exemple, une IA de modération de contenu peut utiliser un petit ensemble d’images ou de commentaires inappropriés qui ont été étiquetés manuellement, ainsi que des millions de publications sans étiquette, afin d’entraîner le modèle à identifier du contenu similaire à grande échelle.

L’apprentissage auto-supervisé ne s’appuie pas sur le moindre jeu de données étiquetées. Il génère automatiquement des étiquettes à partir des données elles-mêmes, ce qui le rend particulièrement utile dans les domaines où les données étiquetées sont limitées ou coûteuses, comme l’imagerie médicale ou la reconnaissance vocale.