Aprendizaje autosupervisado o aprendizaje supervisado

El aprendizaje supervisado requiere grandes conjuntos de datos etiquetados, en los que cada entrada se asocia a un resultado correcto. Por ejemplo, los modelos de clasificación de imágenes se entrenan con conjuntos de datos en los que cada imagen tiene una etiqueta, como “gato” o “perro”. Estas etiquetas proporcionan señales de entrenamiento claras, pero su creación a gran escala es costosa y requiere mucho tiempo. ​A pesar del coste, el aprendizaje supervisado es un método preferido y eficaz para tareas que exigen la máxima precisión, como diagnósticos médicos críticos o la detección de fraude financiero, donde el coste del error es extremadamente alto.

Con el aprendizaje autosupervisado, no es necesario etiquetar los datos manualmente. Este tipo de aprendizaje genera pseudoetiquetas directamente a partir de datos sin procesar mediante tareas de pretexto, como predecir palabras que faltan o la rotación de imágenes. Esto permite que los modelos se entrenen automáticamente con grandes volúmenes de datos sin etiquetar, de forma más rápida y mucho más eficiente en términos de recursos que el aprendizaje supervisado.

Aprendizaje autosupervisado o aprendizaje no supervisado

El aprendizaje no supervisado también se basa en datos sin etiquetar, pero la señal de entrenamiento es diferente. En el aprendizaje no supervisado, los modelos suelen agrupar o reducir los datos, por ejemplo, creando clústeres de segmentos de clientes o comprimiendo los datos para reducir sus dimensiones. Estos métodos identifican patrones, pero a menudo no generan representaciones que se transfieran bien a otras tareas. Por ejemplo, un modelo no supervisado podría clasificar correctamente una colección de documentos en cinco clústeres temáticos. Sin embargo, el conocimiento derivado de esa agrupación rara vez es suficiente por sí solo para impulsar un sistema independiente y preciso, como una aplicación de traducción lingüística en tiempo real.

El aprendizaje autosupervisado se diferencia en que genera tareas estructuradas a partir de datos sin procesar; esto impulsa al modelo a aprender características que pueden luego aplicarse a tareas posteriores del mundo real. Por ejemplo, un modelo entrenado para predecir palabras enmascaradas aprende patrones lingüísticos que luego se transfieren a la clasificación de textos o a sistemas de respuesta a preguntas.

Aprendizaje autosupervisado o aprendizaje semisupervisado

El aprendizaje semisupervisado combina una pequeña cantidad de datos etiquetados con un mayor volumen de datos sin etiquetar. La parte etiquetada sirve de anclaje para el modelo, como una guía de alta precisión, mientras que la parte no etiquetada aporta contexto adicional. Por ejemplo, una IA de moderación de contenido podría utilizar un pequeño conjunto de imágenes o comentarios etiquetados manualmente como inapropiados, junto con millones de publicaciones sin etiquetar, a fin de entrenar el modelo para identificar contenido similar a gran escala.

El aprendizaje autosupervisado no depende ni siquiera de un pequeño conjunto de datos etiquetados. Genera etiquetas automáticamente a partir de los propios datos, lo que lo hace especialmente valioso en ámbitos donde los datos etiquetados son limitados o costosos, como las imágenes médicas o el reconocimiento de voz.