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Optimiser scikit-learn et pandas dans Snowflake avec des GPU
Apprenez comment accélérer les cycles de développement de modèles pour scikit-learn, pandas, UMAP et HDBSCAN avec des GPU, sans modifier de code.
Fonctionnalité
Passez plus vite des données aux insights prédictifs avec Snowflake CoCo. Créez des pipelines de ML prêts pour la production en langage naturel, là où résident vos données gouvernées.
Présentation
Accélérez le cycle de vie des modèles grâce à des pipelines de ML automatisés. Obtenez des insights prédictifs adaptés à votre activité avec un contexte natif sur l’ensemble de vos données, features, modèles et notebooks, sur une plateforme unifiée et gouvernée.
Unifiez les workflows de développement, d’inférence et d’opérations là où résident déjà vos données.
Répartissez les pipelines de ML sur des CPU et GPU grâce à des optimisations intégrées qui accélèrent l’entraînement, l’inférence par batch et l’inférence en temps réel, sans réglage manuel.
Découvrez, gérez et gouvernez les features et les modèles dans Snowflake sur l’ensemble du cycle de vie grâce à une traçabilité des données centralisée et au contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC).
Flux de travail de ML
Développement de modèles
Optimisez le chargement des données et accélérez l’entraînement depuis Snowflake Notebooks ou directement depuis VS Code à l’aide de l’extension VS Code de Snowflake ou via Cursor.†
Utilisez des bibliothèques préinstallées comme XGBoost et PyTorch, ou installez des packages avec pip depuis des hubs open source comme PyPI et Hugging Face.
Personnalisez et entraînez des modèles de fondation à poids ouverts (open weight) avec Cortex Training.*
Gestion de features
Créez, gérez et servez des features de ML avec une actualisation continue et automatisée sur des données en batch ou en streaming en moins de 20 millisecondes à l’aide du Snowflake Feature Store.
Favorisez la découvrabilité, la réutilisation et la gouvernance des features à travers l’entraînement et l’inférence.
Recherchez et suivez visuellement des features dans le pipeline en toute simplicité grâce à l’interface utilisateur intégrée de Feature Store.
Gestion des modèles
Enregistrez des modèles, quelle que soit leur plateforme de création, dans Snowflake Model Registry, puis utilisez-les pour des prédictions par batch ou en temps réel sur les données Snowflake avec des CPU ou des GPU.
Exécutez vos modèles avec une latence inférieure à 100 millisecondes pour alimenter des cas d’usage en ligne à faible latence, notamment la valeur vie client et la détection de la fraude.
« Auparavant, entraîner tous ces modèles et générer des prévisions prenait une demi‑heure. Désormais, le modèle unifié de Snowflake est très rapide. Quelques minutes suffisent pour générer des prévisions pour des centaines de milliers de clients. Cette rapidité et cette simplicité nous permettront de débloquer des capacités supplémentaires pour l’entreprise, comme la simulation et la prévision de scénarios. »
Dan Shah
Manager of Data Science
« Tout unifier dans Snowflake ML, travailler de façon fluide sans avoir à penser à la sécurité ni à la gouvernance : c’est un formidable accélérateur de productivité. »
Tuhin Ghosh
Head of Data Science for the Platform Product Group at Coinbase
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Vidéo
Regardez les dernières démos des fonctionnalités de développement et d’inférence de Snowflake ML.
Premiers pas
ML de bout en bout
Vous avez des questions sur Snowflake ML ? Nous sommes là pour vous répondre. Voici quelques-unes des questions les plus courantes pour vous aider à en comprendre le fonctionnement et comment vous lancer.
Oui, les data scientists et les ML engineers peuvent créer et déployer des modèles avec traitements distribués dans des CPU ou GPU. C’est possible grâce à l’infrastructure de conteneurs modernes basés sur Ray de la plateforme Snowflake ML.
Oui, Snowflake ML gère les workloads en ligne et par batch. Pour les besoins en temps réel, notre feature store en ligne et l’inférence de modèle en ligne sont disponibles pour tous nos clients afin d’alimenter des cas d’usage, notamment les recommandations personnalisées, la détection des fraudes, l’optimisation de la tarification et la détection des anomalies.
Non, vous pouvez exécuter en production sur des données Snowflake des modèles créés n’importe où en externe. Pendant l’inférence, vous pouvez tirer parti des fonctionnalités de MLOps intégrées telles que l’observabilité du ML et la gouvernance RBAC.
Oui, Snowflake ML est entièrement compatible avec toute bibliothèque open source. Vous accédez en toute sécurité aux référentiels open source via pip et vous pouvez importer n’importe quel modèle depuis des hubs tels que Hugging Face.
Snowflake fonctionne selon un modèle de tarification à la consommation. Consultez le dernier tableau tarifaire.